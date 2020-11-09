https://ria.ru/20201109/siriya-1583738624.html
Путин отметил необходимость мирного восстановления Сирии без принуждения
Путин отметил необходимость мирного восстановления Сирии без принуждения
Президент России Владимир Путин заявил, что сейчас есть хорошая возможность обеспечить массовое возвращение беженцев в Сирию, но важно, чтобы этот процесс шел... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T13:32
2020-11-09T13:32
2020-11-09T13:51
башар асад
в мире
война в сирии
владимир путин
сирия
общество
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что сейчас есть хорошая возможность обеспечить массовое возвращение беженцев в Сирию, но важно, чтобы этот процесс шел естественным путем, без принуждения."В самой Сирии по сей день принимаются меры по улучшению условий жизни и труда, снимаются различные ограничения политического, социального, да и психологического плана. Предпринятые усилия дают результат", - сказал Путин на встрече с президентом Сирии Башаром Асадом, которая состоялась в понедельник в режиме видеоконференции.Президент РФ уточнил, что из-за рубежа вернулись свыше 850 тысяч сирийских граждан, а в места постоянного проживания внутри страны возвратились более 1,3 миллиона человек."Это, безусловно, ваша заслуга, господин президент. Это в целом хорошо. Но масштаб гуманитарной катастрофы, а по-другому это назвать нельзя, все еще остается весьма значительным. Сейчас, когда на большей части территории Сирии наступил мир, спокойствие, есть хорошая возможность обеспечить массовое возвращение беженцев домой. И конечно, важно, чтобы этот процесс шел естественным путем, без принуждения", - сказал Путин."Каждый сириец должен принять решение самостоятельно, получив достоверную информацию о положении дел у себя на родине, в том числе о предпринимаемых вами, господин президент, руководством Сирии шагах по налаживанию мирной жизни", - добавил он.
https://ria.ru/20201105/obstrely-1583272577.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
башар асад, в мире, владимир путин, сирия, общество
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
заявил, что сейчас есть хорошая возможность обеспечить массовое возвращение беженцев в Сирию
, но важно, чтобы этот процесс шел естественным путем, без принуждения.
"В самой Сирии по сей день принимаются меры по улучшению условий жизни и труда, снимаются различные ограничения политического, социального, да и психологического плана. Предпринятые усилия дают результат", - сказал Путин на встрече с президентом Сирии Башаром Асадом
, которая состоялась в понедельник в режиме видеоконференции.
Президент РФ уточнил, что из-за рубежа вернулись свыше 850 тысяч сирийских граждан, а в места постоянного проживания внутри страны возвратились более 1,3 миллиона человек.
"Это, безусловно, ваша заслуга, господин президент. Это в целом хорошо. Но масштаб гуманитарной катастрофы, а по-другому это назвать нельзя, все еще остается весьма значительным. Сейчас, когда на большей части территории Сирии наступил мир, спокойствие, есть хорошая возможность обеспечить массовое возвращение беженцев домой. И конечно, важно, чтобы этот процесс шел естественным путем, без принуждения", - сказал Путин.
"Каждый сириец должен принять решение самостоятельно, получив достоверную информацию о положении дел у себя на родине, в том числе о предпринимаемых вами, господин президент, руководством Сирии шагах по налаживанию мирной жизни", - добавил он.