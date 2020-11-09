https://ria.ru/20201109/zakonoproekt-1583726435.html
В Госдуму внесли законопроект о федеральной территории "Сириус"
В Госдуму внесли законопроект о федеральной территории "Сириус"
Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T12:37
2020-11-09T12:37
2020-11-09T12:47
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас внесли в нижнюю палату парламента законопроект "О федеральной территории "Сириус" в развитие обновленных положений конституции, сообщила пресс-служба думского комитета по госстроительству."Сегодня в Государственную думу внесен проект федерального закона "О федеральной территории "Сириус" в развитие обновленных положений конституции. Авторы законопроекта - сопредседатели Рабочей группы по поправкам в конституцию депутат Государственной думы П.В.Крашенинников и сенатор Российской Федерации А.А.Клишас", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, общество