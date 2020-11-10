Тихановская определилась с позицией по Крыму
14:46 10.11.2020 (обновлено: 16:28 10.11.2020)
© AP Photo / Mindaugas KulbisСветлана Тихановская
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская рассказала агентству "Укринформ" о своей позиции по Крыму.
"Моя личная точка зрения — есть международный закон, законодательство. И на основании международного законодательства Крым, конечно, принадлежит Украине", — сказала она.
При этом она уточнила, что не может говорить от имени будущего президента Белоруссии, поскольку у него, как и у белорусского народа, "будет своя какая-то принципиальная позиция".
Ранее Тихановская отказывалась прямо отвечать на вопрос о принадлежности Крыма. Она говорила, что регион де-юре украинский, а де-факто российский.
Крым вошел в состав России после референдума в марте 2014 года, на котором 96,77 процента избирателей республики и 95,6 процента жителей Севастополя проголосовали по вопросу принадлежности полуострова. Власти Крыма провели референдум после госпереворота на Украине. Руководство России не раз подчеркивало, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение. Как заявил президент Владимир Путин, вопрос о принадлежности полуострова окончательно закрыт.
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