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Путин отметил важность восстановления Сирии после конфликта
Путин отметил важность восстановления Сирии после конфликта
Президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером Сирии Башаром Асадом заявил, что важное значение имеет задача постконфликтного восстановления САР. РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T13:37
2020-11-09T13:37
2020-11-09T13:43
война в сирии
башар асад
владимир путин
сирия
оон
в мире
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером Сирии Башаром Асадом заявил, что важное значение имеет задача постконфликтного восстановления САР."Принципиально важное значение на данном этапе имеет задача постконфликтного восстановления Сирии, и в первую очередь, возвращение на родину сирийских беженцев и внутренне перемещенных лиц. Как известно, это является одним из ключевых условий основополагающих резолюций 2254 Совета Безопасности ООН", - сказал Путин Асаду в ходе встречи в режиме видеоконференции.
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
башар асад, владимир путин, сирия, оон, в мире