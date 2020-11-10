https://ria.ru/20201110/brak-1583989844.html

Духовное собрание мусульман не поддержало ограничение браков с иноверцами

Духовное собрание мусульман не поддержало ограничение браков с иноверцами

В Духовном собрании мусульман России считают межконфессиональные браки возможными, заявил РИА Новости глава ДСМР муфтий Альбир Крганов. РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T18:38

2020-11-10T18:38

2020-11-10T19:37

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. В Духовном собрании мусульман России считают межконфессиональные браки возможными, заявил РИА Новости глава ДСМР муфтий Альбир Крганов.Ранее совет улемов (старейшин) другой организации — Духовного управления мусульман России — заявил, что браки между мужчинами-мусульманами и женщинами христианками или иудейками недопустимы. Исключения возможны только по решению местного муфтия, если женщина "готова следовать предписаниям священного Корана"."Мы с уважением относимся к заключению наших братьев в совете улемов Духовного управления мусульман, но больше, чем сказано в Коране, добавить не можем. Всевышний разрешает браки с людьми Писания (мужчин мусульман с иудейками и христианками. — Прим. ред.)", — сказал Крганов.При этом в собрании напомнили, что исламское право исключает брак женщины-мусульманки с мужчиной-немусульманином, поскольку "мужчина — главенствующий в семье, отвечает за семью перед Творцом и должен быть верующим".По его словам, вступать ли в брак с женщиной другой веры — решает мужчина. "Сможет ли он своей жизнью, знанием показать избраннице красоту ислама, чтобы жить с ней и воспитывать детей в исламе — ответственность мужчины. Но мужчина должен сделать так, чтобы дети были воспитаны в исламе, он несет за это ответственность, за своих детей и супругу. Он также призван сподвигнуть женщину на то, чтобы она приняла ислам", — пояснил глава собрания.Он рассказал, что предписания богословов — совета улемов — носят не обязательный, а рекомендательный характер."Надо учесть, что мы живем не в моноконфессиональной и мононациональной стране. По оценкам экспертов, около 25% браков в России — межнациональные и межконфессиональные. Это тысячи семей, в которых достойно воспитывают детей. Если люди любят друг друга, в отношениях должны быть уступки. А иначе возникают конфликты, начиная с того, в какой традиции дать ребенку имя", — заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20201110/brak-1583990337.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, альбир крганов, новости - религия и мировоззрение, здоровье - общество