Путин назвал ядерное оружие крайней мерой для защиты интересов
16:53 10.11.2020 (обновлено: 17:35 10.11.2020)
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции заседание Совета глав государств - членов ШОС
СОЧИ, 10 ноя - РИА Новости. Применение ядерного оружия для России представляет собой крайнюю меру для обеспечения собственной национальной безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин.
Он провел во вторник первое из традиционной серии военных совещаний, в нем приняли участие представители руководства Минобороны и предприятий оборонно-промышленного комплекса. Президент РФ напомнил, что 2 июня подписал указ об основах государственной политики РФ в области ядерного сдерживания.
"В этом документе четко прописаны условия, при которых может быть принято решение о применении ядерного оружия. Фактически Россия подтвердила свою принципиальную позицию о том, что применение ядерного оружия является крайней, исключительной мерой обеспечения национальной безопасности", - подчеркнул Путин.
"По сути мы с вами о чем говорим? Говорим, что мы можем применить имеющиеся у нас ядерные средства в ответ на ядерное нападение в отношении нашей страны. Вот суть того, что там написано, в этих фундаментальных документах", - пояснил президент РФ.