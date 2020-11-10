https://ria.ru/20201110/moskva-1583860297.html
Москву отметили международной премией за достижения в городском развитии
Москву отметили международной премией за достижения в городском развитии
Москва получила премию Международного сообщества городских и региональных планировщиков (International Society of City and Regional Planners, ISOCARP) за... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T07:14
2020-11-10T07:14
2020-11-10T07:14
москва
общество
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Москва получила премию Международного сообщества городских и региональных планировщиков (International Society of City and Regional Planners, ISOCARP) за выдающиеся достижения в 2020 году, сообщается на сайте мэра и правительства российской столицы.Как уточнила заммэра Наталья Сергунина, награды "За высокие заслуги в области городского развития" удостоен столичный проект "Цифровой двойник". Победителей объявили во время Всемирного конгресса по планированию ISOCARP.Вице-мэр отметила, что престижные награды и позиции в рейтингах подтверждают, что Москва — один из современных мировых лидеров, в том числе по внедрению новейших цифровых практик и созданию экосистемы умного города.В основе "Цифрового двойника" столицы лежат фотограмметрическая модель города и архив панорам московских улиц. Поэтому прогнозирование, например при строительстве метро или другого важного инфраструктурного объекта, учитывает максимальный набор параметров и позволяет просчитывать различные сценарии.Премия ISOCARP Awards for Excellence учреждена в 2005 году и поощряет реализованные и находящиеся на этапе разработки проекты в сфере городского и регионального планирования.
https://ria.ru/20201005/moskva-1578202781.html
москва
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Москва
получила премию Международного сообщества городских и региональных планировщиков (International Society of City and Regional Planners, ISOCARP) за выдающиеся достижения в 2020 году, сообщается на сайте мэра и правительства российской столицы.
Как уточнила заммэра Наталья Сергунина
, награды "За высокие заслуги в области городского развития" удостоен столичный проект "Цифровой двойник". Победителей объявили во время Всемирного конгресса по планированию ISOCARP.
"Технологии, применяемые сегодня в ведущих мегаполисах, могут быть незаметными, но они уже незаменимы для повышения уровня жизни. Наш проект, который отметили международной премией, — это интерактивная 3D-модель Москвы со зданиями и инженерными системами. Она позволяет планировать комплексное развитие города, проводить детальный анализ и оценивать эффективность тех или иных решений", — сказала Сергунина.
Вице-мэр отметила, что престижные награды и позиции в рейтингах подтверждают, что Москва — один из современных мировых лидеров, в том числе по внедрению новейших цифровых практик и созданию экосистемы умного города.
В основе "Цифрового двойника" столицы лежат фотограмметрическая модель города и архив панорам московских улиц. Поэтому прогнозирование, например при строительстве метро или другого важного инфраструктурного объекта, учитывает максимальный набор параметров и позволяет просчитывать различные сценарии.
Премия ISOCARP Awards for Excellence учреждена в 2005 году и поощряет реализованные и находящиеся на этапе разработки проекты в сфере городского и регионального планирования.