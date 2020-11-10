https://ria.ru/20201110/poekhali-1583906686.html

"Роскосмос" сделает гагаринское "Поехали!" товарным знаком

"Роскосмос" сделает гагаринское "Поехали!" товарным знаком

"Роскосмос" зарегистрирует в качестве товарного знака знаменитое гагаринское "Поехали!" и другие "исторические обозначения", чтобы оградить себя от... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T12:46

2020-11-10T12:46

2020-11-10T13:25

хочу стать космонавтом

робот федор (fedor - final experimental demonstration object research)

земля

космос - риа наука

роскосмос

юрий гагарин (космонавт)

байконур (город)

общество

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. "Роскосмос" зарегистрирует в качестве товарного знака знаменитое гагаринское "Поехали!" и другие "исторические обозначения", чтобы оградить себя от недобросовестной конкуренции, сообщил РИА Новости во вторник представитель пресс-службы госкорпорации.Ранее через сайт Федерального института промышленной собственности стало известно, что "Роскосмос" зарегистрировал как товарные знаки изображение робота "Федора" и надпись FEDOR."Госкорпорация "Роскосмос" инициировала регистрацию широкого перечня исторических обозначений в качестве товарных знаков с целью обеспечения защиты интересов корпорации от недобросовестной конкуренции", — сказали в "Роскосмосе", отвечая на вопрос, зарегистрировано ли гагаринское "Поехали!" в качестве товарного знака.Недобросовестными конкурентами, как считают в "Роскосмосе", могут выступать "различные хозяйствующие субъекты при использовании таких обозначений для маркировки товаров и услуг".Процесс регистрации товарных знаков на данный момент не завершен, отметили в пресс-службе.Первый космонавт Земли Юрий Гагарин произнес знаменитую фразу "Поехали!" 12 апреля 1961 года, находясь в корабле "Восток" при запуске одноименной ракетой-носителем с космодрома Байконур.

https://ria.ru/20201110/pesni-1583863550.html

https://ria.ru/20201106/roskosmos-1583364348.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

робот федор (fedor - final experimental demonstration object research), земля, космос - риа наука, роскосмос, юрий гагарин (космонавт), байконур (город), общество