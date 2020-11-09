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Появилось видео задержания подозреваемого в расстреле военных в Воронеже
Появилось видео задержания подозреваемого в расстреле военных в Воронеже
Телеканал RT опубликовал видео задержания срочника Антона Макарова, которого подозревают в убийстве трех человек в Воронеже. РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T16:25
2020-11-09T17:15
стрельба на военном аэродроме под воронежем
семилукский район
воронеж
происшествия
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Телеканал RT опубликовал видео задержания срочника Антона Макарова, которого подозревают в убийстве трех человек в Воронеже.На кадрах видно, как военнослужащий лежит на земле, его руки скованы наручниками. У молодого человека спрашивают, понятно ли ему, за что его задержали.Макарова нашли в селе Землянск Семилукского района, в 47 километрах от Воронежа. Сопротивления он не оказывал.Массовое убийство произошло в пять утра на аэродроме Балтимор. По данным СК, 20-летний Макаров сначала зарубил топором майора Сергея Ермолаева и завладел его пистолетом, после чего застрелил ефрейтора Сергея Кажокина и рядового Нинаила Акталиева, а также ранил еще одного человека.Макарову удалось скрыться, в городе объявляли план "Перехват". Против военнослужащего возбудили уголовное дело об убийстве и хищении оружия.Ранее источник в Западном военном округе сообщил, что причиной случившегося мог стать нервный срыв.Предыдущее громкое нападение срочника произошло год назад в Забайкальском крае. Рамиль Шамсутдинов открыл стрельбу при сдаче караула. Восемь человек погибли, двое пострадали. Солдат объяснил свой поступок неуставными отношениями, ему грозит пожизненный срок.
https://radiosputnik.ria.ru/20201025/shamsutdinov-1580957637.html
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стрельба на военном аэродроме под воронежем, семилукский район, воронеж, происшествия

Появилось видео задержания подозреваемого в расстреле военных в Воронеже

16:25 09.11.2020 (обновлено: 17:15 09.11.2020)
 
© РИА Новости / Ульяна Соловьева / Перейти в фотобанкКонтрольно-пропускной пункт военного аэродрома "Балтимор" под Воронежем
Контрольно-пропускной пункт военного аэродрома Балтимор под Воронежем - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
Перейти в фотобанк
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Телеканал RT опубликовал видео задержания срочника Антона Макарова, которого подозревают в убийстве трех человек в Воронеже.
На кадрах видно, как военнослужащий лежит на земле, его руки скованы наручниками. У молодого человека спрашивают, понятно ли ему, за что его задержали.

"За все", — отвечает он.

Макарова нашли в селе Землянск Семилукского района, в 47 километрах от Воронежа. Сопротивления он не оказывал.
Массовое убийство произошло в пять утра на аэродроме Балтимор. По данным СК, 20-летний Макаров сначала зарубил топором майора Сергея Ермолаева и завладел его пистолетом, после чего застрелил ефрейтора Сергея Кажокина и рядового Нинаила Акталиева, а также ранил еще одного человека.
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"Культ коротких решений". Почему Шамсутдинов расстрелял сослуживцев?Прошел уже год после трагедии в войсковой части в Забайкалье, когда срочник расстрелял сослуживцев, позже объяснив это тем, что над ним издевались.
Макарову удалось скрыться, в городе объявляли план "Перехват". Против военнослужащего возбудили уголовное дело об убийстве и хищении оружия.
Ранее источник в Западном военном округе сообщил, что причиной случившегося мог стать нервный срыв.
Предыдущее громкое нападение срочника произошло год назад в Забайкальском крае. Рамиль Шамсутдинов открыл стрельбу при сдаче караула. Восемь человек погибли, двое пострадали. Солдат объяснил свой поступок неуставными отношениями, ему грозит пожизненный срок.
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Стрельба на военном аэродроме под ВоронежемСемилукский районВоронежПроисшествия
 
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