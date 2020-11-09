Байден заявил, что вакцина от COVID-19 еще долго не будет широкодоступна
© РИА Новости / Юки ИвамураЖители Филадельфии смотрят обращение к американскому народу, получившего большинство голосов на президентских выборах США сенатора-демократа Джозефа Байдена
ВАШИНГТОН, 9 ноя – РИА Новости. Джо Байден, которого СМИ объявили избранным президентом США, заявил, что вакцина от коронавируса еще долгие месяцы не будет широкодоступна для населения.
"Очевидно, что даже одобренная вакцина не будет широкодоступна еще многие месяцы", - сказал он по итогам брифинга с группой экспертов, которые должны будут разработать для Байдена план по борьбе с COVID-19.
По его словам, у США по-прежнему большие перспективы столкнуться с темным периодом пандемии: количество заболевших растет, число госпитализаций увеличивается. "Согласно прогнозам, мы можем потерять еще 200 тысяч жизней в ближайшие месяцы до того, как вакцина станет широкодоступна", - отметил Байден.
В минувший вторник, 3 ноября, в США прошли выборы президента страны. Кандидат от Демократической партии Байден объявил о своем избрании президентом США, а ранее о его победе сообщили крупнейшие американские СМИ. Действующий президент Дональд Трамп заявил, что выборы еще далеки от завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.
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