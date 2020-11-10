Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
https://ria.ru/20201110/macbook-1584018521.html
Названа стоимость новых MacBook Air в России
Названа стоимость новых MacBook Air в России
Стоимость новых MacBook Air компании Apple в России составит от 99,9 тысячи рублей, а MacBook Pro - от 129,9 тысячи рублей, цены на новые ноутбуки опубликованы... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T22:46
2020-11-10T23:08
риа наука
apple
технологии
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/0a/1584011036_4:0:797:446_1400x0_80_0_0_05afb9d17af57ce21675d09139e67dbe.jpg
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Стоимость новых MacBook Air компании Apple в России составит от 99,9 тысячи рублей, а MacBook Pro - от 129,9 тысячи рублей, цены на новые ноутбуки опубликованы на официальном сайте компании.Ранее во вторник компания Apple представила первый компьютер Mac на собственном процессоре M1, базирующемся на ARM-архитектуре. Новый процессор получили три компьютера компании - MacBook Air, Mac mini и MacBook Pro.Стоимость MacBook Air составит от 99,9 тысячи рублей, MacBook Pro — от 129,9 тысячи рублей, а Mac Mini - от 74,9 тысячи рублей."С появлением чипа M1 MacBook Pro 13 дюймов становится невероятно про­из­во­ди­тель­ным и быстрым. Мощность центрального процессора выросла до 2,8 раза. Скорость обработки графики — до 5 раз. Благодаря нашей передовой системе Neural Engine скорость машинного обучения возросла до 11 раз. При этом MacBook Pro работает без подзарядки до 20 часов — дольше, чем любой другой Mac", - отмечается в сообщении.Мощность процессора Mac Mini, согласно сообщению, выросла до 3 раза, графика обрабатывается до 6 раз быстрее, а скорость машинного обучения возросла до 15 раз. У MacBook Air центральный процессор будет работать до 3,5 раза быстрее, графический — до 5 раз, а скорость машинного обучения возросла до 9 раз.
https://ria.ru/20201022/iphone-1580901234.html
https://ria.ru/20201106/iphone-1583210094.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/0a/1584011036_103:0:698:446_1400x0_80_0_0_040c42d4ec14245d9b69810cafdaea48.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
apple, технологии, экономика

Названа стоимость новых MacBook Air в России

22:46 10.11.2020 (обновлено: 23:08 10.11.2020)
 
© AppleApple MacBook Air
Apple MacBook Air - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© Apple
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Стоимость новых MacBook Air компании Apple в России составит от 99,9 тысячи рублей, а MacBook Pro - от 129,9 тысячи рублей, цены на новые ноутбуки опубликованы на официальном сайте компании.
Ранее во вторник компания Apple представила первый компьютер Mac на собственном процессоре M1, базирующемся на ARM-архитектуре. Новый процессор получили три компьютера компании - MacBook Air, Mac mini и MacBook Pro.
iPhone 12 - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
22 октября, 08:00РИА Наука
iPhone 12 не стоит своих денег? Рассказываем, почему так
Стоимость MacBook Air составит от 99,9 тысячи рублей, MacBook Pro — от 129,9 тысячи рублей, а Mac Mini - от 74,9 тысячи рублей.
"С появлением чипа M1 MacBook Pro 13 дюймов становится невероятно про­из­во­ди­тель­ным и быстрым. Мощность центрального процессора выросла до 2,8 раза. Скорость обработки графики — до 5 раз. Благодаря нашей передовой системе Neural Engine скорость машинного обучения возросла до 11 раз. При этом MacBook Pro работает без подзарядки до 20 часов — дольше, чем любой другой Mac", - отмечается в сообщении.
Мощность процессора Mac Mini, согласно сообщению, выросла до 3 раза, графика обрабатывается до 6 раз быстрее, а скорость машинного обучения возросла до 15 раз. У MacBook Air центральный процессор будет работать до 3,5 раза быстрее, графический — до 5 раз, а скорость машинного обучения возросла до 9 раз.
iPhone 12 3 - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
6 ноября, 08:00РИА Наука
Обзор iPhone 12 Pro: что на самом деле представляет собой флагман Apple?
 
РИА НаукаAppleТехнологииЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала