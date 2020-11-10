https://ria.ru/20201110/farmatsevtika-1583898040.html

В Москве появится еще одно производство жизненно необходимых лекарств

В Москве появится еще одно производство жизненно необходимых лекарств

Москва объявила конкурс на поставку лекарств, с победителем которого будет заключен офсетный контракт по созданию современного фармацевтического производства,... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T12:15

2020-11-10T12:15

2020-11-10T12:15

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

владимир ефимов (политик)

александр прохоров

москва

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Москва объявила конкурс на поставку лекарств, с победителем которого будет заключен офсетный контракт по созданию современного фармацевтического производства, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."По условиям контракта, победитель конкурса в течение двух лет локализует или модернизирует на территории столицы производство 20 лекарственных средств, в том числе из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. На предприятии для нужд города будут выпускаться противоглаукомные, антибактериальные, анальгезирующие препараты, антидепрессанты и нейролептики. Объем частных инвестиций в проект составит 1 миллиард рублей. Офсетный контракт будет подписан по итогам конкурсных процедур в начале следующего года", – пояснил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Он добавил, что после создания фармпроизводства город гарантирует инвестору в течение восьми лет закупку лекарств, которые будут производиться на предприятии, на общую сумму 1,1 миллиарда рублей.По словам руководителя ДИПП Александра Прохорова, новый офсетный контракт станет для города уже пятым. Общий объем частных инвестиций по четырем заключенным офсетам составляет 11,9 миллиарда рублей, объем закупок – 71,6 миллиарда рублей."Первые два офсетных контракта Москва подписала также в фармацевтике. В рамках них инвесторы вложат в совокупности 8,8 миллиарда рублей в локализацию современных фармпроизводств. ЗАО "Биокад" уже ввело в эксплуатацию первую очередь завода на территории ОЭЗ "Технополис "Москва", ООО "Р-Опра" получило разрешение на строительство. По условиям третьего офсетного контракта, ООО "Гемамед" создаст в городе предприятие по производству медизделий для стомированных больных, инвестиции составят 1 миллиард рублей. Предметом четвертого офсета, заключенного в этом году с компанией "Вимм-Билль-Данн", стало детское питание для городских молочно-раздаточных пунктов, объем инвестиций в проект – 2,1 миллиарда рублей", – рассказал Прохоров.Офсетный контракт предусматривает как госзакупку товара, так и встречные инвестиционные обязательства поставщика по локализации производства. Главная цель офсета – стимулирование вложений средств бизнеса в новые предприятия, модернизацию существующих мощностей или освоение новых технологий на производстве, напомнили в пресс-службе.Отмечается, что Москва не только стала первопроходцем в заключении офсетных контрактов (первый подписан осенью 2017 года), но и совместно с Минэкономразвития РФ принимала активное участие в разработке поправок в 44-ФЗ, которые регламентируют данный механизм госзакупки."При заключении каждого офсетного контракта столица получает новые рабочие места, также растут налоговые поступления в бюджеты всех уровней. Кроме того, офсеты дают возможность экономить бюджетные средства, так как в результате конкурсных процедур цена закупаемого товара, как правило, снижается. Например, по уже заключенным столицей четырем контрактам среднее снижение цен на поставляемую для городских нужд продукцию по сравнению с рыночными аналогами составило 21%. Инвесторы, в свою очередь, получают платежеспособного заказчика, долгосрочную гарантию сбыта локализуемой продукции, последующее включение в региональный реестр единственных поставщиков", – рассказала директор Городского агентства управления инвестициями Светлана Ганеева.В будущем Москва планирует заключать офсетные контракты в таких сферах, как транспортное машиностроение, техника для жилищно-коммунального хозяйства, IT-оборудование, медицинские изделия и питание.

https://ria.ru/20201021/moskva-1580779075.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир ефимов (политик), александр прохоров, москва, новости компаний - экономика