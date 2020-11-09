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Мишустин назначил Ирека Файзуллина врио главы Минстроя
Мишустин назначил Ирека Файзуллина врио главы Минстроя
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении временно исполняющим обязанности министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T19:48
2020-11-09T19:50
госдума рф
владимир якушев
владимир путин
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
михаил мишустин
политика
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении временно исполняющим обязанности министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ первого заместителя министра Ирека Файзуллина, сообщается на сайте правительства.Ранее в понедельник президент России Владимир Путин освободил главу Минстроя Владимира Якушева, возглавлявшего ведомство чуть более двух лет, от должности министра и назначил его полпредом в Уральском федеральном округе."Возложить временно исполнение обязанностей министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ на первого заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Файзуллина Ирека Энваровича", - говорится в документе.Госдума рассмотрит кандидатуры новых членов правительства на заседании во вторник, 10 ноября, отмечает кабмин.
https://ria.ru/20201109/naznachenie-1583722859.html
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госдума рф, владимир якушев, владимир путин, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), михаил мишустин, политика

Мишустин назначил Ирека Файзуллина врио главы Минстроя

19:48 09.11.2020 (обновлено: 19:50 09.11.2020)
 
© Пресс-служба первого заместителя министра строительства и ЖКХ РФ Ирека ФайзуллинаИрек Файзуллин
Ирек Файзуллин - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© Пресс-служба первого заместителя министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении временно исполняющим обязанности министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ первого заместителя министра Ирека Файзуллина, сообщается на сайте правительства.
Ранее в понедельник президент России Владимир Путин освободил главу Минстроя Владимира Якушева, возглавлявшего ведомство чуть более двух лет, от должности министра и назначил его полпредом в Уральском федеральном округе.
"Возложить временно исполнение обязанностей министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ на первого заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Файзуллина Ирека Энваровича", - говорится в документе.
Госдума рассмотрит кандидатуры новых членов правительства на заседании во вторник, 10 ноября, отмечает кабмин.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
12:22
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Госдума РФВладимир ЯкушевВладимир ПутинМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)Михаил МишустинПолитика
 
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