https://ria.ru/20201110/minprirody-1583939584.html

Госдума утвердила кандидатуру Козлова на должность главы Минприроды

Госдума утвердила кандидатуру Козлова на должность главы Минприроды

Госдума на пленарном заседании во вторник утвердила кандидатуру Александра Козлова на должность главы Минприроды. РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T15:03

2020-11-10T15:03

2020-11-10T15:03

дальний восток

арктика

михаил мишустин

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

госдума рф

александр козлов (глава минвостокразвития)

политика

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник утвердила кандидатуру Александра Козлова на должность главы Минприроды.Председатель правительства Михаил Мишустин в понедельник предложил назначить главой Минприроды Александра Козлова, который ранее занимал пост министра по развитию Дальнего Востока и Арктики. В понедельник профильные думские комитеты по экологии и природным ресурсам встретились с кандидатом на пост министра.Согласно новой процедуре назначения правительства, принятой после поправок в конституцию, Госдума утверждает министров по предложению премьера, за исключением глав силовых ведомств - их назначает президент после консультаций с Совфедом. Кандидатуры вице-премьеров и министров Думе можно будет предложить трижды. Если депутаты трижды их отклонят, то президент назначит их самостоятельно.Кандидатуры министров до назначения будут обсуждаться в профильных комитетах и фракциях. Кандидатуры вице-премьеров РФ, которые курируют несколько тем, будут рассматривать все профильные комитеты ГД по этой тематике и думские фракции.

https://ria.ru/20201110/novak-1583937660.html

дальний восток

арктика

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дальний восток, арктика, михаил мишустин, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), госдума рф, александр козлов (глава минвостокразвития), политика