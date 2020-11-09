https://ria.ru/20201109/vaktsina-1583745327.html

Компания "Генериум" начала отгрузку вакцин от коронавируса в больницы

Компания "Генериум" начала отгрузку вакцин от коронавируса в больницы

Компания "Генериум" на этой неделе начала отгрузку вакцин от коронавируса в медицинские организации, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T13:57

2020-11-09T13:57

2020-11-09T14:09

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

михаил мурашко

общество

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Компания "Генериум" на этой неделе начала отгрузку вакцин от коронавируса в медицинские организации, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.В конце октября Минпромторг РФ сообщал, что научно-производственная компания "Генериум" запустила производство российской вакцины "Спутник V" от коронавирусной инфекции."Хочу отметить, что на прошлой неделе внесена первая мощная производственная площадка в регистрационное удостоверение по производству вакцин против коронавирусной инфекции. И компания "Генериум" начала отгрузку на этой неделе вакцины именно с производственных площадок на непосредственно медицинские организации", - сказал Мурашко заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, общество