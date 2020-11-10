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Тверская область
https://ria.ru/20201110/gazifikatsiya-1583923413.html
Руденя: небольшим муниципалитетам Верхневолжья помогут с газификацией
Руденя: небольшим муниципалитетам Верхневолжья помогут с газификацией
Власти Тверской области помогут муниципалитетам с небольшой численностью населения принять участие в программе газификации, сообщил губернатор области Игорь... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T13:57
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тверская область
игорь руденя
тверская область
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ТВЕРЬ, 10 ноя – РИА Новости. Власти Тверской области помогут муниципалитетам с небольшой численностью населения принять участие в программе газификации, сообщил губернатор области Игорь Руденя.Как сообщает пресс-служба областного правительства, на заседании кабинета министров принято решение об увеличении уровня софинансирования из бюджета региона на реализацию программ газификации в небольших муниципалитетах. "Муниципалитетам, где небольшая численность населения очень непросто принимать участие в программе газификации, но это необходимо для развития предприятий и промышленности, создания новых рабочих мест. Поэтому принято решение о снижении доли финансирования со стороны районов", – сказал глава региона. По информации пресс-службы, уровень софинансирования инвестиционных программ по направлению "Газовое хозяйство" увеличен с 80% до 97% для муниципальных образований с численностью населения от 8 до 10 тысяч человек. До 98% повысилась доля областного участия для районов, где проживают от 5 до 8 тысяч человек и до 99% для муниципальных образований с численностью менее 5 тысяч жителей. Кроме того, на заседании принято решение о расширении перечня приоритетных направлений, по которым районы будут получать поддержку из областного бюджета. Это, в первую очередь, реализация национальных проектов, майских указов президента России, государственной программы "Доступная среда", комплексного развития сельских территорий, территорий и инфраструктуры малых исторических городов и ряда мероприятий в сфере культуры. Предельный уровень софинансирования из областного бюджета по упомянутым направлениям составит 99%.
https://ria.ru/20200916/gazifikatsiya-1577304637.html
тверская область
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игорь руденя, тверская область

Руденя: небольшим муниципалитетам Верхневолжья помогут с газификацией

13:57 10.11.2020 (обновлено: 14:02 10.11.2020)
 
© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиРуденя: небольшим муниципалитетам Верхневолжья помогут с газификацией
Руденя: небольшим муниципалитетам Верхневолжья помогут с газификацией - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
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ТВЕРЬ, 10 ноя – РИА Новости. Власти Тверской области помогут муниципалитетам с небольшой численностью населения принять участие в программе газификации, сообщил губернатор области Игорь Руденя.
Как сообщает пресс-служба областного правительства, на заседании кабинета министров принято решение об увеличении уровня софинансирования из бюджета региона на реализацию программ газификации в небольших муниципалитетах.
"Муниципалитетам, где небольшая численность населения очень непросто принимать участие в программе газификации, но это необходимо для развития предприятий и промышленности, создания новых рабочих мест. Поэтому принято решение о снижении доли финансирования со стороны районов", – сказал глава региона.
По информации пресс-службы, уровень софинансирования инвестиционных программ по направлению "Газовое хозяйство" увеличен с 80% до 97% для муниципальных образований с численностью населения от 8 до 10 тысяч человек. До 98% повысилась доля областного участия для районов, где проживают от 5 до 8 тысяч человек и до 99% для муниципальных образований с численностью менее 5 тысяч жителей.
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Кроме того, на заседании принято решение о расширении перечня приоритетных направлений, по которым районы будут получать поддержку из областного бюджета. Это, в первую очередь, реализация национальных проектов, майских указов президента России, государственной программы "Доступная среда", комплексного развития сельских территорий, территорий и инфраструктуры малых исторических городов и ряда мероприятий в сфере культуры. Предельный уровень софинансирования из областного бюджета по упомянутым направлениям составит 99%.
 
Тверская областьИгорь РуденяТверская область
 
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