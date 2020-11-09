Онлайн-конференция госсекретаря Союзного государства Григория Рапоты
17 ноября в 10:45 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию государственного секретаря Союзного государства Григория РАПОТЫ.
Задать вопрос
Мероприятие пройдет в рамках экспертно-медийного форума "Информационная безопасность Союзного государства: современные вызовы и новые технологии". Будут освещены основные темы форума, актуальные проблемы Союзного государства.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Мероприятие пройдет в рамках экспертно-медийного форума "Информационная безопасность Союзного государства: современные вызовы и новые технологии". Будут освещены основные темы форума, актуальные проблемы Союзного государства.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru