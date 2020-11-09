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Онлайн-конференция о развитии тяжелой атлетики в России и мире
Онлайн-конференция о развитии тяжелой атлетики в России и мире
11 ноября в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Тяжелая атлетика: время выбора", посвященную предстоящим выборным конференциям и конгрессам в Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР), Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) и Европейской федерации тяжелой атлетики (ЕWF).
2020-11-09T19:04
2020-11-09T19:04
анонсы
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Задать вопросУчастники:- президент ФТАР, член Исполкома IWF Максим АГАПИТОВ;- временный президент IWF Майкл ИРАНИ;- генеральный секретарь IWF Мохамед ДЖАЛУД;- президент Олимпийского комитета Перу, президент Южноамериканской конфедерации тяжелой атлетики, вице-президент и член Исполкома IWF Хосе Карлос КИНЬОНЕС;- президент Федерации тяжелой атлетики Румынии, вице-президент IWF Нику ВЛАД;- президент Федерации тяжелой атлетики Чешской Республики, вице-президент&nbsp;IWF&nbsp;Петр КРОЛ;- 1-й вице-президент Федерации тяжелой атлетики Узбекистана, вице-президент Азиатской федерации тяжелой атлетики, член Исполкома&nbsp;IWF&nbsp;Шахрилло МАХМУДОВ;- член Исполкома&nbsp;IWF&nbsp;Сэм КОФФА;- президент Федерации тяжелой атлетики Науру Маркус СТИВЕН.В рамках мероприятия планируется обсудить реформы Федерации тяжелой атлетики России за последние 5 лет, подготовку отчетно-выборной конференции ФТАР и выборы ее президента в год 135-летнего юбилея российской тяжелой атлетики, изменения, которые ждут этот вид спорта после мартовского конгресса IWF, а также процессы подготовки к проведению Чемпионата Европы 2020 и выборного конгресса Европейской федерации тяжелой атлетики в Москве.Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция о развитии тяжелой атлетики в России и мире

19:04 09.11.2020
 
Читать ria.ru в
11 ноября в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Тяжелая атлетика: время выбора", посвященную предстоящим выборным конференциям и конгрессам в Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР), Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) и Европейской федерации тяжелой атлетики (ЕWF).
Задать вопрос

Участники:
- президент ФТАР, член Исполкома IWF Максим АГАПИТОВ;
- временный президент IWF Майкл ИРАНИ;
- генеральный секретарь IWF Мохамед ДЖАЛУД;
- президент Олимпийского комитета Перу, президент Южноамериканской конфедерации тяжелой атлетики, вице-президент и член Исполкома IWF Хосе Карлос КИНЬОНЕС;
- президент Федерации тяжелой атлетики Румынии, вице-президент IWF Нику ВЛАД;
- президент Федерации тяжелой атлетики Чешской Республики, вице-президент IWF Петр КРОЛ;
- 1-й вице-президент Федерации тяжелой атлетики Узбекистана, вице-президент Азиатской федерации тяжелой атлетики, член Исполкома IWF Шахрилло МАХМУДОВ;
- член Исполкома IWF Сэм КОФФА;
- президент Федерации тяжелой атлетики Науру Маркус СТИВЕН.

В рамках мероприятия планируется обсудить реформы Федерации тяжелой атлетики России за последние 5 лет, подготовку отчетно-выборной конференции ФТАР и выборы ее президента в год 135-летнего юбилея российской тяжелой атлетики, изменения, которые ждут этот вид спорта после мартовского конгресса IWF, а также процессы подготовки к проведению Чемпионата Европы 2020 и выборного конгресса Европейской федерации тяжелой атлетики в Москве.

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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