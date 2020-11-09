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https://ria.ru/20201109/terakty-1583772258.html
Медведев прокомментировал теракты в Европе
Медведев прокомментировал теракты в Европе
Недавние теракты в Европе свидетельствуют о том, что важно укреплять межнациональное согласие, вести жесткую борьбу с экстремистскими идеологиями, а также не... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T15:55
2020-11-09T15:55
здоровье - общество
дмитрий медведев
европа
в мире
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Недавние теракты в Европе свидетельствуют о том, что важно укреплять межнациональное согласие, вести жесткую борьбу с экстремистскими идеологиями, а также не допускать слов или действий, оскорбляющих верующих, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."В последнее время в Европе было совершено несколько терактов на религиозной почве. Эти события показывают, что необходимо вести жесткую совместную борьбу с любыми экстремистскими идеологиями, которые в конечном счете приводят к таким преступлениям и, конечно, говорят о том, как важно… беречь и укреплять межнациональное согласие, не допускать слов или действий, которые оскорбляют самих верующих", - сказал Медведев на совещании по вопросу "О тенденциях развития криминогенной обстановки в Российской Федерации".Он отметил, что Россия многое сделала и продолжает делать для искоренения экстремизма и терроризма и прилагает усилия для укрепления диалога представителей различных религиозных конфессий.
https://ria.ru/20201109/medvedev-1583769705.html
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здоровье - общество, дмитрий медведев, европа, в мире

Медведев прокомментировал теракты в Европе

15:55 09.11.2020
 
© РИА Новости / Юлия Власова / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит совещание по вопросу "Об обеспечении долгосрочных интересов РФ в условиях введения с 2025 г. углеродного налога в ЕС"
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит совещание по вопросу Об обеспечении долгосрочных интересов РФ в условиях введения с 2025 г. углеродного налога в ЕС - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© РИА Новости / Юлия Власова
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Недавние теракты в Европе свидетельствуют о том, что важно укреплять межнациональное согласие, вести жесткую борьбу с экстремистскими идеологиями, а также не допускать слов или действий, оскорбляющих верующих, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"В последнее время в Европе было совершено несколько терактов на религиозной почве. Эти события показывают, что необходимо вести жесткую совместную борьбу с любыми экстремистскими идеологиями, которые в конечном счете приводят к таким преступлениям и, конечно, говорят о том, как важно… беречь и укреплять межнациональное согласие, не допускать слов или действий, которые оскорбляют самих верующих", - сказал Медведев на совещании по вопросу "О тенденциях развития криминогенной обстановки в Российской Федерации".
Он отметил, что Россия многое сделала и продолжает делать для искоренения экстремизма и терроризма и прилагает усилия для укрепления диалога представителей различных религиозных конфессий.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит в режиме видеоконференции заседание Межведомственной комиссии Совета безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
15:41
Медведев рассказал о криминогенной обстановке в России
 
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