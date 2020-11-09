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Война в Сирии
https://ria.ru/20201109/vosstanovlenie-1583739927.html
Путин отметил важность восстановления Сирии после конфликта
Путин отметил важность восстановления Сирии после конфликта
Президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером Сирии Башаром Асадом заявил, что важное значение имеет задача постконфликтного восстановления САР. РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T13:37
2020-11-09T13:43
война в сирии
башар асад
владимир путин
сирия
оон
в мире
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером Сирии Башаром Асадом заявил, что важное значение имеет задача постконфликтного восстановления САР."Принципиально важное значение на данном этапе имеет задача постконфликтного восстановления Сирии, и в первую очередь, возвращение на родину сирийских беженцев и внутренне перемещенных лиц. Как известно, это является одним из ключевых условий основополагающих резолюций 2254 Совета Безопасности ООН", - сказал Путин Асаду в ходе встречи в режиме видеоконференции.
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башар асад, владимир путин, сирия, оон, в мире

Путин отметил важность восстановления Сирии после конфликта

13:37 09.11.2020 (обновлено: 13:43 09.11.2020)
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме телемоста с президентом Сирии Башаром Асадом
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме телемоста с президентом Сирии Башаром Асадом - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером Сирии Башаром Асадом заявил, что важное значение имеет задача постконфликтного восстановления САР.
"Принципиально важное значение на данном этапе имеет задача постконфликтного восстановления Сирии, и в первую очередь, возвращение на родину сирийских беженцев и внутренне перемещенных лиц. Как известно, это является одним из ключевых условий основополагающих резолюций 2254 Совета Безопасности ООН", - сказал Путин Асаду в ходе встречи в режиме видеоконференции.
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