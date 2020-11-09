https://ria.ru/20201109/vaktsina-1583703711.html

Замбия планирует закупить российскую вакцину "Спутник V"

Замбия планирует закупить российскую вакцину "Спутник V"

Замбия с нетерпением ждет появления на рынке российской вакцины от коронавируса "Спутник V" и ведет переговоры, чтобы приобрести ее, сообщил РИА Новости посол... РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T11:09

2020-11-09T11:09

2020-11-09T11:09

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

воз

замбия

в мире

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Замбия с нетерпением ждет появления на рынке российской вакцины от коронавируса "Спутник V" и ведет переговоры, чтобы приобрести ее, сообщил РИА Новости посол африканской страны в России Шадрек Лувита.Он отметил, что главы минздравов РФ и Замбии поддерживают связь по данной теме.Дипломат посетовал на трудности с планированием официальных зарубежных визитов в условиях пандемии. По его словам, появление вакцины поможет преодолеть этот застой."Спутник V" является первой зарегистрированной вакциной в мире, основанной на хорошо изученной платформе вектора аденовируса человека. Она входит в число 10 разрабатываемых в мире вакцин в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые наиболее близки к окончанию третьей фазы клинических испытаний и к началу массового производства. Россия направила в ВОЗ ходатайство об ускоренной регистрации и преквалификации вакцины.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201108/vaktsina-1583574989.html

россия

замбия

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, воз, замбия, в мире