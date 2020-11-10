https://ria.ru/20201110/bankrot-1583891700.html

ФНС потребовала признать "Российский Красный Крест" банкротом

ФНС потребовала признать "Российский Красный Крест" банкротом

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление инспекции ФНС № 28, требующей признать банкротом общероссийскую общественную организацию "Российский Красный... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T11:46

2020-11-10T11:46

2020-11-10T12:17

российский красный крест

федеральная налоговая служба (фнс россии)

общество

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление инспекции ФНС № 28, требующей признать банкротом общероссийскую общественную организацию "Российский Красный Крест", следует из информации в картотеке арбитражных дел.Заявление поступило в суд 6 ноября, к рассмотрению оно пока не принято. Сумма задолженности РКК в карточке дела не указана.Международный комитет помощи раненым (впоследствии преобразованный в Международный комитет Красного Креста, МККК) был создан в 1863 году пятью активистами — жителями швейцарской Женевы.В России общество Красного Креста появилось в мае 1867 года под названием "Общество о попечении раненых и больных воинов", в 1879 году переименовано в Российское общество Красного Креста (РОКК). В 1923 году был создан Союз обществ Красного Креста и Красного Полумесяца СССР (СОКК и КП СССР, Советский Красный Крест), объединивший общества Красного Креста России, Украины, Белоруссии, Армении, Грузии и Красного Полумесяца Азербайджана. В 1992 году СОКК и КП СССР ликвидировали, а его правопреемником стал Российский Красный Крест (РКК).В настоящее время в реестре добровольцев Российского Красного Креста числится 65 тысяч человек, которых организация привлекает для различных социально-гуманитарных проектов.

https://ria.ru/20170517/1494448562.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российский красный крест, федеральная налоговая служба (фнс россии), общество