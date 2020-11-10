https://ria.ru/20201110/koronavirus-1583953321.html
Члены ШОС призвали к укреплению сотрудничества в борьбе с коронавирусом
Члены ШОС призвали к укреплению сотрудничества в борьбе с коронавирусом
Члены Шанхайской организации сотрудничества выступают против стигматизации в связи с COVID-19, подчеркивают необходимость укрепления международного... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T16:00
2020-11-10T16:00
2020-11-10T16:00
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
шос
в мире
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Члены Шанхайской организации сотрудничества выступают против стигматизации в связи с COVID-19, подчеркивают необходимость укрепления международного сотрудничества в борьбе с коронавирусом, говорится в Московской декларации Совета глав государств ШОС, опубликованной на сайте Кремля."Государства-члены, выступая против стигматизации в связи с коронавирусной инфекцией, подчеркивают необходимость дальнейшего укрепления международного сотрудничества в борьбе с ее распространением, а также в преодолении глобальных политических и социально-экономических последствий пандемии. В этой связи они приняли заявление Совета глав государств-членов ШОС о совместном противодействии новой коронавирусной инфекции (COVID-19)",- говорится в декларации.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, шос, в мире