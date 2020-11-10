https://ria.ru/20201110/macbook-1584018521.html
Названа стоимость новых MacBook Air в России
Названа стоимость новых MacBook Air в России
Стоимость новых MacBook Air компании Apple в России составит от 99,9 тысячи рублей, а MacBook Pro - от 129,9 тысячи рублей, цены на новые ноутбуки опубликованы... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T22:46
2020-11-10T22:46
2020-11-10T23:08
риа наука
apple
технологии
экономика
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Стоимость новых MacBook Air компании Apple в России составит от 99,9 тысячи рублей, а MacBook Pro - от 129,9 тысячи рублей, цены на новые ноутбуки опубликованы на официальном сайте компании.Ранее во вторник компания Apple представила первый компьютер Mac на собственном процессоре M1, базирующемся на ARM-архитектуре. Новый процессор получили три компьютера компании - MacBook Air, Mac mini и MacBook Pro.Стоимость MacBook Air составит от 99,9 тысячи рублей, MacBook Pro — от 129,9 тысячи рублей, а Mac Mini - от 74,9 тысячи рублей."С появлением чипа M1 MacBook Pro 13 дюймов становится невероятно производительным и быстрым. Мощность центрального процессора выросла до 2,8 раза. Скорость обработки графики — до 5 раз. Благодаря нашей передовой системе Neural Engine скорость машинного обучения возросла до 11 раз. При этом MacBook Pro работает без подзарядки до 20 часов — дольше, чем любой другой Mac", - отмечается в сообщении.Мощность процессора Mac Mini, согласно сообщению, выросла до 3 раза, графика обрабатывается до 6 раз быстрее, а скорость машинного обучения возросла до 15 раз. У MacBook Air центральный процессор будет работать до 3,5 раза быстрее, графический — до 5 раз, а скорость машинного обучения возросла до 9 раз.
https://ria.ru/20201022/iphone-1580901234.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
apple, технологии, экономика
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости.
Стоимость новых MacBook Air компании Apple
в России составит от 99,9 тысячи рублей, а MacBook Pro - от 129,9 тысячи рублей, цены на новые ноутбуки опубликованы на официальном сайте
компании.
Ранее во вторник компания Apple представила первый компьютер Mac на собственном процессоре M1, базирующемся на ARM-архитектуре. Новый процессор получили три компьютера компании - MacBook Air, Mac mini и MacBook Pro.
Стоимость MacBook Air составит от 99,9 тысячи рублей, MacBook Pro — от 129,9 тысячи рублей, а Mac Mini - от 74,9 тысячи рублей.
"С появлением чипа M1 MacBook Pro 13 дюймов становится невероятно производительным и быстрым. Мощность центрального процессора выросла до 2,8 раза. Скорость обработки графики — до 5 раз. Благодаря нашей передовой системе Neural Engine скорость машинного обучения возросла до 11 раз. При этом MacBook Pro работает без подзарядки до 20 часов — дольше, чем любой другой Mac", - отмечается в сообщении.
Мощность процессора Mac Mini, согласно сообщению, выросла до 3 раза, графика обрабатывается до 6 раз быстрее, а скорость машинного обучения возросла до 15 раз. У MacBook Air центральный процессор будет работать до 3,5 раза быстрее, графический — до 5 раз, а скорость машинного обучения возросла до 9 раз.