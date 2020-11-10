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"Роскосмос" сделает гагаринское "Поехали!" товарным знаком
"Роскосмос" сделает гагаринское "Поехали!" товарным знаком
"Роскосмос" зарегистрирует в качестве товарного знака знаменитое гагаринское "Поехали!" и другие "исторические обозначения", чтобы оградить себя от... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T12:46
2020-11-10T13:25
хочу стать космонавтом
робот федор (fedor - final experimental demonstration object research)
земля
космос - риа наука
роскосмос
юрий гагарин (космонавт)
байконур (город)
общество
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. "Роскосмос" зарегистрирует в качестве товарного знака знаменитое гагаринское "Поехали!" и другие "исторические обозначения", чтобы оградить себя от недобросовестной конкуренции, сообщил РИА Новости во вторник представитель пресс-службы госкорпорации.Ранее через сайт Федерального института промышленной собственности стало известно, что "Роскосмос" зарегистрировал как товарные знаки изображение робота "Федора" и надпись FEDOR."Госкорпорация "Роскосмос" инициировала регистрацию широкого перечня исторических обозначений в качестве товарных знаков с целью обеспечения защиты интересов корпорации от недобросовестной конкуренции", — сказали в "Роскосмосе", отвечая на вопрос, зарегистрировано ли гагаринское "Поехали!" в качестве товарного знака.Недобросовестными конкурентами, как считают в "Роскосмосе", могут выступать "различные хозяйствующие субъекты при использовании таких обозначений для маркировки товаров и услуг".Процесс регистрации товарных знаков на данный момент не завершен, отметили в пресс-службе.Первый космонавт Земли Юрий Гагарин произнес знаменитую фразу "Поехали!" 12 апреля 1961 года, находясь в корабле "Восток" при запуске одноименной ракетой-носителем с космодрома Байконур.
https://ria.ru/20201110/pesni-1583863550.html
https://ria.ru/20201106/roskosmos-1583364348.html
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робот федор (fedor - final experimental demonstration object research), земля, космос - риа наука, роскосмос, юрий гагарин (космонавт), байконур (город), общество

"Роскосмос" сделает гагаринское "Поехали!" товарным знаком

12:46 10.11.2020 (обновлено: 13:25 10.11.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкПоезд московского метрополитена, оформленный ко Дню космонавтики и посвященный 55-летию первого полета человека в космос
Поезд московского метрополитена, оформленный ко Дню космонавтики и посвященный 55-летию первого полета человека в космос - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. "Роскосмос" зарегистрирует в качестве товарного знака знаменитое гагаринское "Поехали!" и другие "исторические обозначения", чтобы оградить себя от недобросовестной конкуренции, сообщил РИА Новости во вторник представитель пресс-службы госкорпорации.
Ранее через сайт Федерального института промышленной собственности стало известно, что "Роскосмос" зарегистрировал как товарные знаки изображение робота "Федора" и надпись FEDOR.
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"Госкорпорация "Роскосмос" инициировала регистрацию широкого перечня исторических обозначений в качестве товарных знаков с целью обеспечения защиты интересов корпорации от недобросовестной конкуренции", — сказали в "Роскосмосе", отвечая на вопрос, зарегистрировано ли гагаринское "Поехали!" в качестве товарного знака.
Недобросовестными конкурентами, как считают в "Роскосмосе", могут выступать "различные хозяйствующие субъекты при использовании таких обозначений для маркировки товаров и услуг".
Процесс регистрации товарных знаков на данный момент не завершен, отметили в пресс-службе.
Первый космонавт Земли Юрий Гагарин произнес знаменитую фразу "Поехали!" 12 апреля 1961 года, находясь в корабле "Восток" при запуске одноименной ракетой-носителем с космодрома Байконур.
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Хочу стать космонавтомРобот Федор (FEDOR - Final Experimental Demonstration Object Research)ЗемляКосмос - РИА НаукаРоскосмосЮрий Гагарин (космонавт)Байконур (город)Общество
 
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