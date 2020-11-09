https://ria.ru/20201109/tbilisi-1583810748.html

В Тбилиси перед парламентом прошла акция с требованием новых выборов

В Тбилиси перед парламентом прошла акция с требованием новых выборов

Грузинские оппозиционеры и их сторонники, которые требуют назначения новых парламентских выборов, вновь собрались в центре Тбилиси перед зданием... РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T18:57

2020-11-09T18:57

2020-11-09T22:17

парламентские выборы в грузии — 2020

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ТБИЛИСИ, 9 ноя — РИА Новости. Грузинские оппозиционеры и их сторонники, которые требуют назначения новых парламентских выборов, вновь собрались в центре Тбилиси перед зданием законодательного органа, передает корреспондент РИА Новости.Ожидалось, что акция будет немногочисленной, однако пришло около трех тысяч человек. Некоторые активисты решили нарушить правила комендантского часа, которые вступили в силу вечером в понедельник из-за ситуации с коронавирусом. Согласно установленным мерам, передвижение ограничено с 22:00 до 05:00 (с 21:00 до 04:00 мск)."Нас никто не заставит отступить назад. Режим вышел за все рамки дозволенного. Мы проведем очередную масштабную акцию протеста в субботу. Что касается сегодняшней акции, то она завершается, но часть участников не собираются покидать территорию, несмотря на ограничения", — заявил лидер партии "Единое национальное движение" Ника Мелия на акции.Лидер "Европейской Грузии" Давид Бакрадзе, в свою очередь, заявил, что борьба оппозиции "должна быть подчеркнуто мирной, подчеркнуто политической и подчеркнуто законной"."Мы должны понимать, и тут я обращаюсь к каждому митингующему, к каждому разозленному: каждый брошенный камень мешает нашей борьбе и усиливает (лидера правящей партии) Иванишвили", — сказал Бакрадзе.Грузинская оппозиция, которая протестует против итогов прошедших 31 октября парламентских выборов, днем 8 ноября провела многотысячную акцию на проспекте Руставели перед зданием парламента. Они требовали отставки главы ЦИК Тамары Жвании и назначения новых парламентских выборов. К вечеру протестующие переместились к зданию ЦИК, которое они планировали блокировать. Полиция дважды разогнала митинг водометами. Есть пострадавшие.

https://radiosputnik.ria.ru/20201109/gruziya-1583718306.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

парламентские выборы в грузии — 2020, тбилиси, грузия, в мире