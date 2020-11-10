https://ria.ru/20201110/khelme-biden-1583815201.html

Отставка из-за слов о Байдене. Эстонские министры испугались гнева США

Отставка из-за слов о Байдене. Эстонские министры испугались гнева США

Эстонский министр иностранных дел Март Хельме публично усомнился в честности президентских выборов в США — и это стоило ему поста. Раньше Хельме пользовался... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T08:00

2020-11-10T08:00

2020-11-10T08:00

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости, Константин Севастьянов. Эстонский министр иностранных дел Март Хельме публично усомнился в честности президентских выборов в США — и это стоило ему поста. Раньше Хельме пользовался репутацией непотопляемого скандалиста: все нашумевшие высказывания, шедшие вразрез с мнением большинства местной политической элиты, благополучно сходили ему с рук. Но на сей раз он совершил недопустимое для прибалтийского политика — прямо заявил о том, что американские выборы сфальсифицированы. И через сутки был вынужден подать в отставку.Выступили на радиоГлава Эстонии Керсти Кальюлайд одной из первых поздравила кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена с "победой": "Для новоизбранного лидера США важно, чтобы каждый в обществе, независимо от происхождения, чувствовал себя защищенным. Его вера в то, что люди на самом деле добрые, а не злые, непоколебима", — патетически провозгласила Кальюлайд. В том же духе высказались премьер-министр Юри Ратас и другие ведущие политики. На этом фоне резким диссонансом прозвучали слова министра внутренних дел Эстонии Марта Хельме и его сына Мартина, главы эстонского Минфина.Отца и сына, возглавляющих праворадикальную партию EKRE, позвали поговорить о политике в эфир одной радиостанции. Поговорили — шокировав коллег по правительству. В частности, Мартин Хельме заявил: "По-моему, вообще нет сомнений в том, что выборы в США сфальсифицированы. Думаю, все нормальные люди должны выступить против. Нет смысла вести речи о какой-то демократии или правовом государстве, если можно так просто, нагло и массово подделать результаты". По мнению Хельме-младшего, если Дональд Трамп потеряет пост президента, это будет означать, что Конституция в США больше не действует.Хельме-старший добавил — он считает, что за спиной Байдена стоит "глубинное государство": "Логика его деятельности — обеспечить себе свободу действий, пристраивая всюду коррумпированных мерзавцев и шантажистов. Джо Байден и Хантер Байден — коррумпированные типы". Несколько раз во время передачи речь заходила о том, что в США может вспыхнуть гражданская война. "Перед выборами я видел сон, что Трамп идет по скошенному полю, покрытому кишками и внутренностями. И Трамп его перешел. В конце концов он победит — ценой огромной борьбы, возможно, кровопролития. Но справедливость восстановят", — заключил Март Хельме.Похожую точку зрения высказывают и другие члены эстонской Консервативной народной партии. На прошлой неделе депутат Европарламента от Эстонии Яак Мадисон (EKRE) — он был в США в момент выборов — написал в фейсбуке: "В Мичигане творится, мягко говоря, самое крупное мошенничество. Пока не ясно до конца, но, видимо, дело окажется в суде, если трюк Байдена пройдет". За это Мадисона сурово одернула бывшая министр иностранных дел Эстонии Марина Кальюранд (Социал-демократическая партия), ныне депутат Европарламента. И подчеркнула, что "международные организации" никаких нарушений на выборах в США не обнаружили.Опасные и безответственные заявленияЭстонский политолог и общественный деятель Максим Рева объясняет — Хельме и его партия никогда не скрывали симпатий к американскому миллиардеру, возглавившему государство в 2016-м. По мнению Ревы, уместно даже говорить о феномене "эстонского трампизма". Например, "консервативным народникам" крайне симпатична антимиграционная риторика Трампа — ведь и Хельме на посту министра внутренних дел совершал все возможное, чтобы не пустить в страну украинских гастарбайтеров, которых презрительно именовал "хомосоветикусами".