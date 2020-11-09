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СК назвал имя подозреваемого в тройном убийстве в Воронежской области
СК назвал имя подозреваемого в тройном убийстве в Воронежской области
В убийстве и хищении оружия в воинской части Воронежской области подозревается рядовой Антон Макаров, сообщили РИА Новости в пресс-службе Следственного комитета РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T11:32
2020-11-09T14:16
стрельба на военном аэродроме под воронежем
следственный комитет россии (ск рф)
воронежская область
происшествия
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. В убийстве и хищении оружия в воинской части Воронежской области подозревается рядовой Антон Макаров, сообщили РИА Новости в пресс-службе Следственного комитета России."Военным следственным отделом СК РФ по Воронежскому гарнизону возбуждено уголовное дело в отношении военнослужащего войсковой части 45117 рядового Антона Макарова по пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ и части 4 статьи 226 УК РФ (убийство двух или более лиц; хищение оружия)", - рассказали в ведомстве.Макарову грозит пожизненный срок заключения. Сейчас он в бегах.
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воронежская область
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стрельба на военном аэродроме под воронежем, следственный комитет россии (ск рф), воронежская область, происшествия

СК назвал имя подозреваемого в тройном убийстве в Воронежской области

11:32 09.11.2020 (обновлено: 14:16 09.11.2020)
 
© РИА Новости / Ульяна Соловьева / Перейти в фотобанкКонтрольно-пропускной пункт военного аэродрома "Балтимор" под Воронежем. 9 ноября 2020
Контрольно-пропускной пункт военного аэродрома Балтимор под Воронежем. 9 ноября 2020 - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
Перейти в фотобанк
Контрольно-пропускной пункт военного аэродрома "Балтимор" под Воронежем. 9 ноября 2020
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. В убийстве и хищении оружия в воинской части Воронежской области подозревается рядовой Антон Макаров, сообщили РИА Новости в пресс-службе Следственного комитета России.
"Военным следственным отделом СК РФ по Воронежскому гарнизону возбуждено уголовное дело в отношении военнослужащего войсковой части 45117 рядового Антона Макарова по пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ и части 4 статьи 226 УК РФ (убийство двух или более лиц; хищение оружия)", - рассказали в ведомстве.
Контрольно-пропускной пункт военного аэродрома Балтимор под Воронежем. 9 ноября 2020 - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
10:58
Источник назвал основную версию массового убийства в воронежской части
Макарову грозит пожизненный срок заключения. Сейчас он в бегах.
 
Стрельба на военном аэродроме под ВоронежемСледственный комитет России (СК РФ)Воронежская областьПроисшествия
 
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