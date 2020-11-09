https://ria.ru/20201109/turizm-1583812276.html
Пантелеев: Тюменская область намерена стать термальной столицей России
Пантелеев: Тюменская область намерена стать термальной столицей России
Тюменская область обладает рядом сильных преимуществ с точки зрения развития оздоровительного туризма, которые позволяют ей претендовать на статус термальной... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T19:05
2020-11-09T19:05
2020-11-09T19:05
тюменская область
зарина догузова
тюмень
тюменский район
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ТЮМЕНЬ, 9 ноя — РИА Новости. Тюменская область обладает рядом сильных преимуществ с точки зрения развития оздоровительного туризма, которые позволяют ей претендовать на статус термальной столицы России, считает заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.Он прокомментировал итоги визита в регион главы Ростуризма Зарины Догузовой, которая высоко оценила рекреационный потенциал территории."Во-первых, регион собрал в себе весь комплекс направлений термального оздоровления и отдыха, который чаще так или иначе представлен чем-то одним — либо теплыми или горячими источниками, либо питьевой минеральной водой, либо целебными грязями. То, что все это на равнинной территории, а не в горах или областях вулканической деятельности — настоящий феномен, и причина ему - море, которое миллионы лет назад при тектонических сдвигах оказалось замкнутым, законсервированным внутри", — привели слова Пантелеева в пресс-службе областного правительства.По его словам, Тюмень также выигрывает за счет транспортной доступности и инфраструктуры.Он отметил, что в ходе визита главы Ростуризма состоялись ее встречи с инвестиционным блоком правительства региона и инвесторами, заинтереcованными в рекреационных проектах на территории региона."В частности, обсуждались три новых проекта, один из которых начнут реализовывать уже в 2021 году, по второму закончат разрабатывать проектную документацию, а по третьему начнут ее готовить. Все они будут в новом исполнении, с качественной инфраструктурой и четким позиционированием — две, три или четыре звезды", — сказал Пантелеев.Прорабатывается еще ряд проектов, которые в перспективе могут стать частью рекреационного кластера.На встречах также обсуждались вопросы сохранения историко-культурного наследия Тюменской области, в частности, комплексного восстановления исторического центра Тобольска, который также может стать одной из точек притяжения для туристов.Пантелеев выразил уверенность, что в скором времени с помощью Ростуризма начнется совместная рекламная кампания региона и бизнеса по продвижению Тюменской области как термальной столицы."Для многих россиян это до сих пор неизвестная история, что у нас есть горячие источники. Тема термальных вод однозначно вызывает интерес у любого человека, желание съездить и посмотреть. Уверен, что с точки зрения позиционирования региона термы — это мощный локомотив, который поможет нам и в этом туристическом направлении тоже развиться", — подытожил Пантелеев.
https://ria.ru/20201106/turizm-1583412526.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
зарина догузова, тюмень, тюменский район
ТЮМЕНЬ, 9 ноя — РИА Новости. Тюменская область
обладает рядом сильных преимуществ с точки зрения развития оздоровительного туризма, которые позволяют ей претендовать на статус термальной столицы России, считает заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.
Он прокомментировал итоги визита в регион главы Ростуризма Зарины Догузовой
, которая высоко оценила рекреационный потенциал территории.
"Во-первых, регион собрал в себе весь комплекс направлений термального оздоровления и отдыха, который чаще так или иначе представлен чем-то одним — либо теплыми или горячими источниками, либо питьевой минеральной водой, либо целебными грязями. То, что все это на равнинной территории, а не в горах или областях вулканической деятельности — настоящий феномен, и причина ему - море, которое миллионы лет назад при тектонических сдвигах оказалось замкнутым, законсервированным внутри", — привели слова Пантелеева в пресс-службе областного правительства.
По его словам, Тюмень
также выигрывает за счет транспортной доступности и инфраструктуры.
"Можно быстро, комфортно и недорого добраться от вокзала и аэропорта до горячих источников, тогда как до многих российских курортов по прибытии в регион нужно еще продолжительное время ехать. Условия размещения в Тюменской области тоже комфортные. Если сравнивать с заграничными термами — преимущество Тюмени в ее ценовой доступности, а перелет из Москвы
займет всего около двух часов", — пояснил замгубернатора.
Он отметил, что в ходе визита главы Ростуризма состоялись ее встречи с инвестиционным блоком правительства региона и инвесторами, заинтереcованными в рекреационных проектах на территории региона.
"В частности, обсуждались три новых проекта, один из которых начнут реализовывать уже в 2021 году, по второму закончат разрабатывать проектную документацию, а по третьему начнут ее готовить. Все они будут в новом исполнении, с качественной инфраструктурой и четким позиционированием — две, три или четыре звезды", — сказал Пантелеев.
Прорабатывается еще ряд проектов, которые в перспективе могут стать частью рекреационного кластера.
"Например, помимо зон отдыха, которые активно посещаются, в планах — развитие реабилитационного направления на базе термальных и грязевых месторождений. Это и один из этапов в поддержку развития медицинского туризма, у нас для этого есть все предпосылки. Мы рассматриваем проекты по всей области, не только Тюмень, Тобольск
и Тюменский район
. Так, один из инвесторов планирует развитие локаций сразу в нескольких муниципальных районах", — сообщил он.
На встречах также обсуждались вопросы сохранения историко-культурного наследия Тюменской области, в частности, комплексного восстановления исторического центра Тобольска, который также может стать одной из точек притяжения для туристов.
Пантелеев выразил уверенность, что в скором времени с помощью Ростуризма начнется совместная рекламная кампания региона и бизнеса по продвижению Тюменской области как термальной столицы.
"Для многих россиян это до сих пор неизвестная история, что у нас есть горячие источники. Тема термальных вод однозначно вызывает интерес у любого человека, желание съездить и посмотреть. Уверен, что с точки зрения позиционирования региона термы — это мощный локомотив, который поможет нам и в этом туристическом направлении тоже развиться", — подытожил Пантелеев.