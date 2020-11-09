https://ria.ru/20201109/terakty-1583772258.html

Медведев прокомментировал теракты в Европе

Медведев прокомментировал теракты в Европе

Недавние теракты в Европе свидетельствуют о том, что важно укреплять межнациональное согласие, вести жесткую борьбу с экстремистскими идеологиями, а также не... РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T15:55

2020-11-09T15:55

2020-11-09T15:55

здоровье - общество

дмитрий медведев

европа

в мире

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Недавние теракты в Европе свидетельствуют о том, что важно укреплять межнациональное согласие, вести жесткую борьбу с экстремистскими идеологиями, а также не допускать слов или действий, оскорбляющих верующих, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."В последнее время в Европе было совершено несколько терактов на религиозной почве. Эти события показывают, что необходимо вести жесткую совместную борьбу с любыми экстремистскими идеологиями, которые в конечном счете приводят к таким преступлениям и, конечно, говорят о том, как важно… беречь и укреплять межнациональное согласие, не допускать слов или действий, которые оскорбляют самих верующих", - сказал Медведев на совещании по вопросу "О тенденциях развития криминогенной обстановки в Российской Федерации".Он отметил, что Россия многое сделала и продолжает делать для искоренения экстремизма и терроризма и прилагает усилия для укрепления диалога представителей различных религиозных конфессий.

https://ria.ru/20201109/medvedev-1583769705.html

европа

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, дмитрий медведев, европа, в мире