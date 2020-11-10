https://ria.ru/20201110/karabakh-1583945682.html

Онлайн-конференция о региональной безопасности на Южном Кавказе

Онлайн-конференция о региональной безопасности на Южном Кавказе

11 ноября в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центре МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию о региональной безопасности на Южном Кавказе.

2020-11-10T15:27

2020-11-10T15:27

2020-11-10T15:31

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Задать вопросУчастники:- директор Центра политической информации Алексей МУХИН;- директор Международного института новейших государств Алексей МАРТЫНОВ;- доцент Российского государственного гуманитарного университета, эксперт РСМД Александр ГУЩИН;- старший научный сотрудник ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, доцент Дипломатической академии МИД России Владимир АВАТКОВ.К разговору приглашены эксперты МГИМО МИД России.10 ноября достигнута договоренность лидеров России, Азербайджан и Армении о начале развертывания российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Что это означает для региональной безопасности? Что получают и теряют стороны?Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы