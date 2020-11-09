https://ria.ru/20201109/ubiystvo-1583685310.html
Бастрыкин проконтролирует дело об убийстве двух женщин в Подмосковье
Бастрыкин проконтролирует дело об убийстве двух женщин в Подмосковье
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства ход расследования дела об убийстве двух женщин в... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T09:25
2020-11-09T09:25
2020-11-09T09:25
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
московская область (подмосковье)
солнечногорск
происшествия
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства ход расследования дела об убийстве двух женщин в подмосковном Солнечногорске, сообщается на сайте СК РФ.Ранее в Следственном комитете заявили, что 7 ноября в Солнечногорском городском округе нашли тела двух женщин, матери и дочери 1953 и 1976 годов рождения, со следами ранений по всему телу. Также в доме была найдена шестилетняя девочка с множеством колото-резаных ранений. Ребенка госпитализировали. Было возбуждено уголовное дело об убийстве.Как сообщала прокуратура Московской области, к убийству двух женщин и ранению ребенка в Солнечногорске может быть причастен работавший в доме уроженец одной из стран ближнего зарубежья."Глава ведомства затребовал подробную информацию по данным происшествиям, а также поставил ход расследования уголовных дел на контроль в центральном аппарате СК России", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20201109/ubiystvo-1583675227.html
московская область (подмосковье)
солнечногорск
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Кадры с места убийства двух женщин в Московской области
В Московской области следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства двух женщин.
2020-11-09T09:25
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, московская область (подмосковье), солнечногорск, происшествия