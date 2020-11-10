https://ria.ru/20201110/bliznetsy-1583861899.html
Найдены останки самых древних близнецов
Найдены останки самых древних близнецов
Международная группа ученых обнаружила в Австрии останки двух близнецов, живших около 30 тысяч лет назад, что является самым ранним свидетельством подобного... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T07:54
2020-11-10T07:54
2020-11-10T07:54
риа наука
австрия
в мире
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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Международная группа ученых обнаружила в Австрии останки двух близнецов, живших около 30 тысяч лет назад, что является самым ранним свидетельством подобного рода. Соответствующий пресс-релиз опубликован на портале Nature.Останки нашли на археологической стоянке в районе города Кремс-ан-дер-Донау в Нижней Австрии. Они находились овальной могильной яме, причем оба тела были похоронены с погребальными принадлежностями.Ученые, проанализировав ДНК обоих младенцев, выяснили, что у них был общий геном. Анализ также продемонстрировал, что один из младенцев прожил от шести до семи месяцев, а другой — от 13 до 14 недель. "Подтвержденные свидетельства наличия близнецов в археологических исследованиях крайне редки и никогда не были подтверждены анализом ДНК", - отметили авторы исследования.
https://ria.ru/20201105/mongoly-1583239338.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
австрия, в мире
МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости.
Международная группа ученых обнаружила в Австрии
останки двух близнецов, живших около 30 тысяч лет назад, что является самым ранним свидетельством подобного рода. Соответствующий пресс-релиз опубликован на портале Nature
.
Останки нашли на археологической стоянке в районе города Кремс-ан-дер-Донау в Нижней Австрии. Они находились овальной могильной яме, причем оба тела были похоронены с погребальными принадлежностями.
Ученые, проанализировав ДНК обоих младенцев, выяснили, что у них был общий геном. Анализ также продемонстрировал, что один из младенцев прожил от шести до семи месяцев, а другой — от 13 до 14 недель.
"Подтвержденные свидетельства наличия близнецов в археологических исследованиях крайне редки и никогда не были подтверждены анализом ДНК", - отметили авторы исследования.