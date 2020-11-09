Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201109/ubiystvo-1583685310.html
Бастрыкин проконтролирует дело об убийстве двух женщин в Подмосковье
Бастрыкин проконтролирует дело об убийстве двух женщин в Подмосковье
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства ход расследования дела об убийстве двух женщин в... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T09:25
2020-11-09T09:25
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
московская область (подмосковье)
солнечногорск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/08/1583602459_0:32:2048:1184_1400x0_80_0_0_4792b440ea266487c7a53a22bfc99bfc.jpg
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства ход расследования дела об убийстве двух женщин в подмосковном Солнечногорске, сообщается на сайте СК РФ.Ранее в Следственном комитете заявили, что 7 ноября в Солнечногорском городском округе нашли тела двух женщин, матери и дочери 1953 и 1976 годов рождения, со следами ранений по всему телу. Также в доме была найдена шестилетняя девочка с множеством колото-резаных ранений. Ребенка госпитализировали. Было возбуждено уголовное дело об убийстве.Как сообщала прокуратура Московской области, к убийству двух женщин и ранению ребенка в Солнечногорске может быть причастен работавший в доме уроженец одной из стран ближнего зарубежья."Глава ведомства затребовал подробную информацию по данным происшествиям, а также поставил ход расследования уголовных дел на контроль в центральном аппарате СК России", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20201109/ubiystvo-1583675227.html
московская область (подмосковье)
солнечногорск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Кадры с места убийства двух женщин в Московской области
В Московской области следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства двух женщин.
2020-11-09T09:25
true
PT0M25S
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/08/1583602459_0:0:2048:1536_1400x0_80_0_0_a504bb54e67640059f9c5268037ed777.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, московская область (подмосковье), солнечногорск, происшествия

Бастрыкин проконтролирует дело об убийстве двух женщин в Подмосковье

09:25 09.11.2020
 
© Фото : Главное следственное управление СК РФ по Московской областиОперативно-следственные действия на месте убийства двух женщин в Солнечногорске
Оперативно-следственные действия на месте убийства двух женщин в Солнечногорске - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© Фото : Главное следственное управление СК РФ по Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства ход расследования дела об убийстве двух женщин в подмосковном Солнечногорске, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее в Следственном комитете заявили, что 7 ноября в Солнечногорском городском округе нашли тела двух женщин, матери и дочери 1953 и 1976 годов рождения, со следами ранений по всему телу. Также в доме была найдена шестилетняя девочка с множеством колото-резаных ранений. Ребенка госпитализировали. Было возбуждено уголовное дело об убийстве.
Как сообщала прокуратура Московской области, к убийству двух женщин и ранению ребенка в Солнечногорске может быть причастен работавший в доме уроженец одной из стран ближнего зарубежья.
"Глава ведомства затребовал подробную информацию по данным происшествиям, а также поставил ход расследования уголовных дел на контроль в центральном аппарате СК России", - говорится в сообщении.
Оперативно-следственные действия на месте убийства двух женщин в Солнечногорске - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
Вчера, 04:34
Стали известны подробности жестокого убийства преподавателя РЭУ
 
Следственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинМосковская область (Подмосковье)СолнечногорскПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:54Пашинян заявил о прекращении боевых действий в Карабахе
00:44В Джорджии заявили об отсутствии крупных фальсификаций на выборах в штате
00:41В Карабахе заявили, что Азербайджан готовится к новому наступлению
00:36В США назвали условия начала процесса передачи власти Байдену
00:30В Баку заявили, что сбитый Ми-24 летел вне зоны радарного обнаружения ПВО
00:21Министр обороны Азербайджана направил Шойгу письмо с соболезнованиями
00:18Путин поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником
00:14Путин назвал главный критерий эффективности органов внутренних дел
00:10МИД позитивно оценил признание Баку вины в инциденте с российским Ми-24
00:08Азербайджан обвинил Армению в обстреле города Тертер
23:52Армянские силовики оцепили место падения российского вертолета
23:47Азербайджан приступил к расследованию инцидента с российским вертолетом
23:39Киев подготовит документ по Донбассу в рамках Будапештского меморандума
23:36Ереван назвал ЧП с Ми-24 "посягательством Баку против российских военных"
23:30В Армении возбудили дело из-за крушения российского вертолета
23:23Британский медик назвал срок появления иммунитета после вакцинирования
23:12МИД Британии счел необоснованной высылку дипломатов из Белоруссии
23:09В Польше заявили, что "Газпром" подал заявку на пересмотр цены на газ
23:06Трамп пообещал обнародовать "шокирующие" данные о голосовании в Неваде
23:04В Москве за сутки умерли 68 пациентов с коронавирусом
Лента новостейМолния