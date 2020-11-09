Данные об эффективности испытаний вакцины "Спутник V" опубликуют в ноябре
© Фото : Российский Фонд Прямых ИнвестицийПервая в мире вакцина от коронавируса COVID-19
© Фото : Российский Фонд Прямых Инвестиций
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) намерен опубликовать промежуточные данные об эффективности клинических испытаний "Спутник V" в ноябре, заявил журналистам гендиректор фонда Кирилл Дмитриев.
Дмитриев приветствовал опубликованные в понедельник успешные промежуточные результаты испытаний вакцины Pfizer и BioNTech. "Мы твердо убеждены в том, что миру нужен большой портфель успешных вакцин на разных платформах", - отметил он.
"Мы также намерены опубликовать промежуточные данные об эффективности клинических испытаний "Спутник V" в ноябре", - заявил Дмитриев.
Ранее в понедельник компания BioNTech сообщила, что вакцина, разработанная ею совместно с Pfizer, в ходе испытаний показала более чем 90-процентную эффективность в предотвращении заражения COVID-19, и заявка на регистрацию вакцины в США может быть подана уже в ноябре.
"Спутник V" является первой зарегистрированной вакциной в мире, основанной на хорошо изученной платформе вектора аденовируса человека. Она входит в число 10 разрабатываемых в мире вакцин в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые наиболее близки к окончанию третьей фазы клинических испытаний и к началу массового производства. Россия направила в ВОЗ ходатайство об ускоренной регистрации и преквалификации вакцины.
В данный момент проводятся клинические исследования "Спутник V" в России на 40 тысячах добровольцах. Клинические испытания также проходят в Белоруссии, Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Индии и Бразилии.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.