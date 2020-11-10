Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Рязанская область
Рязанская область
https://ria.ru/20201110/biznes-1584015588.html
Нацпроект помог объединиться власти и бизнесу, заявил Любимов
Нацпроект помог объединиться власти и бизнесу, заявил Любимов
Национальный проект "Производительность труда и поддержка занятости" в Рязанской области помог объединиться власти, бизнес-сообществу и всем институтам... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T22:11
2020-11-10T22:11
рязанская область
николай любимов
максим решетников
рязань
рязанская область
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/154978/43/1549784359_0:35:3003:1724_1400x0_80_0_0_fe29a164bb42be55ee29a7f9facf08c9.jpg
РЯЗАНЬ, 10 ноя - РИА Новости. Национальный проект "Производительность труда и поддержка занятости" в Рязанской области помог объединиться власти, бизнес-сообществу и всем институтам инфраструктуры господдержки, заявил губернатор Николай Любимов на пленарном заседании II межрегионального делового форума "Вектор производительности".Основными вопросами форума, в котором принял участие прибывший в Рязань с рабочей поездкой глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, стали повышение производительности труда, поддержка занятости и внедрение "бережливого производства"."Во многих регионах движение производительности стало не только модным, но и вполне естественным. Результаты нацпроекта есть, и во многом они являются следствием того, что наряду с общей федеральной идеологией сформировались региональные команды абсолютно неравнодушных людей, которые этим горят, этим дышат. Это очень прочный фундамент нацпроекта, который построен", – сказал Решетников.На форуме были представлены промежуточные результаты и опыт Рязанской области в реализации нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости". По словам Любимова, для того, чтобы работа по достижению национальных целей, поставленных президентом РФ Владимиром Путиным, принесла ожидаемые результаты, необходима единая инфраструктура целевой господдержки."В рязанском регионе пошли именно таким путем. Выстроена целая цепочка сопроводительной, административной и финансовой поддержки предприятий на всех стадиях их жизни, при возникновении любого вектора развития", – сказал Любимов.Губернатор подчеркнул, что системная, масштабная работа по внедрению инструментов повышения эффективности труда развернута во всех отраслях."За два с половиной года в Рязанской области в работу по программе нацпроекта включилась треть всех крупных промышленных предприятий. В целом очень обнадеживают результаты работы по целевым показателям. Это, в первую очередь, сокращение объемов незавершенного производства, времени протекания процесса и увеличение выработки продукции. Кроме условий и возможностей предприятиям повысить производственную эффективность и получить финансовую господдержку, национальный проект помог всему бизнес-сообществу, власти, всем институтам инфраструктуры господдержки объединиться", – сказал Любимов.Губернатор выступил с предложением открыть региональный филиал программы "Лидеры производительности", созданной в рамках нацпроекта."В настоящее время руководители разного уровня половины рязанских предприятий-участников нацпроекта зарегистрированы в этой программе. Считаем, что это еще больше усилит блок господдержки промышленных предприятий в образовательной части. И в целом повысит эффективность системы мер государственной поддержки бизнеса", – отметил Любимов.Первый филиал программы "Лидеры производительности" будет действовать на базе рязанского регионального центра компетенций в сфере производительности труда. Главная задача филиала – вовлечь в программу максимальное количество рязанских предприятий, оказать собственникам и руководителям бизнеса индивидуальную консультационную поддержку по вопросам обучения.
https://ria.ru/20201110/pomosch-1583992907.html
https://ria.ru/20201106/vyplaty-1583429108.html
https://ria.ru/20201023/volontery-1581245821.html
рязань
рязанская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/154978/43/1549784359_70:0:2799:2047_1400x0_80_0_0_eb0e63644e8fd51f382a283261a1ee4d.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
николай любимов, максим решетников, рязань, рязанская область, экономика

