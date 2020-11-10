https://ria.ru/20201110/innovatsii-1583977449.html

В Подмосковье создали инновационное средство для заживления ран

В Подмосковье создали инновационное средство для заживления ран

Ученый из подмосковного Пущина Антон Попов создал инновационное средство для заживления ран Panacerium. Специалист работал над препаратом много лет и несколько... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T17:30

2020-11-10T17:30

2020-11-10T17:30

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Ученый из подмосковного Пущина Антон Попов создал инновационное средство для заживления ран Panacerium. Специалист работал над препаратом много лет и несколько раз повторял исследования, сообщил телеканал "360".Уточняется, что Попов выбрал необычный подход, взяв за основу лекарства оксид церия. С момента защиты кандидатской работы до проверок нового средства и подтверждения товарного знака прошло 10 лет.Специалисты наукограда запатентовали препарат вместе с коллегами из Москвы. Средство действует как противовоспалительное лекарство с ранозаживляющим и обезболивающим эффектом.Министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева подчеркнула, что Panacerium имеет широкий спектр действия, поэтому не имеет аналогов в России и за границей. Она подчеркнула, что ученые из Пущина неоднократно получали гранты на научные исследования и разработки.

московская область (подмосковье)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)