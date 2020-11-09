https://ria.ru/20201109/vaktsinatsiya-1583790888.html
Гинцбург заявил о вакцинации от COVID-19 групп высокого риска
Гинцбург заявил о вакцинации от COVID-19 групп высокого риска
Вакцинация от коронавируса среди россиян из групп высокого риска, прежде всего медиков, уже активно идёт, заявил директор центра Гамалеи, разработавшего вакцину РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T17:12
2020-11-09T17:12
2020-11-09T17:18
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр гинцбург
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Вакцинация от коронавируса среди россиян из групп высокого риска, прежде всего медиков, уже активно идёт, заявил директор центра Гамалеи, разработавшего вакцину "Спутник V", Александр Гинцбург.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, здоровье - общество, общество