https://ria.ru/20201110/bliznetsy-1583861899.html

Найдены останки самых древних близнецов

Найдены останки самых древних близнецов

Международная группа ученых обнаружила в Австрии останки двух близнецов, живших около 30 тысяч лет назад, что является самым ранним свидетельством подобного... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T07:54

2020-11-10T07:54

2020-11-10T07:54

риа наука

австрия

в мире

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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Международная группа ученых обнаружила в Австрии останки двух близнецов, живших около 30 тысяч лет назад, что является самым ранним свидетельством подобного рода. Соответствующий пресс-релиз опубликован на портале Nature.Останки нашли на археологической стоянке в районе города Кремс-ан-дер-Донау в Нижней Австрии. Они находились овальной могильной яме, причем оба тела были похоронены с погребальными принадлежностями.Ученые, проанализировав ДНК обоих младенцев, выяснили, что у них был общий геном. Анализ также продемонстрировал, что один из младенцев прожил от шести до семи месяцев, а другой — от 13 до 14 недель. "Подтвержденные свидетельства наличия близнецов в археологических исследованиях крайне редки и никогда не были подтверждены анализом ДНК", - отметили авторы исследования.

https://ria.ru/20201105/mongoly-1583239338.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

австрия, в мире