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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201109/vaktsina-1583822176.html
Байден заявил, что вакцина от COVID-19 еще долго не будет широкодоступна
Байден заявил, что вакцина от COVID-19 еще долго не будет широкодоступна
Джо Байден, которого СМИ объявили избранным президентом США, заявил, что вакцина от коронавируса еще долгие месяцы не будет широкодоступна для населения. РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T20:20
2020-11-09T20:20
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
дональд трамп
здоровье - общество
джо байден
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 9 ноя – РИА Новости. Джо Байден, которого СМИ объявили избранным президентом США, заявил, что вакцина от коронавируса еще долгие месяцы не будет широкодоступна для населения.По его словам, у США по-прежнему большие перспективы столкнуться с темным периодом пандемии: количество заболевших растет, число госпитализаций увеличивается. "Согласно прогнозам, мы можем потерять еще 200 тысяч жизней в ближайшие месяцы до того, как вакцина станет широкодоступна", - отметил Байден.В минувший вторник, 3 ноября, в США прошли выборы президента страны. Кандидат от Демократической партии Байден объявил о своем избрании президентом США, а ранее о его победе сообщили крупнейшие американские СМИ. Действующий президент Дональд Трамп заявил, что выборы еще далеки от завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, коронавирусы, дональд трамп, здоровье - общество, джо байден, сша, в мире

Байден заявил, что вакцина от COVID-19 еще долго не будет широкодоступна

20:20 09.11.2020
 
© РИА Новости / Юки ИвамураЖители Филадельфии смотрят обращение к американскому народу, получившего большинство голосов на президентских выборах США сенатора-демократа Джозефа Байдена
Жители Филадельфии смотрят обращение к американскому народу, получившего большинство голосов на президентских выборах США сенатора-демократа Джозефа Байдена - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© РИА Новости / Юки Ивамура
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ВАШИНГТОН, 9 ноя – РИА Новости. Джо Байден, которого СМИ объявили избранным президентом США, заявил, что вакцина от коронавируса еще долгие месяцы не будет широкодоступна для населения.
"Очевидно, что даже одобренная вакцина не будет широкодоступна еще многие месяцы", - сказал он по итогам брифинга с группой экспертов, которые должны будут разработать для Байдена план по борьбе с COVID-19.
По его словам, у США по-прежнему большие перспективы столкнуться с темным периодом пандемии: количество заболевших растет, число госпитализаций увеличивается. "Согласно прогнозам, мы можем потерять еще 200 тысяч жизней в ближайшие месяцы до того, как вакцина станет широкодоступна", - отметил Байден.
В минувший вторник, 3 ноября, в США прошли выборы президента страны. Кандидат от Демократической партии Байден объявил о своем избрании президентом США, а ранее о его победе сообщили крупнейшие американские СМИ. Действующий президент Дональд Трамп заявил, что выборы еще далеки от завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.
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