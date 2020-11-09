Титов вступился за основателей детсадов, с которыми судится поэт Резник
06:39 09.11.2020 (обновлено: 12:07 09.11.2020)
© РИА Новости / Александр НатрускинУполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов обратился к первому заместителю генпрокурора Александру Буксману с просьбой прекратить уголовное преследование основателей частной сети детсадов "Маленькая страна", с которыми судится поэт Илья Резник, сообщили РИА Новости в пресс-службе омбудсмена.
Уголовное дело по обвинению основателей сети Алины Будивской и ее мужа Олега Будивского в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 180 УК ("Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)") находится в производстве Главного следственного управления СК России.
По версии следствия, с 2012 по 2019 год Будивские незаконно использовали товарный знак "Маленькая страна", принадлежащий АНО "Музыкальный театр Ильи Резника". Речь идет о создании сети частных детских садов, которая действует в нескольких регионах страны и объединяет около 60 учреждений. Будивские, как считает следствие, нанесли АНО ущерб на сумму свыше 170 миллионов рублей.
Титов считает, что обвинение предъявлено необоснованно. "Музыкальный театр Ильи Резника" неоднократно обращался в Арбитражный суд Москвы с исками к дошкольным образовательным учреждениям сети Будивской. В удовлетворении исков судами было отказано. Более того, решением Суда по интеллектуальным правам Российской Федерации правовая охрана товарного знака "Маленькая страна" прекращена в части оказания услуг по воспитанию, воспитанию в дошкольных учреждениях, воспитанию физическому, образованию и обучению в связи с его неиспользованием", — указывает он.
Российское законодательство четко определяет порядок разрешения гражданско-правовых споров в судебном порядке, а не посредством уголовного преследования, подчеркивает Титов. "Прошу принять меры к прекращению уголовного преследования в отношении предпринимателей, а также рассмотреть вопрос о привлечении должностных лиц правоохранительных органов к уголовной ответственности за совершение должностных преступлений", — цитирует пресс-служба обращение бизнес-омбудсмена.
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