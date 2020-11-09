Светящиеся фигуры из тысячи дронов озарили небо над Петербургом

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Тысяча дронов поднялись в небо над Петропавловской крепостью в Санкт-Петербурге, выстроившись в красочные трехмерные фигуры в рамках светового шоу на фестивале "Чудо света". Коптеры образовали в небе объемные геометрические формы, а в завершении представления – корабль под алыми парусами.