Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20201110/farmatsevtika-1583898040.html
В Москве появится еще одно производство жизненно необходимых лекарств
В Москве появится еще одно производство жизненно необходимых лекарств
Москва объявила конкурс на поставку лекарств, с победителем которого будет заключен офсетный контракт по созданию современного фармацевтического производства,... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T12:15
2020-11-10T12:15
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владимир ефимов (политик)
александр прохоров
москва
новости компаний - экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/16/1577599680_262:489:3034:2048_1400x0_80_0_0_a5109a24f1d7c60763c323b06def8ad4.jpg
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Москва объявила конкурс на поставку лекарств, с победителем которого будет заключен офсетный контракт по созданию современного фармацевтического производства, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."По условиям контракта, победитель конкурса в течение двух лет локализует или модернизирует на территории столицы производство 20 лекарственных средств, в том числе из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. На предприятии для нужд города будут выпускаться противоглаукомные, антибактериальные, анальгезирующие препараты, антидепрессанты и нейролептики. Объем частных инвестиций в проект составит 1 миллиард рублей. Офсетный контракт будет подписан по итогам конкурсных процедур в начале следующего года", – пояснил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Он добавил, что после создания фармпроизводства город гарантирует инвестору в течение восьми лет закупку лекарств, которые будут производиться на предприятии, на общую сумму 1,1 миллиарда рублей.По словам руководителя ДИПП Александра Прохорова, новый офсетный контракт станет для города уже пятым. Общий объем частных инвестиций по четырем заключенным офсетам составляет 11,9 миллиарда рублей, объем закупок – 71,6 миллиарда рублей."Первые два офсетных контракта Москва подписала также в фармацевтике. В рамках них инвесторы вложат в совокупности 8,8 миллиарда рублей в локализацию современных фармпроизводств. ЗАО "Биокад" уже ввело в эксплуатацию первую очередь завода на территории ОЭЗ "Технополис "Москва", ООО "Р-Опра" получило разрешение на строительство. По условиям третьего офсетного контракта, ООО "Гемамед" создаст в городе предприятие по производству медизделий для стомированных больных, инвестиции составят 1 миллиард рублей. Предметом четвертого офсета, заключенного в этом году с компанией "Вимм-Билль-Данн", стало детское питание для городских молочно-раздаточных пунктов, объем инвестиций в проект – 2,1 миллиарда рублей", – рассказал Прохоров.Офсетный контракт предусматривает как госзакупку товара, так и встречные инвестиционные обязательства поставщика по локализации производства. Главная цель офсета – стимулирование вложений средств бизнеса в новые предприятия, модернизацию существующих мощностей или освоение новых технологий на производстве, напомнили в пресс-службе.Отмечается, что Москва не только стала первопроходцем в заключении офсетных контрактов (первый подписан осенью 2017 года), но и совместно с Минэкономразвития РФ принимала активное участие в разработке поправок в 44-ФЗ, которые регламентируют данный механизм госзакупки."При заключении каждого офсетного контракта столица получает новые рабочие места, также растут налоговые поступления в бюджеты всех уровней. Кроме того, офсеты дают возможность экономить бюджетные средства, так как в результате конкурсных процедур цена закупаемого товара, как правило, снижается. Например, по уже заключенным столицей четырем контрактам среднее снижение цен на поставляемую для городских нужд продукцию по сравнению с рыночными аналогами составило 21%. Инвесторы, в свою очередь, получают платежеспособного заказчика, долгосрочную гарантию сбыта локализуемой продукции, последующее включение в региональный реестр единственных поставщиков", – рассказала директор Городского агентства управления инвестициями Светлана Ганеева.В будущем Москва планирует заключать офсетные контракты в таких сферах, как транспортное машиностроение, техника для жилищно-коммунального хозяйства, IT-оборудование, медицинские изделия и питание.
https://ria.ru/20201021/moskva-1580779075.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/16/1577599680_893:506:2949:2048_1400x0_80_0_0_6bdad5576eed859a37b5ef808ec1cb40.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир ефимов (политик), александр прохоров, москва, новости компаний - экономика

В Москве появится еще одно производство жизненно необходимых лекарств

12:15 10.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПроизводство лекарства от коронавируса "Арепливир"
Производство лекарства от коронавируса Арепливир - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Москва объявила конкурс на поставку лекарств, с победителем которого будет заключен офсетный контракт по созданию современного фармацевтического производства, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"По условиям контракта, победитель конкурса в течение двух лет локализует или модернизирует на территории столицы производство 20 лекарственных средств, в том числе из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. На предприятии для нужд города будут выпускаться противоглаукомные, антибактериальные, анальгезирующие препараты, антидепрессанты и нейролептики. Объем частных инвестиций в проект составит 1 миллиард рублей. Офсетный контракт будет подписан по итогам конкурсных процедур в начале следующего года", – пояснил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Он добавил, что после создания фармпроизводства город гарантирует инвестору в течение восьми лет закупку лекарств, которые будут производиться на предприятии, на общую сумму 1,1 миллиарда рублей.
