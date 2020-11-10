https://ria.ru/20201110/krym-1583933517.html

Тихановская определилась с позицией по Крыму

Тихановская определилась с позицией по Крыму

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская рассказала агентству "Укринформ" о своей позиции по Крыму. РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T14:46

2020-11-10T14:46

2020-11-10T16:28

светлана тихановская

белоруссия

республика крым

севастополь

оон

украина

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская рассказала агентству "Укринформ" о своей позиции по Крыму.При этом она уточнила, что не может говорить от имени будущего президента Белоруссии, поскольку у него, как и у белорусского народа, "будет своя какая-то принципиальная позиция".Ранее Тихановская отказывалась прямо отвечать на вопрос о принадлежности Крыма. Она говорила, что регион де-юре украинский, а де-факто российский.Крым вошел в состав России после референдума в марте 2014 года, на котором 96,77 процента избирателей республики и 95,6 процента жителей Севастополя проголосовали по вопросу принадлежности полуострова. Власти Крыма провели референдум после госпереворота на Украине. Руководство России не раз подчеркивало, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение. Как заявил президент Владимир Путин, вопрос о принадлежности полуострова окончательно закрыт.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20201103/tikhanovskaya-1582871606.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, белоруссия, республика крым, севастополь, оон, украина