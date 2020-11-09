https://ria.ru/20201109/soyuznoe-gosudarstvo-1583765454.html

Онлайн-конференция госсекретаря Союзного государства Григория Рапоты

Онлайн-конференция госсекретаря Союзного государства Григория Рапоты

17 ноября в 10:45 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию государственного секретаря Союзного государства Григория РАПОТЫ.

2020-11-09T15:17

2020-11-09T15:17

2020-11-09T15:17

анонсы

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Задать вопросМероприятие пройдет в рамках экспертно-медийного форума "Информационная безопасность Союзного государства: современные вызовы и новые технологии". Будут освещены основные темы форума, актуальные проблемы Союзного государства.Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы