https://ria.ru/20201109/ubiystvo-1583416917.html

"Он готовил их к смерти": тренер-каратист Тор признался в убийстве

"Он готовил их к смерти": тренер-каратист Тор признался в убийстве

Жесткая дисциплина, беспрекословное подчинение, выполнение любых приказов — в Воронеже сотрудники СК завершили расследование уголовного дела о создании секты, а РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T08:00

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2020-11-09T11:41

скр

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

воронежская область

происшествия

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости, Виктор Званцев. Жесткая дисциплина, беспрекословное подчинение, выполнение любых приказов — в Воронеже сотрудники СК завершили расследование уголовного дела о создании секты, а также жестоком убийстве матери двоих детей, совершенном еще в 2002 году. На скамье подсудимых — 47-летний Сергей Голубцов. В 90-х он возглавлял спортшколу "Бусидо" и, по словам коллег, собрал целую армию подростков, готовых на все ради учителя. О том, почему его задержали лишь спустя 17 лет после преступления, — в материале РИА Новости. Смерть перед эфиромУтром 20 мая 2002 года дворник Галина Татаринцева убиралась на улице Владимира Невского. К ней подошел неизвестный и четыре раза ударил ножом в живот. Женщина скончалась на месте. Прокуратура Коминтерновского района возбудила уголовное дело по статье "Убийство", однако по горячим следам задержать никого не удалось. Татаринцева воспитывала двух дочерей — Екатерину и Елену. Оперативники выяснили, что в конце 90-х они записались в секцию единоборств "Бусидо". Главным тренером там работал Сергей Голубцов по прозвищу Тор. Прозанимавшись несколько лет, сестры решили прекратить тренировки — не понравилась слишком суровая атмосфера, царившая в секции. "Они объявили об этом наставнику, но тот отреагировал крайне негативно, — объясняют в СУ СКР по Воронежской области. — И девушкам стали угрожать". За помощью Татаринцевы обратились в СМИ. В печатных изданиях вышло несколько материалов, изобличающих жесткие методы Голубцова, были сюжеты по телевидению. По словам коллег тренера, в конце мая на местном телеканале должна была состояться очередная передача с участием Галины Татаринцевой и ее дочерей. Жестокие спаррингиСпортшколу "Бусидо" (в переводе с японского "Путь воина") Голубцов основал во второй половине 90-х. Молодой человек с городской окраины, отчисленный за неуспеваемость из ПТУ, постигал секреты единоборств с помощью популярных в то время книг и зарубежных фильмов. Секция быстро приобрела известность среди подростков, и уже через несколько лет по всему городу работали десятки филиалов, в которых занимались около тысячи человек. Особо приближенных учеников Голубцов назначал тренерами — хотя многим из них еще не было и 18. По отзывам коллег, хотя Тор не мог похвастать глубокими знаниями в области единоборств, он обладал определенной харизмой и легко входил в доверие к людям. "Школа была очень закрытой, — рассказывает РИА Новости президент областной Федерации армейского рукопашного боя Леонид Бебнев. — Но как-то раз мы устроили матчевую встречу между моими бойцами и ребятами Голубцова. Именно тогда я понял, что это самая настоящая секта. Ученики, как зомбированные, обращались к наставнику не по имени-отчеству, а "сенсей", "великий гуру", "солнце, спустившееся с небес" и так далее". Бебнев вспоминает, что в поединках воспитанники Голубцова не раз пропускали сильные удары, но Тор и не думал останавливать спарринг — стоял в стороне и спокойно наблюдал за происходящим. Спортсмены же говорили, что "сенсей" послал их на смерть. "На следующее утро я сразу отправился в ФСБ, — продолжает Бебнев. — Там мне сообщили, что давно держат секцию Голубцова "на карандаше" и все под контролем. А спустя несколько месяцев убили Татаринцеву". Голубцов фигурировал в уголовном деле, однако улик не хватало. Дочерей Татаринцевой взяли под охрану тренеры и воспитанники сразу нескольких местных секций боевых искусств. "Мы практически круглосуточно сопровождали девушек, — добавляет Леонид. — А бойцы Голубцова в открытую следили за нами, пытаясь тем самым оказать давление. Уже потом один из них признался следователю, что ему поручили убить меня и моего коллегу, но по каким-то причинам исполнение "приговора" не состоялось. Это смело можно расценивать как покушение на убийство, хотя уголовное дело так и не возбудили". Заработав дурную репутацию среди каратистов, Тор оставил тренерскую деятельность и переключился на исторические реконструкции."Неважно, под каким соусом это подавалось: единоборства, реконструкции или что-то еще, — подчеркивает Леонид. — Голубцову нужно было чувствовать власть над людьми. Либо он сам, либо еще кто-то внушил ему, что он — мессия, высший разум". Новые показанияРасследование уголовного дела Татаринцевой, приостановленное в 2002 году, возобновили лишь в 2019-м. На сей раз Голубцова задержали, предъявили обвинения в убийстве, создании тоталитарной секты, суд отправил его в СИЗО. Это стало возможным благодаря показаниям бывших учеников Голубцова. "Он внушал им идеалы древних японских воинов — самураев, требовал полного и беспрекословного подчинения учителю, вплоть до готовности пойти на смерть, — говорят в СК. — Сами занятия также отличались чрезмерной жестокостью". По версии следствия, Татаринцеву убили за то, что ее дочери рассказали общественности о странных порядках в "Бусидо". Причем на место преступления Голубцова привез один из его учеников. Сам Тор сначала во всем сознался, но затем передумал и теперь отрицает прежние показания. "Он объяснил, что не хотел убивать Галину, а приехал к ней лишь поговорить, — уточняет источник в следствии. — Но женщина якобы накинулась на него. Обороняясь, Голубцов схватился за нож".Пока шло следствие, интересы бывшего тренера представлял адвокат Олег Шубин. Местным СМИ он заявлял, что считает обвинения надуманными. Корреспондент РИА Новости связался с юристом, однако тот сообщил, что больше не имеет к этому делу никакого отношения.Голубцов попросил о суде присяжных. Если вину докажут, ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

https://ria.ru/20180720/1524968494.html

https://ria.ru/20180313/1516200414.html

воронежская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

скр, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), воронежская область, происшествия