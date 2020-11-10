https://ria.ru/20201110/politseyskie-kordony-vystroilis-u-zdaniya-parlamenta-v-erevane-1583996391.html
Полицейские кордоны выстроились у здания парламента в Ереване
Полицейские кордоны выстроились у здания парламента в Ереване
Полиция оцепила здание парламента в Ереване после ночи протестов против мирного соглашения по Нагорному Карабаху.
2020-11-10T19:22
2020-11-10T19:22
2020-11-10T19:22
видео
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10 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян подписали "заявление, в котором объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта". Премьер Армении Никол Пашинян ранее назвал соглашение по Карабаху крайне тяжелым для себя, но отметил, что иного выхода не было.
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Полицейские кордоны выстроились у здания парламента в Ереване
Полиция оцепила здание парламента в Ереване после ночи протестов против мирного соглашения по Нагорному Карабаху. 10 ноября президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян подписали "заявление, в котором объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта".
Премьер Армении Никол Пашинян ранее назвал соглашение по Карабаху крайне тяжелым для себя, но отметил, что иного выхода не было.
2020-11-10T19:22
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PT2M21S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, видео
Полицейские кордоны выстроились у здания парламента в Ереване
Полиция оцепила здание парламента в Ереване после ночи протестов против мирного соглашения по Нагорному Карабаху.