https://ria.ru/20201109/vladivostok-1583693138.html

Мэр Владивостока Гуменюк заразился коронавирусом

Мэр Владивостока Гуменюк заразился коронавирусом

Глава Владивостока Олег Гуменюк заболел коронавирусом, сообщили журналистам в пресс-службе мэрии. РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T10:24

2020-11-09T10:24

2020-11-09T10:24

распространение нового коронавируса

владивосток

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 9 ноя - РИА Новости. Глава Владивостока Олег Гуменюк заболел коронавирусом, сообщили журналистам в пресс-службе мэрии."Действительно, глава Владивостока Олег Гуменюк на больничном с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. Он находится в городе", - сообщили в мэрии.Там уточнили, что его обязанности исполняет первый замглавы города Наталья Соколова.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201108/koronavirus-1583621796.html

владивосток

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владивосток, общество