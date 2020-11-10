https://ria.ru/20201110/podmoskove-1583896878.html

Более 1,2 млн жителей Подмосковья сдали тест на ВИЧ с начала года

Более 1,2 млн жителей Подмосковья сдали тест на ВИЧ с начала года

Более 1,2 миллиона жителей Подмосковья прошли исследование на ВИЧ-инфекцию с начала текущего года, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава Московской... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T12:09

2020-11-10T12:09

2020-11-10T12:09

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Более 1,2 миллиона жителей Подмосковья прошли исследование на ВИЧ-инфекцию с начала текущего года, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава Московской области, отметив, что ежемесячно тест на ВИЧ в регионе сдают около 115 тысяч человек.Всего в Московской области проживают более 7 миллионов человек."Более 1,2 миллиона жителей Московской области прошли скрининговое обследование на наличие ВИЧ-инфекции с начала года. Ежемесячно анализ на ВИЧ в Подмосковье сдают порядка 115 тысяч человек", - говорится в сообщении.По данным Московского областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями, свыше 70% случаев передачи ВИЧ в Подмосковье происходит половым путем, чаще всего заражаются люди в возрасте от 30 до 50 лет."Проходить обследование на ВИЧ-инфекцию мы рекомендуем не реже 1 раза в год", – сказал главный врач центра Александр Пронин, слова которого приводятся в сообщении.В ведомстве напомнили, что жители Подмосковья могут бесплатно и анонимно сдать анализ на наличие ВИЧ-инфекции в поликлинике по месту прописки или в Московском областном центре по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями.

https://ria.ru/20201109/test-1583779545.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)