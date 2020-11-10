https://ria.ru/20201110/oruzhie-1583967285.html

Путин назвал ядерное оружие крайней мерой для защиты интересов

Путин назвал ядерное оружие крайней мерой для защиты интересов

Применение ядерного оружия для России представляет собой крайнюю меру для обеспечения собственной национальной безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T16:53

2020-11-10T16:53

2020-11-10T17:35

россия

владимир путин

в мире

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СОЧИ, 10 ноя - РИА Новости. Применение ядерного оружия для России представляет собой крайнюю меру для обеспечения собственной национальной безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин.Он провел во вторник первое из традиционной серии военных совещаний, в нем приняли участие представители руководства Минобороны и предприятий оборонно-промышленного комплекса. Президент РФ напомнил, что 2 июня подписал указ об основах государственной политики РФ в области ядерного сдерживания."По сути мы с вами о чем говорим? Говорим, что мы можем применить имеющиеся у нас ядерные средства в ответ на ядерное нападение в отношении нашей страны. Вот суть того, что там написано, в этих фундаментальных документах", - пояснил президент РФ.

https://ria.ru/20201110/vooruzheniya-1583970056.html

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин, в мире