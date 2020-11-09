Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201109/tbilisi-1583810748.html
В Тбилиси перед парламентом прошла акция с требованием новых выборов
В Тбилиси перед парламентом прошла акция с требованием новых выборов
Грузинские оппозиционеры и их сторонники, которые требуют назначения новых парламентских выборов, вновь собрались в центре Тбилиси перед зданием... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T18:57
2020-11-09T22:17
парламентские выборы в грузии — 2020
тбилиси
грузия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/08/1583665513_0:160:3074:1889_1400x0_80_0_0_c67928765f3d479ba312b3c0155e3f67.jpg
ТБИЛИСИ, 9 ноя — РИА Новости. Грузинские оппозиционеры и их сторонники, которые требуют назначения новых парламентских выборов, вновь собрались в центре Тбилиси перед зданием законодательного органа, передает корреспондент РИА Новости.Ожидалось, что акция будет немногочисленной, однако пришло около трех тысяч человек. Некоторые активисты решили нарушить правила комендантского часа, которые вступили в силу вечером в понедельник из-за ситуации с коронавирусом. Согласно установленным мерам, передвижение ограничено с 22:00 до 05:00 (с 21:00 до 04:00 мск)."Нас никто не заставит отступить назад. Режим вышел за все рамки дозволенного. Мы проведем очередную масштабную акцию протеста в субботу. Что касается сегодняшней акции, то она завершается, но часть участников не собираются покидать территорию, несмотря на ограничения", — заявил лидер партии "Единое национальное движение" Ника Мелия на акции.Лидер "Европейской Грузии" Давид Бакрадзе, в свою очередь, заявил, что борьба оппозиции "должна быть подчеркнуто мирной, подчеркнуто политической и подчеркнуто законной"."Мы должны понимать, и тут я обращаюсь к каждому митингующему, к каждому разозленному: каждый брошенный камень мешает нашей борьбе и усиливает (лидера правящей партии) Иванишвили", — сказал Бакрадзе.Грузинская оппозиция, которая протестует против итогов прошедших 31 октября парламентских выборов, днем 8 ноября провела многотысячную акцию на проспекте Руставели перед зданием парламента. Они требовали отставки главы ЦИК Тамары Жвании и назначения новых парламентских выборов. К вечеру протестующие переместились к зданию ЦИК, которое они планировали блокировать. Полиция дважды разогнала митинг водометами. Есть пострадавшие.
https://radiosputnik.ria.ru/20201109/gruziya-1583718306.html
тбилиси
грузия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/08/1583665513_0:0:2731:2048_1400x0_80_0_0_583fed58314f2e62e9984bacaaa42adc.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
парламентские выборы в грузии — 2020, тбилиси, грузия, в мире

В Тбилиси перед парламентом прошла акция с требованием новых выборов

18:57 09.11.2020 (обновлено: 22:17 09.11.2020)
 
© Sputnik / СтрингерСотрудники правоохранительных органов во время акции оппозиции в Тбилиси
Сотрудники правоохранительных органов во время акции оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© Sputnik / Стрингер
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 9 ноя — РИА Новости. Грузинские оппозиционеры и их сторонники, которые требуют назначения новых парламентских выборов, вновь собрались в центре Тбилиси перед зданием законодательного органа, передает корреспондент РИА Новости.
Ожидалось, что акция будет немногочисленной, однако пришло около трех тысяч человек. Некоторые активисты решили нарушить правила комендантского часа, которые вступили в силу вечером в понедельник из-за ситуации с коронавирусом. Согласно установленным мерам, передвижение ограничено с 22:00 до 05:00 (с 21:00 до 04:00 мск).
"Нас никто не заставит отступить назад. Режим вышел за все рамки дозволенного. Мы проведем очередную масштабную акцию протеста в субботу. Что касается сегодняшней акции, то она завершается, но часть участников не собираются покидать территорию, несмотря на ограничения", — заявил лидер партии "Единое национальное движение" Ника Мелия на акции.
Лидер "Европейской Грузии" Давид Бакрадзе, в свою очередь, заявил, что борьба оппозиции "должна быть подчеркнуто мирной, подчеркнуто политической и подчеркнуто законной".
"Мы должны понимать, и тут я обращаюсь к каждому митингующему, к каждому разозленному: каждый брошенный камень мешает нашей борьбе и усиливает (лидера правящей партии) Иванишвили", — сказал Бакрадзе.
Грузинская оппозиция, которая протестует против итогов прошедших 31 октября парламентских выборов, днем 8 ноября провела многотысячную акцию на проспекте Руставели перед зданием парламента. Они требовали отставки главы ЦИК Тамары Жвании и назначения новых парламентских выборов. К вечеру протестующие переместились к зданию ЦИК, которое они планировали блокировать. Полиция дважды разогнала митинг водометами. Есть пострадавшие.
Участники акции оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
Вчера, 12:03
Почти 20 протестующих задержали накануне перед зданием ЦИК Грузии
 
Парламентские выборы в Грузии — 2020ТбилисиГрузияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:54Пашинян заявил о прекращении боевых действий в Карабахе
00:44В Джорджии заявили об отсутствии крупных фальсификаций на выборах в штате
00:41В Карабахе заявили, что Азербайджан готовится к новому наступлению
00:36В США назвали условия начала процесса передачи власти Байдену
00:30В Баку заявили, что сбитый Ми-24 летел вне зоны радарного обнаружения ПВО
00:21Министр обороны Азербайджана направил Шойгу письмо с соболезнованиями
00:18Путин поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником
00:14Путин назвал главный критерий эффективности органов внутренних дел
00:10МИД позитивно оценил признание Баку вины в инциденте с российским Ми-24
00:08Азербайджан обвинил Армению в обстреле города Тертер
23:52Армянские силовики оцепили место падения российского вертолета
23:47Азербайджан приступил к расследованию инцидента с российским вертолетом
23:39Киев подготовит документ по Донбассу в рамках Будапештского меморандума
23:36Ереван назвал ЧП с Ми-24 "посягательством Баку против российских военных"
23:30В Армении возбудили дело из-за крушения российского вертолета
23:23Британский медик назвал срок появления иммунитета после вакцинирования
23:12МИД Британии счел необоснованной высылку дипломатов из Белоруссии
23:09В Польше заявили, что "Газпром" подал заявку на пересмотр цены на газ
23:06Трамп пообещал обнародовать "шокирующие" данные о голосовании в Неваде
23:04В Москве за сутки умерли 68 пациентов с коронавирусом
Лента новостейМолния