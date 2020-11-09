https://ria.ru/20201109/vaktsina-1583796443.html

Данные об эффективности испытаний вакцины "Спутник V" опубликуют в ноябре

Данные об эффективности испытаний вакцины "Спутник V" опубликуют в ноябре

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) намерен опубликовать промежуточные данные об эффективности клинических испытаний "Спутник V" в ноябре, заявил... РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T17:40

2020-11-09T17:40

2020-11-09T17:40

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

здоровье - общество

воз

общество

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) намерен опубликовать промежуточные данные об эффективности клинических испытаний "Спутник V" в ноябре, заявил журналистам гендиректор фонда Кирилл Дмитриев.Дмитриев приветствовал опубликованные в понедельник успешные промежуточные результаты испытаний вакцины Pfizer и BioNTech. "Мы твердо убеждены в том, что миру нужен большой портфель успешных вакцин на разных платформах", - отметил он.Ранее в понедельник компания BioNTech сообщила, что вакцина, разработанная ею совместно с Pfizer, в ходе испытаний показала более чем 90-процентную эффективность в предотвращении заражения COVID-19, и заявка на регистрацию вакцины в США может быть подана уже в ноябре."Спутник V" является первой зарегистрированной вакциной в мире, основанной на хорошо изученной платформе вектора аденовируса человека. Она входит в число 10 разрабатываемых в мире вакцин в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые наиболее близки к окончанию третьей фазы клинических испытаний и к началу массового производства. Россия направила в ВОЗ ходатайство об ускоренной регистрации и преквалификации вакцины.В данный момент проводятся клинические исследования "Спутник V" в России на 40 тысячах добровольцах. Клинические испытания также проходят в Белоруссии, Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Индии и Бразилии.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201109/vaktsina-1583689746.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Sputnik V – в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19 В России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса. Об этом объявил президент на совещании с правительством. Препарат Sputnik V прошел все необходимые проверки. В первую очередь вакцина будет предоставлена медикам. Массовое производство планируется наладить к концу 2020 года 2020-11-09T17:40 true PT3M03S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, воз, общество