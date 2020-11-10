https://ria.ru/20201110/belorussiya-1583913022.html

Лукашенко заявил, что Белоруссию не возьмут "тепленькой"

Лукашенко заявил, что Белоруссию не возьмут "тепленькой"

"Протестуны" и "беглые" политики, уехавшие в Польшу и Литву, не возьмут Белоруссию "тепленькой", республика выстоит, заявил во вторник белорусский лидер... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T13:14

2020-11-10T13:14

2020-11-10T22:18

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

польша

белоруссия

литва

в мире

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МИНСК, 10 ноя - РИА Новости. "Протестуны" и "беглые" политики, уехавшие в Польшу и Литву, не возьмут Белоруссию "тепленькой", республика выстоит, заявил во вторник белорусский лидер Александр Лукашенко.Как отметил президент, несмотря на сложности в экономике, обусловленные пандемией коронавируса COVID-19, власти республики постараются сохранить нынешний уровень жизни, но "и людям, трудовым коллективам надо обеспечить понимание ситуации". "Тот, кто наберется мужества, силы и выдержит, тот сохранится и сохранит свое государство", - сказал президент.Он также высказал пожелание, чтобы в условиях "чехарды и психоза" коронавируса профсоюзы понимали, что кому-то это выгодно. "Сейчас мы уже видим – кому. Мир сейчас начали перекраивать, и ковид – это не медицинский термин, это не только и не столько болезнь. Это даже не экономика сегодня. Это уже глобальная политика. Начали перекраивать мир, вспыхнули везде бунты и мятежи. Но то ли еще будет в связи с последствием обрушения экономики?" - задался вопросом белорусский лидер.В качестве примера он привел Евросоюз, чей ВВП "рухнет на 20%" и часть стран которого уже демонстрируют падение экономики. Кроме того, наблюдается спад в США, что повлияет на всю мировую экономику, уменьшился ВВП Китая, указал Лукашенко.Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании координационного совета по транзиту власти. Оппозиция считает избранным лидером экс-кандидата в президенты Светлану Тихановскую, требует назначения в стране новых выборов, настаивает на переговорах с действующими властями. Тихановская после выборов уехала в Литву. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В настоящее время шесть из семи членов президиума координационного совета находятся под стражей в рамках уголовного дела либо выехали за границу, в основном – в Польшу, откуда продолжают вести политическую деятельность.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в Белоруссии координируются из-за границы. Лукашенко обвинял западные страны в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл Польшу, Чехию, Литву и Украину.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

https://ria.ru/20201025/tikhanovskaya-1581454379.html

https://ria.ru/20201107/lukashenko-1583527352.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Клаксоны, лозунги, кричалки: улицы Минска заполонили участники шествия оппозиции Белорусская оппозиция устроила несанкционированную акцию на площади Независимости в Минске и начала шествие по центральному проспекту города. Днем на площади собрались пожилые люди, затем к ним примкнула группа студентов, которые ранее провели свою акцию у корпуса Белгосуниверситета. 2020-11-10T13:14 true PT0M58S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, польша, белоруссия, литва, в мире