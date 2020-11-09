https://ria.ru/20201109/vaktsinatsiya-1583790888.html

Гинцбург заявил о вакцинации от COVID-19 групп высокого риска

Гинцбург заявил о вакцинации от COVID-19 групп высокого риска

Вакцинация от коронавируса среди россиян из групп высокого риска, прежде всего медиков, уже активно идёт, заявил директор центра Гамалеи, разработавшего вакцину РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T17:12

2020-11-09T17:12

2020-11-09T17:18

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

александр гинцбург

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Вакцинация от коронавируса среди россиян из групп высокого риска, прежде всего медиков, уже активно идёт, заявил директор центра Гамалеи, разработавшего вакцину "Спутник V", Александр Гинцбург.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, здоровье - общество, общество