Онлайн-конференция о региональной безопасности на Южном Кавказе
15:27 10.11.2020 (обновлено: 15:31 10.11.2020)
11 ноября в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центре МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию о региональной безопасности на Южном Кавказе.
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Участники:
- директор Центра политической информации Алексей МУХИН;
- директор Международного института новейших государств Алексей МАРТЫНОВ;
- доцент Российского государственного гуманитарного университета, эксперт РСМД Александр ГУЩИН;
- старший научный сотрудник ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, доцент Дипломатической академии МИД России Владимир АВАТКОВ.
К разговору приглашены эксперты МГИМО МИД России.
10 ноября достигнута договоренность лидеров России, Азербайджан и Армении о начале развертывания российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Что это означает для региональной безопасности? Что получают и теряют стороны?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- директор Центра политической информации Алексей МУХИН;
- директор Международного института новейших государств Алексей МАРТЫНОВ;
- доцент Российского государственного гуманитарного университета, эксперт РСМД Александр ГУЩИН;
- старший научный сотрудник ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, доцент Дипломатической академии МИД России Владимир АВАТКОВ.
К разговору приглашены эксперты МГИМО МИД России.
10 ноября достигнута договоренность лидеров России, Азербайджан и Армении о начале развертывания российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Что это означает для региональной безопасности? Что получают и теряют стороны?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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