https://ria.ru/20201109/zaderzhanie-1583778966.html

Появилось видео задержания подозреваемого в расстреле военных в Воронеже

Появилось видео задержания подозреваемого в расстреле военных в Воронеже

Телеканал RT опубликовал видео задержания срочника Антона Макарова, которого подозревают в убийстве трех человек в Воронеже. РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T16:25

2020-11-09T16:25

2020-11-09T17:15

стрельба на военном аэродроме под воронежем

семилукский район

воронеж

происшествия

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Телеканал RT опубликовал видео задержания срочника Антона Макарова, которого подозревают в убийстве трех человек в Воронеже.На кадрах видно, как военнослужащий лежит на земле, его руки скованы наручниками. У молодого человека спрашивают, понятно ли ему, за что его задержали.Макарова нашли в селе Землянск Семилукского района, в 47 километрах от Воронежа. Сопротивления он не оказывал.Массовое убийство произошло в пять утра на аэродроме Балтимор. По данным СК, 20-летний Макаров сначала зарубил топором майора Сергея Ермолаева и завладел его пистолетом, после чего застрелил ефрейтора Сергея Кажокина и рядового Нинаила Акталиева, а также ранил еще одного человека.Макарову удалось скрыться, в городе объявляли план "Перехват". Против военнослужащего возбудили уголовное дело об убийстве и хищении оружия.Ранее источник в Западном военном округе сообщил, что причиной случившегося мог стать нервный срыв.Предыдущее громкое нападение срочника произошло год назад в Забайкальском крае. Рамиль Шамсутдинов открыл стрельбу при сдаче караула. Восемь человек погибли, двое пострадали. Солдат объяснил свой поступок неуставными отношениями, ему грозит пожизненный срок.

https://radiosputnik.ria.ru/20201025/shamsutdinov-1580957637.html

https://ria.ru/20201109/napadeniya-1583732969.html

семилукский район

воронеж

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стрельба на военном аэродроме под воронежем, семилукский район, воронеж, происшествия