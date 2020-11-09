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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201109/vaktsina-1583796443.html
Данные об эффективности испытаний вакцины "Спутник V" опубликуют в ноябре
Данные об эффективности испытаний вакцины "Спутник V" опубликуют в ноябре
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) намерен опубликовать промежуточные данные об эффективности клинических испытаний "Спутник V" в ноябре, заявил... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T17:40
2020-11-09T17:40
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
воз
общество
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) намерен опубликовать промежуточные данные об эффективности клинических испытаний "Спутник V" в ноябре, заявил журналистам гендиректор фонда Кирилл Дмитриев.Дмитриев приветствовал опубликованные в понедельник успешные промежуточные результаты испытаний вакцины Pfizer и BioNTech. "Мы твердо убеждены в том, что миру нужен большой портфель успешных вакцин на разных платформах", - отметил он.Ранее в понедельник компания BioNTech сообщила, что вакцина, разработанная ею совместно с Pfizer, в ходе испытаний показала более чем 90-процентную эффективность в предотвращении заражения COVID-19, и заявка на регистрацию вакцины в США может быть подана уже в ноябре."Спутник V" является первой зарегистрированной вакциной в мире, основанной на хорошо изученной платформе вектора аденовируса человека. Она входит в число 10 разрабатываемых в мире вакцин в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые наиболее близки к окончанию третьей фазы клинических испытаний и к началу массового производства. Россия направила в ВОЗ ходатайство об ускоренной регистрации и преквалификации вакцины.В данный момент проводятся клинические исследования "Спутник V" в России на 40 тысячах добровольцах. Клинические испытания также проходят в Белоруссии, Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Индии и Бразилии.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201109/vaktsina-1583689746.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Sputnik V – в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19
В России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса. Об этом объявил президент на совещании с правительством. Препарат Sputnik V прошел все необходимые проверки. В первую очередь вакцина будет предоставлена медикам. Массовое производство планируется наладить к концу 2020 года
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, воз, общество

Данные об эффективности испытаний вакцины "Спутник V" опубликуют в ноябре

17:40 09.11.2020
 
© Фото : Российский Фонд Прямых ИнвестицийПервая в мире вакцина от коронавируса COVID-19
Первая в мире вакцина от коронавируса COVID-19 - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© Фото : Российский Фонд Прямых Инвестиций
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) намерен опубликовать промежуточные данные об эффективности клинических испытаний "Спутник V" в ноябре, заявил журналистам гендиректор фонда Кирилл Дмитриев.
Дмитриев приветствовал опубликованные в понедельник успешные промежуточные результаты испытаний вакцины Pfizer и BioNTech. "Мы твердо убеждены в том, что миру нужен большой портфель успешных вакцин на разных платформах", - отметил он.

"Мы также намерены опубликовать промежуточные данные об эффективности клинических испытаний "Спутник V" в ноябре", - заявил Дмитриев.

Ранее в понедельник компания BioNTech сообщила, что вакцина, разработанная ею совместно с Pfizer, в ходе испытаний показала более чем 90-процентную эффективность в предотвращении заражения COVID-19, и заявка на регистрацию вакцины в США может быть подана уже в ноябре.
"Спутник V" является первой зарегистрированной вакциной в мире, основанной на хорошо изученной платформе вектора аденовируса человека. Она входит в число 10 разрабатываемых в мире вакцин в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые наиболее близки к окончанию третьей фазы клинических испытаний и к началу массового производства. Россия направила в ВОЗ ходатайство об ускоренной регистрации и преквалификации вакцины.
В данный момент проводятся клинические исследования "Спутник V" в России на 40 тысячах добровольцах. Клинические испытания также проходят в Белоруссии, Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Индии и Бразилии.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Вакцина Спутник V - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
10:04Распространение нового коронавируса
РФПИ и центр Гамалеи будут рассказывать о вакцине "Спутник V" в соцсетях
 
Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Кирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийЗдоровье - ОбществоВОЗОбщество
 
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