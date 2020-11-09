https://ria.ru/20201109/tyazhelaya-atletika-1583811810.html

Онлайн-конференция о развитии тяжелой атлетики в России и мире

Онлайн-конференция о развитии тяжелой атлетики в России и мире

11 ноября в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Тяжелая атлетика: время выбора", посвященную предстоящим выборным конференциям и конгрессам в Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР), Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) и Европейской федерации тяжелой атлетики (ЕWF).

2020-11-09T19:04

2020-11-09T19:04

2020-11-09T19:04

анонсы

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Задать вопросУчастники:- президент ФТАР, член Исполкома IWF Максим АГАПИТОВ;- временный президент IWF Майкл ИРАНИ;- генеральный секретарь IWF Мохамед ДЖАЛУД;- президент Олимпийского комитета Перу, президент Южноамериканской конфедерации тяжелой атлетики, вице-президент и член Исполкома IWF Хосе Карлос КИНЬОНЕС;- президент Федерации тяжелой атлетики Румынии, вице-президент IWF Нику ВЛАД;- президент Федерации тяжелой атлетики Чешской Республики, вице-президент IWF Петр КРОЛ;- 1-й вице-президент Федерации тяжелой атлетики Узбекистана, вице-президент Азиатской федерации тяжелой атлетики, член Исполкома IWF Шахрилло МАХМУДОВ;- член Исполкома IWF Сэм КОФФА;- президент Федерации тяжелой атлетики Науру Маркус СТИВЕН.В рамках мероприятия планируется обсудить реформы Федерации тяжелой атлетики России за последние 5 лет, подготовку отчетно-выборной конференции ФТАР и выборы ее президента в год 135-летнего юбилея российской тяжелой атлетики, изменения, которые ждут этот вид спорта после мартовского конгресса IWF, а также процессы подготовки к проведению Чемпионата Европы 2020 и выборного конгресса Европейской федерации тяжелой атлетики в Москве.Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы