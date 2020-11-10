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Онлайн-конференция о региональной безопасности на Южном Кавказе
Онлайн-конференция о региональной безопасности на Южном Кавказе
11 ноября в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центре МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию о региональной безопасности на Южном Кавказе.
2020-11-10T15:27
2020-11-10T15:31
анонсы
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Задать вопросУчастники:- директор Центра политической информации Алексей МУХИН;- директор Международного института новейших государств Алексей МАРТЫНОВ;- доцент Российского государственного гуманитарного университета, эксперт РСМД Александр ГУЩИН;- старший научный сотрудник ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, доцент Дипломатической академии МИД России Владимир АВАТКОВ.К разговору приглашены эксперты МГИМО МИД России.10 ноября достигнута договоренность лидеров России, Азербайджан и Армении о начале развертывания российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Что это означает для региональной безопасности? Что получают и теряют стороны?Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция о региональной безопасности на Южном Кавказе

15:27 10.11.2020 (обновлено: 15:31 10.11.2020)
 
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11 ноября в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центре МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию о региональной безопасности на Южном Кавказе.
Задать вопрос

Участники:
- директор Центра политической информации Алексей МУХИН;
- директор Международного института новейших государств Алексей МАРТЫНОВ;
- доцент Российского государственного гуманитарного университета, эксперт РСМД Александр ГУЩИН;
- старший научный сотрудник ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, доцент Дипломатической академии МИД России Владимир АВАТКОВ.

К разговору приглашены эксперты МГИМО МИД России.

10 ноября достигнута договоренность лидеров России, Азербайджан и Армении о начале развертывания российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Что это означает для региональной безопасности? Что получают и теряют стороны?

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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