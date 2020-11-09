https://ria.ru/20201109/telemeditsina-1583755540.html
Мурашко рассказал о введении центров телемедицины в регионах
Мурашко рассказал о введении центров телемедицины в регионах
Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал о введении автотранспорта и Центров телемедицины в регионах в РФ для обеспечения помощи амбулаторным пациентам. РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T14:36
2020-11-09T14:36
2020-11-09T14:36
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал о введении автотранспорта и Центров телемедицины в регионах в РФ для обеспечения помощи амбулаторным пациентам."Для амбулаторной сети дополнительно вводится автотранспорт из тех средств, которые направлены правительством в регионы для неотложной помощи и доставки пациентов и медицинского персонала к медицинским организациям и непосредственно до пациента. Также развиваются телемедицинские центры. Это обязательная вещь сегодня для мониторинга пациентов на амбулаторном этапе. И мы требует это с регионов", - сказал он на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, михаил мурашко, общество