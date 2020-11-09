Онлайн-конференция о развитии тяжелой атлетики в России и мире
11 ноября в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Тяжелая атлетика: время выбора", посвященную предстоящим выборным конференциям и конгрессам в Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР), Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) и Европейской федерации тяжелой атлетики (ЕWF).
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Участники:
- президент ФТАР, член Исполкома IWF Максим АГАПИТОВ;
- временный президент IWF Майкл ИРАНИ;
- генеральный секретарь IWF Мохамед ДЖАЛУД;
- президент Олимпийского комитета Перу, президент Южноамериканской конфедерации тяжелой атлетики, вице-президент и член Исполкома IWF Хосе Карлос КИНЬОНЕС;
- президент Федерации тяжелой атлетики Румынии, вице-президент IWF Нику ВЛАД;
- президент Федерации тяжелой атлетики Чешской Республики, вице-президент IWF Петр КРОЛ;
- 1-й вице-президент Федерации тяжелой атлетики Узбекистана, вице-президент Азиатской федерации тяжелой атлетики, член Исполкома IWF Шахрилло МАХМУДОВ;
- член Исполкома IWF Сэм КОФФА;
- президент Федерации тяжелой атлетики Науру Маркус СТИВЕН.
В рамках мероприятия планируется обсудить реформы Федерации тяжелой атлетики России за последние 5 лет, подготовку отчетно-выборной конференции ФТАР и выборы ее президента в год 135-летнего юбилея российской тяжелой атлетики, изменения, которые ждут этот вид спорта после мартовского конгресса IWF, а также процессы подготовки к проведению Чемпионата Европы 2020 и выборного конгресса Европейской федерации тяжелой атлетики в Москве.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- президент ФТАР, член Исполкома IWF Максим АГАПИТОВ;
- временный президент IWF Майкл ИРАНИ;
- генеральный секретарь IWF Мохамед ДЖАЛУД;
- президент Олимпийского комитета Перу, президент Южноамериканской конфедерации тяжелой атлетики, вице-президент и член Исполкома IWF Хосе Карлос КИНЬОНЕС;
- президент Федерации тяжелой атлетики Румынии, вице-президент IWF Нику ВЛАД;
- президент Федерации тяжелой атлетики Чешской Республики, вице-президент IWF Петр КРОЛ;
- 1-й вице-президент Федерации тяжелой атлетики Узбекистана, вице-президент Азиатской федерации тяжелой атлетики, член Исполкома IWF Шахрилло МАХМУДОВ;
- член Исполкома IWF Сэм КОФФА;
- президент Федерации тяжелой атлетики Науру Маркус СТИВЕН.
В рамках мероприятия планируется обсудить реформы Федерации тяжелой атлетики России за последние 5 лет, подготовку отчетно-выборной конференции ФТАР и выборы ее президента в год 135-летнего юбилея российской тяжелой атлетики, изменения, которые ждут этот вид спорта после мартовского конгресса IWF, а также процессы подготовки к проведению Чемпионата Европы 2020 и выборного конгресса Европейской федерации тяжелой атлетики в Москве.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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