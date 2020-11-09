https://ria.ru/20201109/telemeditsina-1583755540.html

Мурашко рассказал о введении центров телемедицины в регионах

Мурашко рассказал о введении центров телемедицины в регионах

Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал о введении автотранспорта и Центров телемедицины в регионах в РФ для обеспечения помощи амбулаторным пациентам. РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T14:36

2020-11-09T14:36

2020-11-09T14:36

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

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россия

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михаил мурашко

общество

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал о введении автотранспорта и Центров телемедицины в регионах в РФ для обеспечения помощи амбулаторным пациентам."Для амбулаторной сети дополнительно вводится автотранспорт из тех средств, которые направлены правительством в регионы для неотложной помощи и доставки пациентов и медицинского персонала к медицинским организациям и непосредственно до пациента. Также развиваются телемедицинские центры. Это обязательная вещь сегодня для мониторинга пациентов на амбулаторном этапе. И мы требует это с регионов", - сказал он на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, михаил мурашко, общество