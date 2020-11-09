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https://ria.ru/20201109/vaktsina-1583809843.html
Ученые оценили риск развития у коронавируса устойчивости к вакцинам
Ученые оценили риск развития у коронавируса устойчивости к вакцинам
Американские ученые создали систему оценки устойчивости нового коронавируса к вакцинам различных типов. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T22:00
2020-11-09T22:00
риа наука
коронавирус covid-19
биология
здоровье
университет штата пенсильвания
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Американские ученые создали систему оценки устойчивости нового коронавируса к вакцинам различных типов. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS Biology.По данным Всемирной организации здравоохранения, на сегодняшний день не менее 198 вакцин против COVID-19 находятся в стадии разработки, из них 44 проходят клиническую оценку. Вакцины разрабатываются на пяти разных технологических платформах, у каждой из которых есть преимущества и недостатки.Подобно бактериям, развивающим устойчивость к антибиотикам, коронавирус SARS-CoV-2 со временем может развить устойчивость к вакцине. Поэтому один из главных факторов оценки эффективности вакцин-кандидатов — их долгосрочное стабильное действие, независящее от мутаций вируса.Ученые из Университета штата Пенсильвания Дэвид Кеннеди (David Kennedy) и Эндрю Рид (Andrew Read) разработали систему контроля вирусной резистентности, использующую стандартные образцы из клинических испытаний."Мы знаем на примере других болезней, таких как пневмония, что развитие резистентности может быстро сделать вакцины неэффективными. Необходимо применить эти знания, чтобы создать вакцину долгосрочного действия против COVID-19", — приводятся в пресс-релизе университета слова доцента биологии Дэвида Кеннеди.Исследователи описывают в статье трехступенчатую систему контроля резистентности на основе анализа образцов крови и мазков из носа, взятых во время клинических испытаний для количественной оценки реакции людей на вакцинацию.Во-первых, для оценки уровня иммунной защиты, создаваемой вакцинами-кандидатами, авторы предлагают анализировать образцы крови на количество и типы присутствующих антител и Т-клеток. Более сложный иммунный ответ, по их мнению, будет указывать на более устойчивый с эволюционной точки зрения иммунитет."Подобно тому, как комбинированная антибактериальная терапия задерживает развитие устойчивости к антибиотикам, вакцины, которые предназначены для индукции избыточного иммунного ответа, или вакцины, под действием которых иммунная система нацеливается на несколько участков на поверхности вируса, называемых эпитопами, могут замедлить развитие устойчивости к вакцинам. В таком случае вирус должен приобрести несколько мутаций, а не одну, чтобы пережить атаку иммунной системы хозяина", — говорит Эндрю Рид, профессор биологии и директор Института естественных наук Хака при Университете штата Пенсильвания.Во-вторых, ученые рекомендуют использовать мазки из носа, которые обычно собирают во время клинических испытаний, для определения вирусного титра, или количества присутствующего вируса, которое можно рассматривать как показатель вирусной нагрузки и вероятности потенциальной передачи. Строгое подавление вируса эффективной вакциной, по мнению исследователей, не только защитит вакцинированных, но и предотвратит передачу, во время которой возникают мутации вируса, которые повышают его резистентность.И на третьем этапе авторы советуют использовать генетические данные, полученные с помощью мазков из носа, для проверки того, произошел ли отбор на основе вакцины. Любые существенные различия в последовательностях генома образцов от вакцинированных и контрольных лиц будут указывать на то, что отбор имел место, а значит возникла частичная устойчивость к вакцине.
https://ria.ru/20201103/kovid-1582798693.html
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коронавирус covid-19, биология, здоровье, университет штата пенсильвания

