https://ria.ru/20201109/ubiystvo-1583701509.html

Источник назвал основную версию массового убийства в воронежской части

Источник назвал основную версию массового убийства в воронежской части

Нервный срыв рассматривается в качестве основной версии убийства военных в воронежской части, сообщил источник в Западном военном округе. РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T10:58

2020-11-09T10:58

2020-11-09T14:17

стрельба на военном аэродроме под воронежем

воронежская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/09/1583749015_0:321:3071:2048_1400x0_80_0_0_64b4e11166a3d449efaac3e298f720f3.jpg

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Нервный срыв рассматривается в качестве основной версии убийства военных в воронежской части, сообщил источник в Западном военном округе."По результатам проведённого в воинской части в Воронежской области предварительного разбирательства установлено, что никакого физического конфликта 9 ноября или в предшествовавший период между прибывшим для проверки несения дежурства офицером и военнослужащим, совершившим на него нападение, не было. В качестве основной версии происшедшего рассматривается нервный срыв", - говорится в сообщении.По данным ЗВО, военнослужащий убил трех человек в части и скрылся с оружием. Кроме того, в местном военном госпитале сообщали об еще одном пострадавшем - он получил легкие ранения.Где именно произошло ЧП, официально не уточняется – в ЗВО заявляют об "одной из воинских частей, дислоцированных в Воронежской области". Источники РИА Новости в правоохранительных органах ранее сообщали, что речь о военном аэродроме "Балтимор" в Воронеже.

https://ria.ru/20201109/strelba-1583692577.html

воронежская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стрельба на военном аэродроме под воронежем, воронежская область, происшествия