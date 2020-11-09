https://ria.ru/20201109/vaktsina-1583802978.html

Компания Pfizer не знает, на какой срок ее вакцина защитит от COVID-19

Компания Pfizer не знает, на какой срок ее вакцина защитит от COVID-19

Глава американской фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла заявил, что компания пока не знает, на какой срок разрабатываемая вакцина поможет сохранить... РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T18:18

2020-11-09T18:18

2020-11-09T18:18

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

сша

общество

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Глава американской фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла заявил, что компания пока не знает, на какой срок разрабатываемая вакцина поможет сохранить защиту против коронавируса.Ранее в понедельник компания BioNTech сообщила, что вакцина, разработанная ею совместно с Pfizer, в ходе испытаний показала более чем 90-процентную эффективность в предотвращении заражения COVID-19, и заявка на регистрацию вакцины в США может быть подана уже в ноябре.Он заявил, что в компании уверены в том, что вакцина является очень эффективной и нет никаких опасений по поводу ее безопасности, но необходимо дождаться результатов.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201109/vaktsinatsiya-1583779691.html

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье - общество, сша, общество