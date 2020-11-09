https://ria.ru/20201109/ubiystvo-1583685310.html

Бастрыкин проконтролирует дело об убийстве двух женщин в Подмосковье

Бастрыкин проконтролирует дело об убийстве двух женщин в Подмосковье

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства ход расследования дела об убийстве двух женщин в... РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T09:25

2020-11-09T09:25

2020-11-09T09:25

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

московская область (подмосковье)

солнечногорск

происшествия

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства ход расследования дела об убийстве двух женщин в подмосковном Солнечногорске, сообщается на сайте СК РФ.Ранее в Следственном комитете заявили, что 7 ноября в Солнечногорском городском округе нашли тела двух женщин, матери и дочери 1953 и 1976 годов рождения, со следами ранений по всему телу. Также в доме была найдена шестилетняя девочка с множеством колото-резаных ранений. Ребенка госпитализировали. Было возбуждено уголовное дело об убийстве.Как сообщала прокуратура Московской области, к убийству двух женщин и ранению ребенка в Солнечногорске может быть причастен работавший в доме уроженец одной из стран ближнего зарубежья."Глава ведомства затребовал подробную информацию по данным происшествиям, а также поставил ход расследования уголовных дел на контроль в центральном аппарате СК России", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20201109/ubiystvo-1583675227.html

московская область (подмосковье)

солнечногорск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры с места убийства двух женщин в Московской области В Московской области следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства двух женщин. 2020-11-09T09:25 true PT0M25S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, московская область (подмосковье), солнечногорск, происшествия