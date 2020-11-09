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Путин отметил важность восстановления Сирии после конфликта

Путин отметил важность восстановления Сирии после конфликта

Президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером Сирии Башаром Асадом заявил, что важное значение имеет задача постконфликтного восстановления САР. РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T13:37

2020-11-09T13:37

2020-11-09T13:43

война в сирии

башар асад

владимир путин

сирия

оон

в мире

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером Сирии Башаром Асадом заявил, что важное значение имеет задача постконфликтного восстановления САР."Принципиально важное значение на данном этапе имеет задача постконфликтного восстановления Сирии, и в первую очередь, возвращение на родину сирийских беженцев и внутренне перемещенных лиц. Как известно, это является одним из ключевых условий основополагающих резолюций 2254 Совета Безопасности ООН", - сказал Путин Асаду в ходе встречи в режиме видеоконференции.

сирия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

башар асад, владимир путин, сирия, оон, в мире