Москву отметили международной премией за достижения в городском развитии

Москву отметили международной премией за достижения в городском развитии

Москва получила премию Международного сообщества городских и региональных планировщиков (International Society of City and Regional Planners, ISOCARP) за... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T07:14

2020-11-10T07:14

2020-11-10T07:14

москва

общество

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Москва получила премию Международного сообщества городских и региональных планировщиков (International Society of City and Regional Planners, ISOCARP) за выдающиеся достижения в 2020 году, сообщается на сайте мэра и правительства российской столицы.Как уточнила заммэра Наталья Сергунина, награды "За высокие заслуги в области городского развития" удостоен столичный проект "Цифровой двойник". Победителей объявили во время Всемирного конгресса по планированию ISOCARP.Вице-мэр отметила, что престижные награды и позиции в рейтингах подтверждают, что Москва — один из современных мировых лидеров, в том числе по внедрению новейших цифровых практик и созданию экосистемы умного города.В основе "Цифрового двойника" столицы лежат фотограмметрическая модель города и архив панорам московских улиц. Поэтому прогнозирование, например при строительстве метро или другого важного инфраструктурного объекта, учитывает максимальный набор параметров и позволяет просчитывать различные сценарии.Премия ISOCARP Awards for Excellence учреждена в 2005 году и поощряет реализованные и находящиеся на этапе разработки проекты в сфере городского и регионального планирования.

москва

2020

