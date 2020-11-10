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В Подмосковье создали инновационное средство для заживления ран
В Подмосковье создали инновационное средство для заживления ран
Ученый из подмосковного Пущина Антон Попов создал инновационное средство для заживления ран Panacerium. Специалист работал над препаратом много лет и несколько... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T17:30
2020-11-10T17:30
2020-11-10T17:30
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московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Ученый из подмосковного Пущина Антон Попов создал инновационное средство для заживления ран Panacerium. Специалист работал над препаратом много лет и несколько раз повторял исследования, сообщил телеканал "360".Уточняется, что Попов выбрал необычный подход, взяв за основу лекарства оксид церия. С момента защиты кандидатской работы до проверок нового средства и подтверждения товарного знака прошло 10 лет.Специалисты наукограда запатентовали препарат вместе с коллегами из Москвы. Средство действует как противовоспалительное лекарство с ранозаживляющим и обезболивающим эффектом.Министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева подчеркнула, что Panacerium имеет широкий спектр действия, поэтому не имеет аналогов в России и за границей. Она подчеркнула, что ученые из Пущина неоднократно получали гранты на научные исследования и разработки.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости.
Ученый из подмосковного Пущина Антон Попов создал инновационное средство для заживления ран Panacerium. Специалист работал над препаратом много лет и несколько раз повторял исследования, сообщил телеканал "360"
.
Уточняется, что Попов выбрал необычный подход, взяв за основу лекарства оксид церия. С момента защиты кандидатской работы до проверок нового средства и подтверждения товарного знака прошло 10 лет.
Специалисты наукограда запатентовали препарат вместе с коллегами из Москвы. Средство действует как противовоспалительное лекарство с ранозаживляющим и обезболивающим эффектом.
Министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева подчеркнула, что Panacerium имеет широкий спектр действия, поэтому не имеет аналогов в России и за границей. Она подчеркнула, что ученые из Пущина неоднократно получали гранты на научные исследования и разработки.