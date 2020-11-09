https://ria.ru/20201109/vaktsina-1583810107.html

Нетаньяху прокомментировал новости о вакцине BioNTech и Pfizer

Нетаньяху прокомментировал новости о вакцине BioNTech и Pfizer

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал важным днем в борьбе с коронавирусом новость об эффективности вакцины компаний BioNTech и Pfizer и напомнил,... РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T18:55

2020-11-09T18:55

2020-11-09T18:55

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

биньямин нетаньяху

сша

израиль

в мире

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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал важным днем в борьбе с коронавирусом новость об эффективности вакцины компаний BioNTech и Pfizer и напомнил, что Израиль также работает над разработкой собственной вакцины, но это займет больше времени.Немецкая биоинженеринговая компания BioNTech и американский фармацевтический гигант Pfizer сообщили об успешной третьей фазе клинических испытаний - вакцина показала более чем 90%-ю эффективность в предотвращении заражения COVID-19. Заявку на регистрацию вакцины в США планируется подать уже в ноябре.Израиля начал 1 ноября клинические испытания собственной вакцины от коронавируса. Испытания пройдут в три фазы, последняя планируется на апрель-май.Кроме того, сообщалось, что медицинский центр "Хадасса" в Иерусалиме заказал 1,5 миллиона доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Больница ожидает разрешение от министерства здравоохранения страны и, если разрешение не будет получено, планирует применять вакцину в своих филиалах за рубежом.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201109/vaktsina-1583795310.html

сша

израиль

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, биньямин нетаньяху, сша, израиль, в мире