https://ria.ru/20201110/covid-19-1583935283.html
Путин согласился с призывом объединить усилия в борьбе с COVID-19
Путин согласился с призывом объединить усилия в борьбе с COVID-19
Президент РФ Владимир Путин в ходе саммита Шанхайской организации сотрудничества согласился с призывом Афганистана объединять усилия в борьбе с пандемией, а... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T14:53
2020-11-10T14:53
2020-11-10T14:53
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СОЧИ, 10 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе саммита Шанхайской организации сотрудничества согласился с призывом Афганистана объединять усилия в борьбе с пандемией, а также пообещал, что все государства ШОС будут делать все, чтобы поддержать мир и стабильность в республике."Вы сказали, что нас преследует призрак пандемии, но как известно, призраки пугают, а вирусы, к сожалению, убивают. И не могу не согласиться с вашим призывом объединять усилия в борьбе с пандемией", - сказал Путин после выступления президента Афганистана Ашрафа Гани.Он отметил, что такую позицию разделяют все страны ШОС."Будем делать это все вместе, так же, как и поддерживать мир и стабильность в Афганистане. Мы все соседи, очень близкие государства. Понимаем, знаем все ваши проблемы и будем делать все, что от нас зависит, для того, чтобы вас поддержать", - добавил президент России.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201110/shos-1583930878.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, шос, владимир путин, афганистан, в мире
СОЧИ, 10 ноя - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин
в ходе саммита Шанхайской организации сотрудничества согласился с призывом Афганистана
объединять усилия в борьбе с пандемией, а также пообещал, что все государства ШОС
будут делать все, чтобы поддержать мир и стабильность в республике.
"Вы сказали, что нас преследует призрак пандемии, но как известно, призраки пугают, а вирусы, к сожалению, убивают. И не могу не согласиться с вашим призывом объединять усилия в борьбе с пандемией", - сказал Путин после выступления президента Афганистана Ашрафа Гани.
Он отметил, что такую позицию разделяют все страны ШОС.
"Будем делать это все вместе, так же, как и поддерживать мир и стабильность в Афганистане. Мы все соседи, очень близкие государства. Понимаем, знаем все ваши проблемы и будем делать все, что от нас зависит, для того, чтобы вас поддержать", - добавил президент России.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.