https://ria.ru/20201109/stroitelstvo-1583818374.html

Мишустин назначил Ирека Файзуллина врио главы Минстроя

Мишустин назначил Ирека Файзуллина врио главы Минстроя

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении временно исполняющим обязанности министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства... РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T19:48

2020-11-09T19:48

2020-11-09T19:50

госдума рф

владимир якушев

владимир путин

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

михаил мишустин

политика

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении временно исполняющим обязанности министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ первого заместителя министра Ирека Файзуллина, сообщается на сайте правительства.Ранее в понедельник президент России Владимир Путин освободил главу Минстроя Владимира Якушева, возглавлявшего ведомство чуть более двух лет, от должности министра и назначил его полпредом в Уральском федеральном округе."Возложить временно исполнение обязанностей министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ на первого заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Файзуллина Ирека Энваровича", - говорится в документе.Госдума рассмотрит кандидатуры новых членов правительства на заседании во вторник, 10 ноября, отмечает кабмин.

https://ria.ru/20201109/naznachenie-1583722859.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госдума рф, владимир якушев, владимир путин, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), михаил мишустин, политика