Кроме того, EKRE импонирует имидж Трампа как борца с "глубинным государством", действующим вопреки интересам народа, — Хельме о нем тоже неоднократно говорил. "Март и Мартин Хельме всего лишь воспользовались правом на свободу слова — и искренне высказали все, что думают о выборах в США. Но оказалось, что в Эстонии существует политическая цензура, которая запрещает делать любые некомплиментарные заявления относительно американской Демпартии", — констатирует Рева.Действительно, на Хельме обрушился шквал критики. "Мы — маленькая страна под боком у России. Наши отношения с США имеют экзистенциальное значение. Каждый американский президент — наш друг и союзник. Байден всегда помогал Эстонии, был одним из архитекторов расширения НАТО. Президент Обама и вице-президент Байден направили в Эстонию американских солдат и истребители сразу после нападения России на Украину. Это были не массовые силы, но они дали четкий сигнал: если тронете Эстонию, придется иметь дело с США. Это помогло, Эстонию никто не потревожил. На мой взгляд, заявления Марта и Мартина Хельме опасны для всех нас", — негодовал эстонский министр обороны Юри Луйк.Президент Керсти Кальюлайд пообещала созвать Совет по государственной обороне. "Выпад министра внутренних дел и министра финансов в адрес недавно избранного президента США — выпад против демократии и безопасности Эстонии. Безопасность Эстонии основана на собственной обороноспособности и связях с партнерами. Американский народ избирает президента без помощи наших министров, но эстонское правительство должно защищать отношения с союзниками и безопасность", — сказала Кальюлайд, добавив, что "по-человечески ей просто грустно и стыдно" за Хельме.Не остался в стороне и премьер-министр Юри Ратас: "Мартин Хельме должен понимать, что США — незаменимый стратегический партнер как для Эстонии, так и для всего Евросоюза. Американский народ выбирает лидеров свободно. Оскорбительная риторика в адрес одного из наших самых важных союзников — крайне безответственный шаг".Легко не отделалсяСовсем недавно Март Хельме вышел сухим из воды из другого политического скандала — в интервью немецкому изданию нетолерантно высказался о проживающих в Эстонии геях, предложив им перебраться в более гостеприимную Швецию. Оппозиционные партии потребовали отставки несдержанного на язык министра, правящая коалиция затрещала по швам, но в итоге все закончилось для Хельме благополучно.Однако слова о фальсификации выборов в США ему уже не простили. Эстонская пресса начала яростно шельмовать главу МВД — мол, он "подрывает отношения с главным союзником". Оппозиция настаивает, что и в целом партии EKRE не место в правительстве. Коалицию, в которой представлены столь "токсичные" министры, пора распускать.В итоге уже в понедельник Хельме объявил об отставке. "Из-за лжи и клеветы эстонских СМИ я решил оставить пост. С меня хватит. Я не сделал ничего, что создало бы угрозу безопасности Эстонии. И не сказал ничего, о чем уже не говорили бы свободные американские СМИ", — объяснил Хельме-старший. Он подчеркнул, что уходит из правительства в интересах сохранения правящей коалиции, которая уже согласовала на будущую весну проведение в Эстонии референдума о браке. Народу планируется предложить один-единственный вопрос: следует или не следует понимать брак только как союз мужчины и женщины? В риторике EKRE постоянно фигурирует "гей-лобби", насаждающее в Эстонии "гомопропаганду".Как считает Хельме, сейчас важнее всего остановить наступление секс-меньшинств на традиционные ценности — и ради этого он готов пожертвовать креслом министра. Коалиция должна дожить до весны и провести референдум. Впрочем, Март Хельме пообещал: "Никто не заткнет мне рот — ни премьер-министр, ни президент, ни пресса".Ирония судьбы в том, что Март Хельме давно известен своим несдержанным языком и привык к безнаказанности. Как правый популист, он в разные годы сделал множество уничижительных заявлений в адрес самых разных социальных групп и людей — оскорблял живущих в Эстонии русских, приезжих мигрантов, президента Керсти Кальюлайд, премьер-министра Финляндии Санну Марин, прилюдно критиковал ЕС и НАТО. И все до поры сходило с рук. Лишь нападки на Байдена и поддержка Трампа завершились его отставкой.Впрочем, еще не факт, что уход Хельме-старшего спасет коалицию. А между тем ее развал приведет к переформатированию всей политической системы Эстонии и возобновлению притеснений местных русских.

https://ria.ru/20201025/khelme-putin-1581250738.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нато, евросоюз, эстония, сша, в мире