https://ria.ru/20201109/zakonoproekt-1583726435.html

В Госдуму внесли законопроект о федеральной территории "Сириус"

В Госдуму внесли законопроект о федеральной территории "Сириус"

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей... РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T12:37

2020-11-09T12:37

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общество

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас внесли в нижнюю палату парламента законопроект "О федеральной территории "Сириус" в развитие обновленных положений конституции, сообщила пресс-служба думского комитета по госстроительству."Сегодня в Государственную думу внесен проект федерального закона "О федеральной территории "Сириус" в развитие обновленных положений конституции. Авторы законопроекта - сопредседатели Рабочей группы по поправкам в конституцию депутат Государственной думы П.В.Крашенинников и сенатор Российской Федерации А.А.Клишас", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20201105/neprikosnovennost-1583115364.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госдума рф, общество