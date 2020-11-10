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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20201110/podmoskove-1583896878.html
Более 1,2 млн жителей Подмосковья сдали тест на ВИЧ с начала года
Более 1,2 млн жителей Подмосковья сдали тест на ВИЧ с начала года
Более 1,2 миллиона жителей Подмосковья прошли исследование на ВИЧ-инфекцию с начала текущего года, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава Московской... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T12:09
2020-11-10T12:09
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Более 1,2 миллиона жителей Подмосковья прошли исследование на ВИЧ-инфекцию с начала текущего года, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава Московской области, отметив, что ежемесячно тест на ВИЧ в регионе сдают около 115 тысяч человек.Всего в Московской области проживают более 7 миллионов человек."Более 1,2 миллиона жителей Московской области прошли скрининговое обследование на наличие ВИЧ-инфекции с начала года. Ежемесячно анализ на ВИЧ в Подмосковье сдают порядка 115 тысяч человек", - говорится в сообщении.По данным Московского областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями, свыше 70% случаев передачи ВИЧ в Подмосковье происходит половым путем, чаще всего заражаются люди в возрасте от 30 до 50 лет."Проходить обследование на ВИЧ-инфекцию мы рекомендуем не реже 1 раза в год", – сказал главный врач центра Александр Пронин, слова которого приводятся в сообщении.В ведомстве напомнили, что жители Подмосковья могут бесплатно и анонимно сдать анализ на наличие ВИЧ-инфекции в поликлинике по месту прописки или в Московском областном центре по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями.
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московская область (подмосковье)

Более 1,2 млн жителей Подмосковья сдали тест на ВИЧ с начала года

12:09 10.11.2020
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЭкспресс-анализ крови в мобильном пункте Свердловского областного центра профилактики и лечения ВИЧ-инфекции в Екатеринбурге
Экспресс-анализ крови в мобильном пункте Свердловского областного центра профилактики и лечения ВИЧ-инфекции в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Более 1,2 миллиона жителей Подмосковья прошли исследование на ВИЧ-инфекцию с начала текущего года, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава Московской области, отметив, что ежемесячно тест на ВИЧ в регионе сдают около 115 тысяч человек.
Всего в Московской области проживают более 7 миллионов человек.
"Более 1,2 миллиона жителей Московской области прошли скрининговое обследование на наличие ВИЧ-инфекции с начала года. Ежемесячно анализ на ВИЧ в Подмосковье сдают порядка 115 тысяч человек", - говорится в сообщении.
По данным Московского областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями, свыше 70% случаев передачи ВИЧ в Подмосковье происходит половым путем, чаще всего заражаются люди в возрасте от 30 до 50 лет.
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"Проходить обследование на ВИЧ-инфекцию мы рекомендуем не реже 1 раза в год", – сказал главный врач центра Александр Пронин, слова которого приводятся в сообщении.
В ведомстве напомнили, что жители Подмосковья могут бесплатно и анонимно сдать анализ на наличие ВИЧ-инфекции в поликлинике по месту прописки или в Московском областном центре по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
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