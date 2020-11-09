https://ria.ru/20201109/titov-1583677063.html

Титов вступился за основателей детсадов, с которыми судится поэт Резник

Титов вступился за основателей детсадов, с которыми судится поэт Резник

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов обратился к первому заместителю генпрокурора Александру Буксману с просьбой... РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T06:39

2020-11-09T06:39

2020-11-09T12:07

россия

илья резник

борис титов

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/155505/71/1555057151_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_7882eb48135a7d7602b2172576d5f0db.jpg

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов обратился к первому заместителю генпрокурора Александру Буксману с просьбой прекратить уголовное преследование основателей частной сети детсадов "Маленькая страна", с которыми судится поэт Илья Резник, сообщили РИА Новости в пресс-службе омбудсмена.Уголовное дело по обвинению основателей сети Алины Будивской и ее мужа Олега Будивского в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 180 УК ("Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)") находится в производстве Главного следственного управления СК России.По версии следствия, с 2012 по 2019 год Будивские незаконно использовали товарный знак "Маленькая страна", принадлежащий АНО "Музыкальный театр Ильи Резника". Речь идет о создании сети частных детских садов, которая действует в нескольких регионах страны и объединяет около 60 учреждений. Будивские, как считает следствие, нанесли АНО ущерб на сумму свыше 170 миллионов рублей.Титов считает, что обвинение предъявлено необоснованно. "Музыкальный театр Ильи Резника" неоднократно обращался в Арбитражный суд Москвы с исками к дошкольным образовательным учреждениям сети Будивской. В удовлетворении исков судами было отказано. Более того, решением Суда по интеллектуальным правам Российской Федерации правовая охрана товарного знака "Маленькая страна" прекращена в части оказания услуг по воспитанию, воспитанию в дошкольных учреждениях, воспитанию физическому, образованию и обучению в связи с его неиспользованием", — указывает он.Российское законодательство четко определяет порядок разрешения гражданско-правовых споров в судебном порядке, а не посредством уголовного преследования, подчеркивает Титов. "Прошу принять меры к прекращению уголовного преследования в отношении предпринимателей, а также рассмотреть вопрос о привлечении должностных лиц правоохранительных органов к уголовной ответственности за совершение должностных преступлений", — цитирует пресс-служба обращение бизнес-омбудсмена.

https://ria.ru/20191030/1560393925.html

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, илья резник, борис титов, происшествия