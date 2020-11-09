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Названы пять простых шагов, продлевающих жизнь
Названы пять простых шагов, продлевающих жизнь
Даже малейшее снижение массы тела поможет снизить риск развития различных болезней и продлить жизнь. Об этом сообщает Express. РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T23:32
2020-11-09T23:56
здоровье
бег
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Даже малейшее снижение массы тела поможет снизить риск развития различных болезней и продлить жизнь. Об этом сообщает Express.В Американской кардиологической ассоциации отметили, что люди с избыточным весом подвержены риску скопления холестерина в организме.Для контроля веса необходимо соблюдать диету и делать физические упражнения. Проще говоря, если вы потребляете больше калорий, чем сжигаете на тренировках — вы набираете массу.Во-первых, специалисты советуют установить на смартфон приложение для отслеживания того, что вы едите каждый день. Более внимательное отношение к пищевым привычкам поможет понять ваши слабые стороны и достичь более конкретных целей по снижению веса.Во-вторых, меньшие порции еды могут предотвратить переедание, поэтому эксперты рекомендуют покупать тарелки и посуду меньшего размера. Для того, чтобы внимательно следить за рационом, лучше не смотреть в это время телевизор и не сидеть за компьютером.Эксперты предлагают также сделать питание здоровее: употреблять обезжиренные молоко, йогурт и сыр, а также включить в рацион больше фруктов и овощей.Физическая активность незаменима для того, чтобы сбросить вес. Упражнение можно считать полезным и эффективным, если оно увеличивает частоту сокращения сердечной мышцы. Рекомендуется хотя бы 150 минут умеренной активности в неделю.В качестве примеров упражнений, которые советуют специалисты — быстрая ходьба, езда на велосипеде и танцы, пешие прогулки, катание на роликах, бег или скакалка. Кроме того, отличным выбором интенсивных тренировок были бы боевые искусства, пишет издание.
https://ria.ru/20201031/rak-1582456195.html
https://ria.ru/20201109/koronavirus-1583806497.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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здоровье, бег

Названы пять простых шагов, продлевающих жизнь

23:32 09.11.2020 (обновлено: 23:56 09.11.2020)
 
© Depositphotos / lzfДевушка во время пробежки
Девушка во время пробежки - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© Depositphotos / lzf
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Даже малейшее снижение массы тела поможет снизить риск развития различных болезней и продлить жизнь. Об этом сообщает Express.
В Американской кардиологической ассоциации отметили, что люди с избыточным весом подвержены риску скопления холестерина в организме.
Для контроля веса необходимо соблюдать диету и делать физические упражнения. Проще говоря, если вы потребляете больше калорий, чем сжигаете на тренировках — вы набираете массу.
Во-первых, специалисты советуют установить на смартфон приложение для отслеживания того, что вы едите каждый день. Более внимательное отношение к пищевым привычкам поможет понять ваши слабые стороны и достичь более конкретных целей по снижению веса.
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Во-вторых, меньшие порции еды могут предотвратить переедание, поэтому эксперты рекомендуют покупать тарелки и посуду меньшего размера.
Для того, чтобы внимательно следить за рационом, лучше не смотреть в это время телевизор и не сидеть за компьютером.
Эксперты предлагают также сделать питание здоровее: употреблять обезжиренные молоко, йогурт и сыр, а также включить в рацион больше фруктов и овощей.
Физическая активность незаменима для того, чтобы сбросить вес. Упражнение можно считать полезным и эффективным, если оно увеличивает частоту сокращения сердечной мышцы. Рекомендуется хотя бы 150 минут умеренной активности в неделю.
В качестве примеров упражнений, которые советуют специалисты — быстрая ходьба, езда на велосипеде и танцы, пешие прогулки, катание на роликах, бег или скакалка. Кроме того, отличным выбором интенсивных тренировок были бы боевые искусства, пишет издание.
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