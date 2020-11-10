https://ria.ru/20201110/politseyskie-kordony-vystroilis-u-zdaniya-parlamenta-v-erevane-1583996391.html

Полицейские кордоны выстроились у здания парламента в Ереване

Полицейские кордоны выстроились у здания парламента в Ереване

Полиция оцепила здание парламента в Ереване после ночи протестов против мирного соглашения по Нагорному Карабаху.

2020-11-10T19:22

2020-11-10T19:22

2020-11-10T19:22

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10 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян подписали "заявление, в котором объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта". Премьер Армении Никол Пашинян ранее назвал соглашение по Карабаху крайне тяжелым для себя, но отметил, что иного выхода не было.

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Полицейские кордоны выстроились у здания парламента в Ереване Полиция оцепила здание парламента в Ереване после ночи протестов против мирного соглашения по Нагорному Карабаху. 10 ноября президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян подписали "заявление, в котором объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта". Премьер Армении Никол Пашинян ранее назвал соглашение по Карабаху крайне тяжелым для себя, но отметил, что иного выхода не было. 2020-11-10T19:22 true PT2M21S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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