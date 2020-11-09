https://ria.ru/20201109/vaktsina-1583822176.html

Байден заявил, что вакцина от COVID-19 еще долго не будет широкодоступна

Байден заявил, что вакцина от COVID-19 еще долго не будет широкодоступна

Джо Байден, которого СМИ объявили избранным президентом США, заявил, что вакцина от коронавируса еще долгие месяцы не будет широкодоступна для населения. РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T20:20

2020-11-09T20:20

2020-11-09T20:20

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

дональд трамп

здоровье - общество

джо байден

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 9 ноя – РИА Новости. Джо Байден, которого СМИ объявили избранным президентом США, заявил, что вакцина от коронавируса еще долгие месяцы не будет широкодоступна для населения.По его словам, у США по-прежнему большие перспективы столкнуться с темным периодом пандемии: количество заболевших растет, число госпитализаций увеличивается. "Согласно прогнозам, мы можем потерять еще 200 тысяч жизней в ближайшие месяцы до того, как вакцина станет широкодоступна", - отметил Байден.В минувший вторник, 3 ноября, в США прошли выборы президента страны. Кандидат от Демократической партии Байден объявил о своем избрании президентом США, а ранее о его победе сообщили крупнейшие американские СМИ. Действующий президент Дональд Трамп заявил, что выборы еще далеки от завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201109/vaktsina-1583807813.html

сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, дональд трамп, здоровье - общество, джо байден, сша, в мире