Ученые оценили риск развития у коронавируса устойчивости к вакцинам

22:00 09.11.2020
 
© РИА Новости / Кирилл БрагаАмпула с вакциной от коронавируса "Гам-Ковид-Вак"
Ампула с вакциной от коронавируса Гам-Ковид-Вак - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Американские ученые создали систему оценки устойчивости нового коронавируса к вакцинам различных типов. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS Biology.
По данным Всемирной организации здравоохранения, на сегодняшний день не менее 198 вакцин против COVID-19 находятся в стадии разработки, из них 44 проходят клиническую оценку. Вакцины разрабатываются на пяти разных технологических платформах, у каждой из которых есть преимущества и недостатки.
Подобно бактериям, развивающим устойчивость к антибиотикам, коронавирус SARS-CoV-2 со временем может развить устойчивость к вакцине. Поэтому один из главных факторов оценки эффективности вакцин-кандидатов — их долгосрочное стабильное действие, независящее от мутаций вируса.
Ученые из Университета штата Пенсильвания Дэвид Кеннеди (David Kennedy) и Эндрю Рид (Andrew Read) разработали систему контроля вирусной резистентности, использующую стандартные образцы из клинических испытаний.
"Мы знаем на примере других болезней, таких как пневмония, что развитие резистентности может быстро сделать вакцины неэффективными. Необходимо применить эти знания, чтобы создать вакцину долгосрочного действия против COVID-19", — приводятся в пресс-релизе университета слова доцента биологии Дэвида Кеннеди.
Исследователи описывают в статье трехступенчатую систему контроля резистентности на основе анализа образцов крови и мазков из носа, взятых во время клинических испытаний для количественной оценки реакции людей на вакцинацию.
© Kennedy et al, PLOS Biology, 2020Схема, показывающая три способа использования стандартных образцов из клинических испытаний COVID-19 для оценки риска развития устойчивости вируса к вакцинам. 1. Оценка уровня иммунной защиты по образцам крови. 2. Оценка потенциала передачи вируса по мазкам из носа. 3. Генетический контроль отбора вирусных мутаций по мазкам из носоглотки
Схема, показывающая три способа использования стандартных образцов из клинических испытаний COVID-19 для оценки риска развития устойчивости вируса к вакцинам - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© Kennedy et al, PLOS Biology, 2020
Схема, показывающая три способа использования стандартных образцов из клинических испытаний COVID-19 для оценки риска развития устойчивости вируса к вакцинам. 1. Оценка уровня иммунной защиты по образцам крови. 2. Оценка потенциала передачи вируса по мазкам из носа. 3. Генетический контроль отбора вирусных мутаций по мазкам из носоглотки
Во-первых, для оценки уровня иммунной защиты, создаваемой вакцинами-кандидатами, авторы предлагают анализировать образцы крови на количество и типы присутствующих антител и Т-клеток. Более сложный иммунный ответ, по их мнению, будет указывать на более устойчивый с эволюционной точки зрения иммунитет.
"Подобно тому, как комбинированная антибактериальная терапия задерживает развитие устойчивости к антибиотикам, вакцины, которые предназначены для индукции избыточного иммунного ответа, или вакцины, под действием которых иммунная система нацеливается на несколько участков на поверхности вируса, называемых эпитопами, могут замедлить развитие устойчивости к вакцинам. В таком случае вирус должен приобрести несколько мутаций, а не одну, чтобы пережить атаку иммунной системы хозяина", — говорит Эндрю Рид, профессор биологии и директор Института естественных наук Хака при Университете штата Пенсильвания.
Во-вторых, ученые рекомендуют использовать мазки из носа, которые обычно собирают во время клинических испытаний, для определения вирусного титра, или количества присутствующего вируса, которое можно рассматривать как показатель вирусной нагрузки и вероятности потенциальной передачи. Строгое подавление вируса эффективной вакциной, по мнению исследователей, не только защитит вакцинированных, но и предотвратит передачу, во время которой возникают мутации вируса, которые повышают его резистентность.
И на третьем этапе авторы советуют использовать генетические данные, полученные с помощью мазков из носа, для проверки того, произошел ли отбор на основе вакцины. Любые существенные различия в последовательностях генома образцов от вакцинированных и контрольных лиц будут указывать на то, что отбор имел место, а значит возникла частичная устойчивость к вакцине.
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РИА НаукаКоронавирус COVID-19биологияЗдоровьеУниверситет штата Пенсильвания
 
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