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ФНС потребовала признать "Российский Красный Крест" банкротом
ФНС потребовала признать "Российский Красный Крест" банкротом
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление инспекции ФНС № 28, требующей признать банкротом общероссийскую общественную организацию "Российский Красный... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T11:46
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российский красный крест
федеральная налоговая служба (фнс россии)
общество
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление инспекции ФНС № 28, требующей признать банкротом общероссийскую общественную организацию "Российский Красный Крест", следует из информации в картотеке арбитражных дел.Заявление поступило в суд 6 ноября, к рассмотрению оно пока не принято. Сумма задолженности РКК в карточке дела не указана.Международный комитет помощи раненым (впоследствии преобразованный в Международный комитет Красного Креста, МККК) был создан в 1863 году пятью активистами — жителями швейцарской Женевы.В России общество Красного Креста появилось в мае 1867 года под названием "Общество о попечении раненых и больных воинов", в 1879 году переименовано в Российское общество Красного Креста (РОКК). В 1923 году был создан Союз обществ Красного Креста и Красного Полумесяца СССР (СОКК и КП СССР, Советский Красный Крест), объединивший общества Красного Креста России, Украины, Белоруссии, Армении, Грузии и Красного Полумесяца Азербайджана. В 1992 году СОКК и КП СССР ликвидировали, а его правопреемником стал Российский Красный Крест (РКК).В настоящее время в реестре добровольцев Российского Красного Креста числится 65 тысяч человек, которых организация привлекает для различных социально-гуманитарных проектов.
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российский красный крест, федеральная налоговая служба (фнс россии), общество

ФНС потребовала признать "Российский Красный Крест" банкротом

11:46 10.11.2020 (обновлено: 12:17 10.11.2020)
 
© РИА Новости / Андрей Теличев / Перейти в фотобанкЗдание офиса российского Красного креста в Москве
Здание офиса российского Красного креста в Москве - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© РИА Новости / Андрей Теличев
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление инспекции ФНС № 28, требующей признать банкротом общероссийскую общественную организацию "Российский Красный Крест", следует из информации в картотеке арбитражных дел.
Заявление поступило в суд 6 ноября, к рассмотрению оно пока не принято. Сумма задолженности РКК в карточке дела не указана.
Международный комитет помощи раненым (впоследствии преобразованный в Международный комитет Красного Креста, МККК) был создан в 1863 году пятью активистами — жителями швейцарской Женевы.
В России общество Красного Креста появилось в мае 1867 года под названием "Общество о попечении раненых и больных воинов", в 1879 году переименовано в Российское общество Красного Креста (РОКК). В 1923 году был создан Союз обществ Красного Креста и Красного Полумесяца СССР (СОКК и КП СССР, Советский Красный Крест), объединивший общества Красного Креста России, Украины, Белоруссии, Армении, Грузии и Красного Полумесяца Азербайджана. В 1992 году СОКК и КП СССР ликвидировали, а его правопреемником стал Российский Красный Крест (РКК).
В настоящее время в реестре добровольцев Российского Красного Креста числится 65 тысяч человек, которых организация привлекает для различных социально-гуманитарных проектов.
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Российский Красный КрестФедеральная налоговая служба (ФНС России)Общество
 
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