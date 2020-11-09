https://ria.ru/20201109/svetyaschiesya-figury-iz-tysyachi-dronov-ozarili-nebo-nad-peterburgom-1583719705.html
Светящиеся фигуры из тысячи дронов озарили небо над Петербургом
Светящиеся фигуры из тысячи дронов озарили небо над Петербургом
Тысяча дронов поднялись в небо над Петропавловской крепостью в Санкт-Петербурге, выстроившись в красочные трехмерные фигуры в рамках светового шоу на фестивале "Чудо света". Коптеры образовали в небе объемные геометрические формы, а в завершении представления – корабль под алыми парусами.
2020-11-09T12:13
2020-11-09T12:13
2020-11-09T12:13
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Светящиеся фигуры из тысячи дронов озарили небо над Петербургом
Тысяча дронов поднялись в небо над Петропавловской крепостью в Санкт-Петербурге, выстроившись в красочные трехмерные фигуры в рамках светового шоу на фестивале "Чудо света". Коптеры образовали в небе объемные геометрические формы, а в завершении представления – корабль под алыми парусами.
2020-11-09T12:13
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, видео
Светящиеся фигуры из тысячи дронов озарили небо над Петербургом
Тысяча дронов поднялись в небо над Петропавловской крепостью в Санкт-Петербурге, выстроившись в красочные трехмерные фигуры в рамках светового шоу на фестивале "Чудо света". Коптеры образовали в небе объемные геометрические формы, а в завершении представления – корабль под алыми парусами.
2020-11-09T12:13
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PT1M21S
Светящиеся фигуры из тысячи дронов озарили небо над Петербургом
Тысяча дронов поднялись в небо над Петропавловской крепостью в Санкт-Петербурге, выстроившись в красочные трехмерные фигуры в рамках светового шоу на фестивале "Чудо света". Коптеры образовали в небе объемные геометрические формы, а в завершении представления – корабль под алыми парусами.