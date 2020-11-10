https://ria.ru/20201110/biznes-1584015588.html

Нацпроект помог объединиться власти и бизнесу, заявил Любимов

Нацпроект помог объединиться власти и бизнесу, заявил Любимов

Национальный проект "Производительность труда и поддержка занятости" в Рязанской области помог объединиться власти, бизнес-сообществу и всем институтам... РИА Новости, 10.11.2020

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рязанская область

николай любимов

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РЯЗАНЬ, 10 ноя - РИА Новости. Национальный проект "Производительность труда и поддержка занятости" в Рязанской области помог объединиться власти, бизнес-сообществу и всем институтам инфраструктуры господдержки, заявил губернатор Николай Любимов на пленарном заседании II межрегионального делового форума "Вектор производительности".Основными вопросами форума, в котором принял участие прибывший в Рязань с рабочей поездкой глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, стали повышение производительности труда, поддержка занятости и внедрение "бережливого производства"."Во многих регионах движение производительности стало не только модным, но и вполне естественным. Результаты нацпроекта есть, и во многом они являются следствием того, что наряду с общей федеральной идеологией сформировались региональные команды абсолютно неравнодушных людей, которые этим горят, этим дышат. Это очень прочный фундамент нацпроекта, который построен", – сказал Решетников.На форуме были представлены промежуточные результаты и опыт Рязанской области в реализации нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости". По словам Любимова, для того, чтобы работа по достижению национальных целей, поставленных президентом РФ Владимиром Путиным, принесла ожидаемые результаты, необходима единая инфраструктура целевой господдержки."В рязанском регионе пошли именно таким путем. Выстроена целая цепочка сопроводительной, административной и финансовой поддержки предприятий на всех стадиях их жизни, при возникновении любого вектора развития", – сказал Любимов.Губернатор подчеркнул, что системная, масштабная работа по внедрению инструментов повышения эффективности труда развернута во всех отраслях."За два с половиной года в Рязанской области в работу по программе нацпроекта включилась треть всех крупных промышленных предприятий. В целом очень обнадеживают результаты работы по целевым показателям. Это, в первую очередь, сокращение объемов незавершенного производства, времени протекания процесса и увеличение выработки продукции. Кроме условий и возможностей предприятиям повысить производственную эффективность и получить финансовую господдержку, национальный проект помог всему бизнес-сообществу, власти, всем институтам инфраструктуры господдержки объединиться", – сказал Любимов.Губернатор выступил с предложением открыть региональный филиал программы "Лидеры производительности", созданной в рамках нацпроекта."В настоящее время руководители разного уровня половины рязанских предприятий-участников нацпроекта зарегистрированы в этой программе. Считаем, что это еще больше усилит блок господдержки промышленных предприятий в образовательной части. И в целом повысит эффективность системы мер государственной поддержки бизнеса", – отметил Любимов.Первый филиал программы "Лидеры производительности" будет действовать на базе рязанского регионального центра компетенций в сфере производительности труда. Главная задача филиала – вовлечь в программу максимальное количество рязанских предприятий, оказать собственникам и руководителям бизнеса индивидуальную консультационную поддержку по вопросам обучения.

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https://ria.ru/20201023/volontery-1581245821.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

николай любимов, максим решетников, рязань, рязанская область, экономика