https://ria.ru/20201109/stavropole-1583751402.html
В 2021 году на Ставрополье благоустроят 16 общественных пространств
В 2021 году на Ставрополье благоустроят 16 общественных пространств
На Ставрополье в рамках реализации регионального проекта "Формирование современной городской среды" в следующем году проведут работы по благоустройству 16... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T14:20
2020-11-09T14:20
2020-11-09T14:20
владимир владимиров
ставропольский край
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СТАВРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости. На Ставрополье в рамках реализации регионального проекта "Формирование современной городской среды" в следующем году проведут работы по благоустройству 16 общественных пространств в 15 муниципальных образованиях, сообщает пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края.На эти цели предполагается направить более 790 миллионов рублей, основной объем средств поступит из федерального бюджета.Кроме того, отмечает пресс-служба, в следующем году планируется приступить к реализации проекта по созданию парковой территории в пойме реки Куры в Новопавловске. Этот проект также будет реализован при поддержке федерального центра - как победитель Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.Губернатор края Владимир Владимиров поручил завершить проведение всех конкурентных процедур до 1 декабря этого года."Национальный проект "Жилье и городская среда" помогает и улучшать облик поселений, и делать более комфортной жизнь людей в каждом из них. А значит, все работы должны проводиться без затяжек – быстро и качественно. Все подготовительные процедура надо завершить уже к началу зимы, чтобы мы были полностью готовы. И в будущем году, как только погода позволит, смогли сразу же приступить к работам на каждом объекте", - заявил глава региона. Пресс-служба сообщает, что в этом году в крае завершаются работы по благоустройству на 31 объекте. Большинство из них были готовы к началу осени. Всего в нынешнем году в реализации нацпроекта участвовали 29 муниципалитетов, финансирование составило около 1,7 миллиарда рублей
https://realty.ria.ru/20201109/velotrassa-1583687234.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир владимиров, ставропольский край
СТАВРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости. На Ставрополье в рамках реализации регионального проекта "Формирование современной городской среды" в следующем году проведут работы по благоустройству 16 общественных пространств в 15 муниципальных образованиях, сообщает пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края.
На эти цели предполагается направить более 790 миллионов рублей, основной объем средств поступит из федерального бюджета.
Кроме того, отмечает пресс-служба, в следующем году планируется приступить к реализации проекта по созданию парковой территории в пойме реки Куры в Новопавловске. Этот проект также будет реализован при поддержке федерального центра - как победитель Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.
Губернатор края Владимир Владимиров
поручил завершить проведение всех конкурентных процедур до 1 декабря этого года.
"Национальный проект "Жилье и городская среда" помогает и улучшать облик поселений, и делать более комфортной жизнь людей в каждом из них. А значит, все работы должны проводиться без затяжек – быстро и качественно. Все подготовительные процедура надо завершить уже к началу зимы, чтобы мы были полностью готовы. И в будущем году, как только погода позволит, смогли сразу же приступить к работам на каждом объекте", - заявил глава региона.
Пресс-служба сообщает, что в этом году в крае завершаются работы по благоустройству на 31 объекте. Большинство из них были готовы к началу осени. Всего в нынешнем году в реализации нацпроекта участвовали 29 муниципалитетов, финансирование составило около 1,7 миллиарда рублей