https://ria.ru/20201109/vladivostok-1583693138.html
Мэр Владивостока Гуменюк заразился коронавирусом
Мэр Владивостока Гуменюк заразился коронавирусом
Глава Владивостока Олег Гуменюк заболел коронавирусом, сообщили журналистам в пресс-службе мэрии. РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T10:24
2020-11-09T10:24
2020-11-09T10:24
распространение нового коронавируса
владивосток
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 9 ноя - РИА Новости. Глава Владивостока Олег Гуменюк заболел коронавирусом, сообщили журналистам в пресс-службе мэрии."Действительно, глава Владивостока Олег Гуменюк на больничном с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. Он находится в городе", - сообщили в мэрии.Там уточнили, что его обязанности исполняет первый замглавы города Наталья Соколова.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20201108/koronavirus-1583621796.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владивосток, общество