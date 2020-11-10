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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20201110/podmoskove-1583936289.html
Сведения об особо охраняемых территориях Подмосковья доступны онлайн
Сведения об особо охраняемых территориях Подмосковья доступны онлайн
Сведения об особо охраняемых территориях Подмосковья, необходимые для определения возможности строительства или иной хозяйственной деятельности на земельном... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T14:56
2020-11-10T14:56
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Сведения об особо охраняемых территориях Подмосковья, необходимые для определения возможности строительства или иной хозяйственной деятельности на земельном участке, теперь доступны онлайн на региональном портале госуслуг, сообщает облправительство."Сервис по выдаче справок о наличии на участке особо охраняемых территорий и охраняемых видов растений и животных переведен полностью в электронный вид. Оцифровка позволила сократить срок предоставления сведений: если раньше ждать справку нужно было 30 дней, то теперь срок сократился до 1 дня. Для получения услуги необходимо указать только кадастровый номер земельного участка", – пояснил министр госуправления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар.Полученные сведения используются для определения возможности ведения хозяйственной и иной деятельности на испрашиваемом земельном участке, для проведения инженерно-экологических изысканий при строительстве.Чтобы получить услугу на портале, заявителю нужно авторизоваться через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) и в разделе "Сервисы" ввести кадастровый номер участка. Справка формируется автоматически и направляется в личный кабинет заявителя в течение одного дня.Участки земли, где располагаются природные комплексы и объекты, имеющие особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, относятся к особо охраняемым территориям. На таких участках запрещается деятельность, которая может причинить вред природным комплексам или их компонентам, напомнили в облправительстве.Кроме того, на Геопортале Подмосковья работает онлайн-сервис, позволяющий узнать информацию об ограничениях строительства и основных видах разрешенного использования земельного участка по кадастровому номеру.
https://ria.ru/20201109/podmoskove-1583807950.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
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Новости
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московская область (подмосковье)

Сведения об особо охраняемых территориях Подмосковья доступны онлайн

14:56 10.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей МайшевВ Подмосковье появится особо охраняемая природная территория "Долина реки Лутосни"
В Подмосковье появится особо охраняемая природная территория Долина реки Лутосни - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Сведения об особо охраняемых территориях Подмосковья, необходимые для определения возможности строительства или иной хозяйственной деятельности на земельном участке, теперь доступны онлайн на региональном портале госуслуг, сообщает облправительство.
"Сервис по выдаче справок о наличии на участке особо охраняемых территорий и охраняемых видов растений и животных переведен полностью в электронный вид. Оцифровка позволила сократить срок предоставления сведений: если раньше ждать справку нужно было 30 дней, то теперь срок сократился до 1 дня. Для получения услуги необходимо указать только кадастровый номер земельного участка", – пояснил министр госуправления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар.
Рабочие на стройке - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
Вчера, 18:44Новости Подмосковья
В Подмосковье подготовят поправки к закону о вывозе строительных отходов
Полученные сведения используются для определения возможности ведения хозяйственной и иной деятельности на испрашиваемом земельном участке, для проведения инженерно-экологических изысканий при строительстве.
Чтобы получить услугу на портале, заявителю нужно авторизоваться через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) и в разделе "Сервисы" ввести кадастровый номер участка. Справка формируется автоматически и направляется в личный кабинет заявителя в течение одного дня.
Участки земли, где располагаются природные комплексы и объекты, имеющие особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, относятся к особо охраняемым территориям. На таких участках запрещается деятельность, которая может причинить вред природным комплексам или их компонентам, напомнили в облправительстве.
Кроме того, на Геопортале Подмосковья работает онлайн-сервис, позволяющий узнать информацию об ограничениях строительства и основных видах разрешенного использования земельного участка по кадастровому номеру.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
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