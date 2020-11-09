Россия поддержит проведение встречи по беженцам в Дамаске, заявил Путин
13:48 09.11.2020 (обновлено: 13:50 09.11.2020)
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме телемоста с президентом Сирии Башаром Асадом
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Россия всецело поддерживает проведение международной конференции по беженцам, делегация от РФ будет одной из самых многочисленных, заявил российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с президентом Сирии Башаром Асадом.
"Россия всецело поддерживает это мероприятие, активно помогает в его подготовке и проведении. Свое участие подтвердили представители многих государств, а также Организации Объединенных Наций и Международного Комитета Красного Креста", - сказал Путин, говоря о Международной конференции по беженцам и внутренне перемещенным лицам, которая состоится 11 и 12 ноября в Дамаске.
"Российская делегация будет одной из самых многочисленных, в нее войдут специалисты более 30 министерств и ведомств. Помимо активного участия в работе форума, они планируют провести контакты с сирийскими коллегами для обсуждения наиболее актуальных вопросов двустороннего сотрудничества. Кроме того, к мероприятию будет приурочена передача Сирии более 65 тонн гуманитарного груза", - добавил он.