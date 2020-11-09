Источник назвал основную версию массового убийства в воронежской части
10:58 09.11.2020 (обновлено: 14:17 09.11.2020)
© РИА Новости / Ульяна Соловьева / Перейти в фотобанкКонтрольно-пропускной пункт военного аэродрома "Балтимор" под Воронежем. 9 ноября 2020
Контрольно-пропускной пункт военного аэродрома "Балтимор" под Воронежем. 9 ноября 2020
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Нервный срыв рассматривается в качестве основной версии убийства военных в воронежской части, сообщил источник в Западном военном округе.
"По результатам проведённого в воинской части в Воронежской области предварительного разбирательства установлено, что никакого физического конфликта 9 ноября или в предшествовавший период между прибывшим для проверки несения дежурства офицером и военнослужащим, совершившим на него нападение, не было. В качестве основной версии происшедшего рассматривается нервный срыв", - говорится в сообщении.
По данным ЗВО, военнослужащий убил трех человек в части и скрылся с оружием. Кроме того, в местном военном госпитале сообщали об еще одном пострадавшем - он получил легкие ранения.
Где именно произошло ЧП, официально не уточняется – в ЗВО заявляют об "одной из воинских частей, дислоцированных в Воронежской области". Источники РИА Новости в правоохранительных органах ранее сообщали, что речь о военном аэродроме "Балтимор" в Воронеже.