По словам руководителя ДИПП Александра Прохорова, новый офсетный контракт станет для города уже пятым. Общий объем частных инвестиций по четырем заключенным офсетам составляет 11,9 миллиарда рублей, объем закупок – 71,6 миллиарда рублей.
"Первые два офсетных контракта Москва подписала также в фармацевтике. В рамках них инвесторы вложат в совокупности 8,8 миллиарда рублей в локализацию современных фармпроизводств. ЗАО "Биокад" уже ввело в эксплуатацию первую очередь завода на территории ОЭЗ "Технополис "Москва", ООО "Р-Опра" получило разрешение на строительство. По условиям третьего офсетного контракта, ООО "Гемамед" создаст в городе предприятие по производству медизделий для стомированных больных, инвестиции составят 1 миллиард рублей. Предметом четвертого офсета, заключенного в этом году с компанией "Вимм-Билль-Данн", стало детское питание для городских молочно-раздаточных пунктов, объем инвестиций в проект – 2,1 миллиарда рублей", – рассказал Прохоров.
Вид сверху на Москву - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
21 октября, 11:02Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Два промышленных предприятия Москвы получили статус промкомплекса
Офсетный контракт предусматривает как госзакупку товара, так и встречные инвестиционные обязательства поставщика по локализации производства. Главная цель офсета – стимулирование вложений средств бизнеса в новые предприятия, модернизацию существующих мощностей или освоение новых технологий на производстве, напомнили в пресс-службе.
Отмечается, что Москва не только стала первопроходцем в заключении офсетных контрактов (первый подписан осенью 2017 года), но и совместно с Минэкономразвития РФ принимала активное участие в разработке поправок в 44-ФЗ, которые регламентируют данный механизм госзакупки.
"При заключении каждого офсетного контракта столица получает новые рабочие места, также растут налоговые поступления в бюджеты всех уровней. Кроме того, офсеты дают возможность экономить бюджетные средства, так как в результате конкурсных процедур цена закупаемого товара, как правило, снижается. Например, по уже заключенным столицей четырем контрактам среднее снижение цен на поставляемую для городских нужд продукцию по сравнению с рыночными аналогами составило 21%. Инвесторы, в свою очередь, получают платежеспособного заказчика, долгосрочную гарантию сбыта локализуемой продукции, последующее включение в региональный реестр единственных поставщиков", – рассказала директор Городского агентства управления инвестициями Светлана Ганеева.
В будущем Москва планирует заключать офсетные контракты в таких сферах, как транспортное машиностроение, техника для жилищно-коммунального хозяйства, IT-оборудование, медицинские изделия и питание.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыВладимир Ефимов (политик)Александр ПрохоровМоскваНовости компаний - Экономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:20Ученые выяснили, как спойлеры влияют на кассовые сборы
00:06Вильфанд рассказал о погоде в России в конце недели
23:59Пензенца, жестоко избившего двухлетнюю дочь за беспорядок, будут судить
23:23Байден назвал нежелание Трампа признавать поражение позором
23:23Экс-резидент Comedy Club высказался о запрещенных темах для шуток
23:15В Москве за сутки умерли 73 пациента с коронавирусом
23:14Процесс передачи власти демократам уже не остановить, заявил Байден
23:06В Норвегии изучат эффективность рыбьего жира в профилактике коронавируса
22:54Шойгу обсудил урегулирование в Карабахе с министром обороны Турции
22:50Муфтий Чечни высказался о запрете на межконфессиональные браки
22:46Названа стоимость новых MacBook Air в России
22:43В Дании признали ошибкой убийство всех норок из-за коронавируса
22:42Алтайские медики, привитые вакциной "Спутник V", заразились коронавирусом
22:13Госдеп прокомментировал соглашение по Карабаху
22:05Муфтий Москвы объяснил, когда мусульманин может жениться на иноверке
21:55Помпео оценил заявления о том, что Трамп не хочет признавать поражение
21:49Помпео пообещал плавную передачу власти второй администрации Трампа
21:48Власти Москвы заявили о готовности колледжей к дистанционному обучению
21:45Apple представила новые Mac на собственном процессоре
21:39Самолет из Уфы сел в Шереметьево после сообщения о неполадках
Лента новостейМолния