https://ria.ru/20201109/siriya-1583743514.html

Россия поддержит проведение встречи по беженцам в Дамаске, заявил Путин

Россия поддержит проведение встречи по беженцам в Дамаске, заявил Путин

Россия всецело поддерживает проведение международной конференции по беженцам, делегация от РФ будет одной из самых многочисленных, заявил российский лидер... РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T13:48

2020-11-09T13:48

2020-11-09T13:50

война в сирии

башар асад

владимир путин

сирия

дамаск (город)

в мире

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Россия всецело поддерживает проведение международной конференции по беженцам, делегация от РФ будет одной из самых многочисленных, заявил российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с президентом Сирии Башаром Асадом."Россия всецело поддерживает это мероприятие, активно помогает в его подготовке и проведении. Свое участие подтвердили представители многих государств, а также Организации Объединенных Наций и Международного Комитета Красного Креста", - сказал Путин, говоря о Международной конференции по беженцам и внутренне перемещенным лицам, которая состоится 11 и 12 ноября в Дамаске."Российская делегация будет одной из самых многочисленных, в нее войдут специалисты более 30 министерств и ведомств. Помимо активного участия в работе форума, они планируют провести контакты с сирийскими коллегами для обсуждения наиболее актуальных вопросов двустороннего сотрудничества. Кроме того, к мероприятию будет приурочена передача Сирии более 65 тонн гуманитарного груза", - добавил он.

https://ria.ru/20201109/siriya-1583741233.html

сирия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

башар асад, владимир путин, сирия, дамаск (город), в мире