Нацпроект помог объединиться власти и бизнесу, заявил Любимов

22:11 10.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловГубернатор Рязанской области Николай Любимов
Губернатор Рязанской области Николай Любимов - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 10 ноя - РИА Новости. Национальный проект "Производительность труда и поддержка занятости" в Рязанской области помог объединиться власти, бизнес-сообществу и всем институтам инфраструктуры господдержки, заявил губернатор Николай Любимов на пленарном заседании II межрегионального делового форума "Вектор производительности".
Основными вопросами форума, в котором принял участие прибывший в Рязань с рабочей поездкой глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, стали повышение производительности труда, поддержка занятости и внедрение "бережливого производства".
Губернатор Рязанской области Николай Любимов во время встречи с Дмитрием Медведевым - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
18:59Рязанская область
Губернатор Рязанской области рассказал о помощи от Минэкономразвития
"Во многих регионах движение производительности стало не только модным, но и вполне естественным. Результаты нацпроекта есть, и во многом они являются следствием того, что наряду с общей федеральной идеологией сформировались региональные команды абсолютно неравнодушных людей, которые этим горят, этим дышат. Это очень прочный фундамент нацпроекта, который построен", – сказал Решетников.
На форуме были представлены промежуточные результаты и опыт Рязанской области в реализации нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости". По словам Любимова, для того, чтобы работа по достижению национальных целей, поставленных президентом РФ Владимиром Путиным, принесла ожидаемые результаты, необходима единая инфраструктура целевой господдержки.
"В рязанском регионе пошли именно таким путем. Выстроена целая цепочка сопроводительной, административной и финансовой поддержки предприятий на всех стадиях их жизни, при возникновении любого вектора развития", – сказал Любимов.
Губернатор подчеркнул, что системная, масштабная работа по внедрению инструментов повышения эффективности труда развернута во всех отраслях.
Всероссийский этап конкурса Авиадартс - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
6 ноября, 18:07Рязанская область
Рязанская область получит 18,7 миллиона рублей на выплаты соцработникам
"За два с половиной года в Рязанской области в работу по программе нацпроекта включилась треть всех крупных промышленных предприятий. В целом очень обнадеживают результаты работы по целевым показателям. Это, в первую очередь, сокращение объемов незавершенного производства, времени протекания процесса и увеличение выработки продукции. Кроме условий и возможностей предприятиям повысить производственную эффективность и получить финансовую господдержку, национальный проект помог всему бизнес-сообществу, власти, всем институтам инфраструктуры господдержки объединиться", – сказал Любимов.
Губернатор выступил с предложением открыть региональный филиал программы "Лидеры производительности", созданной в рамках нацпроекта.
"В настоящее время руководители разного уровня половины рязанских предприятий-участников нацпроекта зарегистрированы в этой программе. Считаем, что это еще больше усилит блок господдержки промышленных предприятий в образовательной части. И в целом повысит эффективность системы мер государственной поддержки бизнеса", – отметил Любимов.
Первый филиал программы "Лидеры производительности" будет действовать на базе рязанского регионального центра компетенций в сфере производительности труда. Главная задача филиала – вовлечь в программу максимальное количество рязанских предприятий, оказать собственникам и руководителям бизнеса индивидуальную консультационную поддержку по вопросам обучения.
Губернатор Рязанской области Николай Любимов во время интервью на стенде МИА Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
23 октября, 17:57Рязанская область
Любимов: волонтеры участвуют во всех важных проектах Рязанской области
 
Рязанская областьНиколай ЛюбимовМаксим РешетниковРязаньРязанская областьЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:20Ученые выяснили, как спойлеры влияют на кассовые сборы
00:06Вильфанд рассказал о погоде в России в конце недели
23:59Пензенца, жестоко избившего двухлетнюю дочь за беспорядок, будут судить
23:23Байден назвал нежелание Трампа признавать поражение позором
23:23Экс-резидент Comedy Club высказался о запрещенных темах для шуток
23:15В Москве за сутки умерли 73 пациента с коронавирусом
23:14Процесс передачи власти демократам уже не остановить, заявил Байден
23:06В Норвегии изучат эффективность рыбьего жира в профилактике коронавируса
22:54Шойгу обсудил урегулирование в Карабахе с министром обороны Турции
22:50Муфтий Чечни высказался о запрете на межконфессиональные браки
22:46Названа стоимость новых MacBook Air в России
22:43В Дании признали ошибкой убийство всех норок из-за коронавируса
22:42Алтайские медики, привитые вакциной "Спутник V", заразились коронавирусом
22:13Госдеп прокомментировал соглашение по Карабаху
22:05Муфтий Москвы объяснил, когда мусульманин может жениться на иноверке
21:55Помпео оценил заявления о том, что Трамп не хочет признавать поражение
21:49Помпео пообещал плавную передачу власти второй администрации Трампа
21:48Власти Москвы заявили о готовности колледжей к дистанционному обучению
21:45Apple представила новые Mac на собственном процессоре
21:39Самолет из Уфы сел в Шереметьево после сообщения о неполадках
Лента новостейМолния