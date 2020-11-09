Нетаньяху прокомментировал новости о вакцине BioNTech и Pfizer
ТЕЛЬ-АВИВ, 9 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал важным днем в борьбе с коронавирусом новость об эффективности вакцины компаний BioNTech и Pfizer и напомнил, что Израиль также работает над разработкой собственной вакцины, но это займет больше времени.
Немецкая биоинженеринговая компания BioNTech и американский фармацевтический гигант Pfizer сообщили об успешной третьей фазе клинических испытаний - вакцина показала более чем 90%-ю эффективность в предотвращении заражения COVID-19. Заявку на регистрацию вакцины в США планируется подать уже в ноябре.
"Сегодня важный день в глобальной борьбе с коронавирусом. Компания Pfizer сообщила, что эффективность разрабатываемой вакцины составляет 90%. По моей оценке, несколько других компаний также продвигаются к этой цели. Мы также двигаемся вперед с нашей вакциной, на это уйдет больше времени. Однако ясно одно. С сегодняшнего дня пройдут не годы, а месяцы, появятся доступные для населения мира вакцины. Моя цель на данный момент - привезти вакцины гражданам Израиля", - приводит пресс-служба слова Нетаньяху.
Израиля начал 1 ноября клинические испытания собственной вакцины от коронавируса. Испытания пройдут в три фазы, последняя планируется на апрель-май.
Кроме того, сообщалось, что медицинский центр "Хадасса" в Иерусалиме заказал 1,5 миллиона доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Больница ожидает разрешение от министерства здравоохранения страны и, если разрешение не будет получено, планирует применять вакцину в своих филиалах за рубежом.
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